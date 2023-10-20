Экспедиция на Алтайский Марс. Лето

Групповой тур в Горно-Алтайске

Экспедиция на Алтайский Марс

5
3 отзыва
Этот тур выходного дня прекрасно подходит тем, кто может позволить выделить всего три дня на знакомство с Алтаем. Вас ждет поездка по Чуйскому тракту, посещение Алтайского Марса и Гейзерного озера.

Насыщенная программа, небольшие комфортные группы, интересные истории от профессионального гида, впечатляющие пейзажи круглый год!
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Экспедиция на Алтайский Марс. Лето
Ближайшие даты:
29
мар
4
мая
10
мая
24
мая
31
мая
7
июн
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даты

Что вас ожидает:

Высадка на Марс
Высадка на Марс
Сделаем невероятные фото на фоне знаменитых гор Кызыл-Чина
Чудо природы
Чудо природы
Увидим редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой, бирюзовое Гейзеровое озеро
Одна из самых красивых дорог мира
Одна из самых красивых дорог мира
Испытаем восторг от меняющихся пейзажей Чуйского тракта: горы, реки, перевалы, тайга, степи

Программа тура по дням

1 день

Чуйский тракт

Сбор группы – кто-то размещается на курорте Белокуриха, а кто-то прилетел в Горно-Алтайск и будет ждать нас в аэропорту.

Личный менеджер скоординирует откуда и кто вас заберет.

Обычно группу собираем из Белокурихи и аэропорт Горно-Алтайск (прилет тогда должен быть до 11.00).

В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.

Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.

Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).

Чуйский тракт – древнейший путь из Сибири в Азию.

По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.

В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.

В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.

Мы проедем примерно 400 км.

В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.

Проедем два горных перевала Семинский и Чике-Таманский.

Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (оплачивается самостоятельно).

Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.

Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.

Доезжаем до нашей комфортной гостиницы ужинаем и отдыхаем.

Чуйский трактЧуйский трактЧуйский трактЧуйский тракт
2 день

Марсианские горы

Этот день внесет яркость!

Именно яркость, т. к. поедем на цветные горы под названием Марс.

Завтракаем и в путь.

Продолжая путешествие по удивительному Чуйскому тракту удивимся белкам Северо-Чуйского хребта.

Это очень красиво!

Далее еще одно удивление – Марсианские горы – замечательно место для фотографов, для любителей геологии и для любителей красот.

Эти необыкновенные по красоте холмы, будто кем-то разрисованы разными цветами.

Это уникальное место в с. Кызыл-Чин, что с тюркского переводится как «красное ущелье».

Каждый слой формировался в определенный период.

От времени зависит какой цвет приобрела порода.

Как говорят ученые, красно-коричневой слои сформировались более чем 300 млн. лет назад.

И когда то здесь было древнее море.

Исследование породы показали, что вода в нём была солёной!

То есть, когда-то на Алтае была тёплое солёное море!

После оледенения возникали пресные озера.

Таким образом, почва долины перед ущельем Кызыл-Чина это глина древнего озера.

К этому же периоду относятся и зеленые тона.

Порода состоят из глины с примесью песчаника и известняка.

Вам экскурсовод расскажет интересные факты, легенды.

Это путешествие обычно завершаем пикником и делимся впечатлениями у костра (по желанию, своими силами).

Вы увидите все местные достопримечательности Чуйского тракта и сделаете незабываемые снимки.

В пути примерно 170 км в этот день.

Марсианские горыМарсианские горыМарсианские горыМарсианские горы
3 день

Гейзеровое озеро

Этот день также не менее насыщен.

После завтрака экскурсия на Гейзеровое озеро – пульсирующее озеро, которое является уникальным водоемом и не имеет аналогов на территории России.

Вода в озере не замерзает круглый год, но и летом для купания оно не предназначено.

Спуски к воде отсутствуют, а дно покрывают глинистый ил и водоросли.

Температура воды в Гейзеровом озере не поднимается выше +10 градусов даже в самую жаркую погоду.

Озеро притягивает любителей фотографий, получаются отличные кадры.

Когда мы любуемся, то можно рассмотреть разные рисунки (говорят озеро предсказывает, если правильно прочить то, что оно нарисовало).

Затем познакомимся с Красными воротами – скалы поднимаются в небо на десятки метров, а дорога как будто прорезает их узкой лентой.

Эти горные врата всегда притягивают к себе гостей Алтая.

Фотографируемся и отправляемся опять через перевалы в обратный путь.

Расстояние примерно 360 км.

Прибытие в г. Горно-Алтайск примерно к 18:00.

Те, у кого вылет утром на следующий день, нужно попросить менеджера, чтобы сделали дополнительную бронь в отель г. Горно-Алтайска.

Гейзеровое озероГейзеровое озероГейзеровое озероГейзеровое озеро

Проживание

Размещение на одной из турбаз в глубоком Горном Алтае. Размещение не привязано к определенному отелю, т. к предлагается альтернативные варианты размещения, учитывая технические и погодные условия. Номера с удобствами.

Название отеля уточняйте при бронировании у наших менеджеров.

Стоимость тура при одноместном размещении 31 600 рублей.

Дополнительное место 22 200 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

2 ночи

В отеле уютные номера, вежливый персонал, комфортные условия проживания. К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная автопарковка с видеонаблюдением, бесплатный WI-FI.

В каждом из номеров имеется чайник, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном.

Гостиница «Расул» или аналогичная в Горном АлтаеГостиница «Расул» или аналогичная в Горном Алтае

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – 2 завтрака, 1 ужин в первый день
  • Размещение в комфортном отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Трансфер по программе
Что не входит
  • Авиа- ж/д билеты до Горно-Алтайска/Барнаула/Новосибирска/Бийска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Питание вне программы
  • Оплата за вход на Марс и Гейзеровое озеро (примерно 500 руб.)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • удобная обувь, зимние кроссовки для похода в горы, не помешает электрическая сушилка для обуви;
  • головной убор, очки, перчатки;
  • одежда спортивного стиля (хорошо подходят горнолыжные костюмы), обязательно одевайтесь в несколько слоёв: термобельё или футболка, далее свитер из флиса или кашемира, а сверху куртка. Это позволит вам подстраиваться под любую температуру;
  • купальные принадлежности, сланцы (на Расуле есть небольшой спа-комплекс, бассейн);
  • личные гигиенические и медицинские средства;
  • зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата
  • позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
  • ручка, блокнот;
  • документы: паспорт, медицинский полис, свидетельство о рождении (для детей), нотариальное согласие от законных представителей (если ребенок путешествует без законных представителей),
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 окт 2023
Уважаемые организаторы, вы организовали отличный тур и мой великолепный отдых. Насыщенная программа, отличные гиды, которые просто влюблены в свое дело и этот край. Дополнительные экскурсии организовывались по щелчку))) я обязательно вернусь🤩и уже рекомендую всем знакомым 😍
Н
16 окт 2023
Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.
Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.Спасибо организатору! Все четко, без проволочек. Что было заявлено в программе тура, то и получили.
С
12 окт 2023
Впечатлений очень много. Эмоции просто зашкаливали. Такой заряд бодрости и позитивных эмоций, что хватит еще на долгий период!

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