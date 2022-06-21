Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю. За время тура вы увидите все местные достопримечательности, горы, реки, красивые виды, места силы, водопады.
Мы увидим:
места силы,
гора Кресты,
Емурлинский водопад,
остров Патмос,
Чемальская ГЭС,
пасека №13,
река Катунь.
Программа тура:
день: заезд, знакомство, радиальный выезд на мотоциклах.
день: завтрак, выезд на Емурлинский водопад, обед в горах, по возвращений ужин и баня.
день: завтрак, радиальный выезд и трансфер в аэропорт.
Важно знать
Без прав категории А, не ездим по дорогам общего пользования.
Заезд в 10:00, выезд 19:00.
В стоимость экскурсии включено:
проживание на базе отдыха Altay Sun,
питание (трехразовое),
услуги гида,
трансфер,
баня,
аренда мотоцикла,
аренда экипировки,
фото и видео сьемка.
Туристы оплачивают самостоятельно:
авиабилеты.
24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07
Ответы на вопросы
Что входит
Проживание на базе отдыха Altay Sun
Питание (трехразовое)
Услуги гида
Трансфер
Баня
Аренда мотоцикла
Аренда экипировки
Фото и видео сьемка
Что не входит
Авиабилеты
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
Авиабилеты не входят в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Горно-Алтайске
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