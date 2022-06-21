Эндуро тур на Алтае

Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю

Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю.

За время тура вы увидите: места силы, гора Кресты, Емурлинский водопад, остров Патмос, Чемальская ГЭС, пасека №13, река Катунь. Нас ждет обед в горах, радиальные заезды и живописные виды.
Эндуро тур на Алтае
Эндуро тур на Алтае
Эндуро тур на Алтае
Эндуро тур на Алтае
Эндуро тур на Алтае

Что вас ожидает 🤩

  • Места силы
  • Гора Кресты
  • Емурлинский водопад
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Пасека №13
  • Река Катунь

Что вас ждет

Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю. За время тура вы увидите все местные достопримечательности, горы, реки, красивые виды, места силы, водопады.

Мы увидим:

  • места силы,
  • гора Кресты,
  • Емурлинский водопад,
  • остров Патмос,
  • Чемальская ГЭС,
  • пасека №13,
  • река Катунь.

Программа тура:

  1. день: заезд, знакомство, радиальный выезд на мотоциклах.
  2. день: завтрак, выезд на Емурлинский водопад, обед в горах, по возвращений ужин и баня.
  3. день: завтрак, радиальный выезд и трансфер в аэропорт.

Важно знать

Без прав категории А, не ездим по дорогам общего пользования.
Заезд в 10:00, выезд 19:00.

В стоимость экскурсии включено:

  • проживание на базе отдыха Altay Sun,
  • питание (трехразовое),
  • услуги гида,
  • трансфер,
  • баня,
  • аренда мотоцикла,
  • аренда экипировки,
  • фото и видео сьемка.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • авиабилеты.

24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на базе отдыха Altay Sun
  • Питание (трехразовое)
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Баня
  • Аренда мотоцикла
  • Аренда экипировки
  • Фото и видео сьемка
Что не входит
  • Авиабилеты
Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: 24.06, 01.07, 08.07, 15.07, 22.07
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Авиабилеты не входят в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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