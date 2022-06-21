Что вас ждет

Мы отправимся в увлекательный эндуро тур по Алтаю. За время тура вы увидите все местные достопримечательности, горы, реки, красивые виды, места силы, водопады.

Мы увидим:

места силы,

гора Кресты,

Емурлинский водопад,

остров Патмос,

Чемальская ГЭС,

пасека №13,

река Катунь.

Программа тура:

день: заезд, знакомство, радиальный выезд на мотоциклах. день: завтрак, выезд на Емурлинский водопад, обед в горах, по возвращений ужин и баня. день: завтрак, радиальный выезд и трансфер в аэропорт.

Важно знать

Без прав категории А, не ездим по дорогам общего пользования.

Заезд в 10:00, выезд 19:00.

В стоимость экскурсии включено:

проживание на базе отдыха Altay Sun,

питание (трехразовое),

услуги гида,

трансфер,

баня,

аренда мотоцикла,

аренда экипировки,

фото и видео сьемка.

Туристы оплачивают самостоятельно: