По Чуйскому тракту до Гейзерного озера: групповая экскурсия в Горно-Алтайске
Мы покидаем пыльные города и отправляемся вдохнуть свежайший воздух Горно-Алтайска. Наш путь будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту. Осматривая красоту ландшафтов и пейзажей, мы постепенно дойдем до Гейзерного озера.
Чтобы помочь вам проникнуться духом природы и раствориться в атмосфере спокойствия, для вас прозвучит небольшой концерт горлового пения.
Чтобы помочь вам проникнуться духом природы и раствориться в атмосфере спокойствия, для вас прозвучит небольшой концерт горлового пения.
Ближайшие даты:
17
мая
мая
21
мая
мая
24
мая
мая
28
мая
мая
Что вас ожидает:
- Семинский перевал
- Чике-Таманский перевал
- Катунские террасы
- Слияние рек Чуи и Катуни
- Гейзерное озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По местам Чуйского тракта Увлекательное однодневное путешествие по одной из самых красивых и комфортных дорог мира — Чуйскому тракту — оставит неизгладимый след в вашем сердце.
Наши гиды покажут вам удивительные места и познакомят с обычаями и бытом коренных жителей Алтая.
Вы сможете восхититься красотой горного кедра на Семинском перевале, вдохнуть чистейшего алтайского высокогорного воздуха и увидеть неповторимый Чике-Таман. Посетим невероятные Катунские террасы, слияние рек Чуи и Катуни и знаменитое Гейзерное озеро. Изюминкой экскурсии станет Алтай Кай, традиционное горловое пение в одном из мест силы Алтая.
По указанным датам
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода
- Мини-концерт горлового пения
- Что не входит
- Обед в кафе (средний чек 500-700 рублей)
- Входной билет в Гейзерное озеро (150 рублей с человека)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск, площадь Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: По указанным датамЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Важная информация
- Нужно внести предоплату в размере 30% от стоимости экскурсии.
- Экскурсия начинается в 8.00. Время ожидания опоздавших — 5 минут
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании