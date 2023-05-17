Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера

По Чуйскому тракту до Гейзерного озера: групповая экскурсия в Горно-Алтайске

Описание
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Ответы на вопросы
Мы покидаем пыльные города и отправляемся вдохнуть свежайший воздух Горно-Алтайска. Наш путь будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту. Осматривая красоту ландшафтов и пейзажей, мы постепенно дойдем до Гейзерного озера.

Чтобы помочь вам проникнуться духом природы и раствориться в атмосфере спокойствия, для вас прозвучит небольшой концерт горлового пения.
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Этнопутешествие по Чуйскому тракту до Гейзерного озера
Ближайшие даты:
17
мая
21
мая
24
мая
28
мая

Что вас ожидает:

  • Семинский перевал
  • Чике-Таманский перевал
  • Катунские террасы
  • Слияние рек Чуи и Катуни
  • Гейзерное озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По местам Чуйского тракта Увлекательное однодневное путешествие по одной из самых красивых и комфортных дорог мира — Чуйскому тракту — оставит неизгладимый след в вашем сердце.
Наши гиды покажут вам удивительные места и познакомят с обычаями и бытом коренных жителей Алтая.
Вы сможете восхититься красотой горного кедра на Семинском перевале, вдохнуть чистейшего алтайского высокогорного воздуха и увидеть неповторимый Чике-Таман. Посетим невероятные Катунские террасы, слияние рек Чуи и Катуни и знаменитое Гейзерное озеро. Изюминкой экскурсии станет Алтай Кай, традиционное горловое пение в одном из мест силы Алтая.

По указанным датам

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Мини-концерт горлового пения
Что не входит
  • Обед в кафе (средний чек 500-700 рублей)
  • Входной билет в Гейзерное озеро (150 рублей с человека)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск, площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По указанным датам
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Нужно внести предоплату в размере 30% от стоимости экскурсии.
  • Экскурсия начинается в 8.00. Время ожидания опоздавших — 5 минут
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Необычные
На весь день
Чуйский тракт
Популярные места
Алтай
Природа и пейзажи

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