По местам Чуйского тракта Увлекательное однодневное путешествие по одной из самых красивых и комфортных дорог мира — Чуйскому тракту — оставит неизгладимый след в вашем сердце.

Наши гиды покажут вам удивительные места и познакомят с обычаями и бытом коренных жителей Алтая.

Вы сможете восхититься красотой горного кедра на Семинском перевале, вдохнуть чистейшего алтайского высокогорного воздуха и увидеть неповторимый Чике-Таман. Посетим невероятные Катунские террасы, слияние рек Чуи и Катуни и знаменитое Гейзерное озеро. Изюминкой экскурсии станет Алтай Кай, традиционное горловое пение в одном из мест силы Алтая.