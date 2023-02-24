Февральские праздники на Алтае

Оказаться на Алтайском Марсе, увидеть Чуйский тракт и восхититься грацией тысяч лебедей

Хотите увидеть самые впечатляющие места зимнего Алтая за 5 дней? Чуйский тракт, Чемал, Патмос, Гейзеровое озеро — и это лишь небольшая часть нашей программы! Искупаемся в голубых озерах, которые не замерзают зимой, покормим лебедей, проедем по одной из самых красивых дорог России и сделаем потрясающие фотографии на Алтайском Марсе.
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Февральские праздники на Алтае
Ближайшие даты:
22
фев
4
мар
8
мар
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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