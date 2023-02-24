Хотите увидеть самые впечатляющие места зимнего Алтая за 5 дней? Чуйский тракт, Чемал, Патмос, Гейзеровое озеро — и это лишь небольшая часть нашей программы! Искупаемся в голубых озерах, которые не замерзают зимой, покормим лебедей, проедем по одной из самых красивых дорог России и сделаем потрясающие фотографии на Алтайском Марсе.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс на другие локации — село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.