Это настоящий фототур с профессиональным фотографом! За неделю путешествия у вас соберется целый личный фотоальбом со всех главных локаций Чуйского тракта от Горно-Алтайска до Курайской степи, включая визитную карточку Алтая — Перевал Кату-Ярык. Вы не просто отдохнете среди фантастически красивой алтайской природы, но и сохраните эти моменты на память.

Описание

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки — маршрут на Учар непростой. Если есть возможность — возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.

Теплые вещи тоже не будут лишними — в горах может быть холодно!

Профессиональное фотосопровождение на всем маршруте включено в стоимость (можно взять с собой наряды для мини-фотосессий).

Питание на маршруте не включено в стоимость — ориентировочно 500-1500р в день, в зависимости от Ваших предпочтений. Будем питаться в местных кафе, а при их отсутствии по маршруту или желании группы — готовить самостоятельно вместе на портативной газовой плите на природе с прекрасными видами.

Детей от 10 лет можно брать с собой.

Если Вы испытываете страх высоты, сообщите об этом заранее.