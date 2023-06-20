Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро

Получить более 200 профессиональных фотографий на фоне топовых алтайских достопримечательностей

Описание
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Ответы на вопросы
Это настоящий фототур с профессиональным фотографом! За неделю путешествия у вас соберется целый личный фотоальбом со всех главных локаций Чуйского тракта от Горно-Алтайска до Курайской степи, включая визитную карточку Алтая — Перевал Кату-Ярык.

Вы не просто отдохнете среди фантастически красивой алтайской природы, но и сохраните эти моменты на память.
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Фототур по Алтаю: Чуйский тракт, Курайская степь и Телецкое озеро
Ближайшие даты:
20
июн
28
июн
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки — маршрут на Учар непростой. Если есть возможность — возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.
Теплые вещи тоже не будут лишними — в горах может быть холодно!
Профессиональное фотосопровождение на всем маршруте включено в стоимость (можно взять с собой наряды для мини-фотосессий).
Питание на маршруте не включено в стоимость — ориентировочно 500-1500р в день, в зависимости от Ваших предпочтений. Будем питаться в местных кафе, а при их отсутствии по маршруту или желании группы — готовить самостоятельно вместе на портативной газовой плите на природе с прекрасными видами.
Детей от 10 лет можно брать с собой.
Если Вы испытываете страх высоты, сообщите об этом заранее.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
7-дневные туры
Природа и пейзажи
Фотопрогулки
Чуйский тракт
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