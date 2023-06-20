Получить более 200 профессиональных фотографий на фоне топовых алтайских достопримечательностей
Вы не просто отдохнете среди фантастически красивой алтайской природы, но и сохраните эти моменты на память.
июн
июн
Описание
Организационные детали
Обязательно возьмите с собой треккинговые ботинки или кроссовки — маршрут на Учар непростой. Если есть возможность — возьмите треккинговые палки, с ними будет значительно комфортнее.
Теплые вещи тоже не будут лишними — в горах может быть холодно!
Профессиональное фотосопровождение на всем маршруте включено в стоимость (можно взять с собой наряды для мини-фотосессий).
Питание на маршруте не включено в стоимость — ориентировочно 500-1500р в день, в зависимости от Ваших предпочтений. Будем питаться в местных кафе, а при их отсутствии по маршруту или желании группы — готовить самостоятельно вместе на портативной газовой плите на природе с прекрасными видами.
Детей от 10 лет можно брать с собой.
Если Вы испытываете страх высоты, сообщите об этом заранее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Новосибирск, Барнаул или Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.