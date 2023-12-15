После завтрака — сразу на склоны горы Кокуя на горнолыжном комплексе «Телецкий». Общая протяжённость трасс — более 29 километров с перепадом высот более 850 метров. Есть спуски как для новичков, так и для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах и сноуборде.

По желанию и за доплату вы сможете покататься на снегоходе, проехаться на судне на воздушной подушке или на собачьей упряжке.