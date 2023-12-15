Обкатать снежные трассы лучших сибирских курортов и влюбиться в горы
За один отпуск побываем сразу на двух горнолыжных курортах Сибири: обкатаем трассы на горе Кокуя и Зелёная.
Спуски найдутся как для начинающих катальщиков, так и для профессионалов, что уже уверенно стоят на лыжах или сноуборде.
Весь маршрут и трансферы продуманы — вам не придётся ничего планировать и решать, только наслаждаться головокружительными горными пейзажами и активными развлечениями.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 300 ₽
Описание
Организационные детали
Обратите внимание: стоимость тура рассчитывается индивидуально при размещении в номерах и гостиницах более высокой категории, одноместных номерах.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в село Артыбаш
Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в посёлок Артыбаш. Расстояние — 240 км. После заселения в гостиницу у вас будет свободное время, по желанию можем уже сегодня поехать на горнолыжный комплекс «Телецкий». Он находится в 5 километрах от отеля.
Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»
После завтрака — сразу на склоны горы Кокуя на горнолыжном комплексе «Телецкий». Общая протяжённость трасс — более 29 километров с перепадом высот более 850 метров. Есть спуски как для новичков, так и для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах и сноуборде.
По желанию и за доплату вы сможете покататься на снегоходе, проехаться на судне на воздушной подушке или на собачьей упряжке.
Продолжаем покорять склоны
Сегодня весь день катаемся на склонах горы Кокуя.
Переезд в Шерегеш
Позавтракаем и отправимся в посёлок Шерегеш, расположенный в 190 километрах. Заселимся в гостиницу на горе Зелёная. Затем — свободное время.
Покоряем склоны горы Зелёная
Сегодня будем кататься на трассах одного из лучших горнолыжных курортов Сибири. В вашем распоряжении 16 спусков от лёгких «зелёных» для новичков до самых сложных «чёрных» для профессионалов. Максимальный перепад высоты — 630 метров, а высшая точка — 1570 метров!
Покоряем склоны горы Зелёная
Продолжаем кататься в Шерегеше.
Покоряем склоны горы Зелёная
Продолжаем кататься в Шерегеше.
Отъезд
Рано утром поедем в аэропорт Новокузнецка. Расстояние от Шерегеша — 180 километров.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время по договрённостиЗавершение: Аэропорт Новокузнецка, день
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.