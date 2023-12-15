Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"

Групповой тур в Горно-Алтайске

Обкатать снежные трассы лучших сибирских курортов и влюбиться в горы

Приглашаем провести зимний сезон активно, весело и разнообразно.

За один отпуск побываем сразу на двух горнолыжных курортах Сибири: обкатаем трассы на горе Кокуя и Зелёная.

Спуски найдутся как для начинающих катальщиков, так и для профессионалов, что уже уверенно стоят на лыжах или сноуборде.

Весь маршрут и трансферы продуманы — вам не придётся ничего планировать и решать, только наслаждаться головокружительными горными пейзажами и активными развлечениями.
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Горнолыжный дуэт: катание на склонах "Телецкого" и "Шерегеша"
Ближайшие даты:
15
дек
19
янв
2
фев
16
фев
1
мар
15
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость тура рассчитывается индивидуально при размещении в номерах и гостиницах более высокой категории, одноместных номерах.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в село Артыбаш

Встретим вас в аэропорту Горно-Алтайска и отправимся в посёлок Артыбаш. Расстояние — 240 км. После заселения в гостиницу у вас будет свободное время, по желанию можем уже сегодня поехать на горнолыжный комплекс «Телецкий». Он находится в 5 километрах от отеля.

2 день

Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»

После завтрака — сразу на склоны горы Кокуя на горнолыжном комплексе «Телецкий». Общая протяжённость трасс — более 29 километров с перепадом высот более 850 метров. Есть спуски как для новичков, так и для тех, кто уже уверенно стоит на лыжах и сноуборде.

По желанию и за доплату вы сможете покататься на снегоходе, проехаться на судне на воздушной подушке или на собачьей упряжке.

Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»Катание на горнолыжном комплексе «Телецкий»
3 день

Продолжаем покорять склоны

Сегодня весь день катаемся на склонах горы Кокуя.

4 день

Переезд в Шерегеш

Позавтракаем и отправимся в посёлок Шерегеш, расположенный в 190 километрах. Заселимся в гостиницу на горе Зелёная. Затем — свободное время.

5 день

Покоряем склоны горы Зелёная

Сегодня будем кататься на трассах одного из лучших горнолыжных курортов Сибири. В вашем распоряжении 16 спусков от лёгких «зелёных» для новичков до самых сложных «чёрных» для профессионалов. Максимальный перепад высоты — 630 метров, а высшая точка — 1570 метров!

Покоряем склоны горы ЗелёнаяПокоряем склоны горы ЗелёнаяПокоряем склоны горы ЗелёнаяПокоряем склоны горы Зелёная
6 день

Покоряем склоны горы Зелёная

Продолжаем кататься в Шерегеше.

Покоряем склоны горы ЗелёнаяПокоряем склоны горы ЗелёнаяПокоряем склоны горы Зелёная
7 день

Покоряем склоны горы Зелёная

Продолжаем кататься в Шерегеше.

8 день

Отъезд

Рано утром поедем в аэропорт Новокузнецка. Расстояние от Шерегеша — 180 километров.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время по договрённости
Завершение: Аэропорт Новокузнецка, день
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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