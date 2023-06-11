Горы словно из фэнтези фильмов, густые леса, могучие реки — всё это можно увидеть на любой экскурсии по Алтаю. Но мы предлагаем кое-что поинтереснее! Во время рафтинга в группе до 12 человек вы ощутите силу бурной Катуни, взглянете на горный край с нового ракурса и преодолеете 3 порога. Драйв, компания единомышленников и отличное настроение прилагаются!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Протяженность маршрута сплава — 35 км. Во время рафтинга преодолеем разные речные препятствия и 3 красивых порога Катуни:

Порог Муны — настоящий водный ребус, непредсказуемый даже в низкую воду. Готовы его разгадать? Пройдём порог, а затем на спокойном отрезке маршрута полюбуемся живописными берегами Катуни, увидим кедровый остров и «подводную лодку», зайдём в каменный грот Ихтиандра.

Манжерокская шивера — 3 километра локальных препятствий с водяными «бочками», самая захватывающая из которых — Капитанская. Скучно не будет!

Манжерокский порог. Слышите рёв реки? Это шумит самый мощный порог нижней Катуни. Здесь нам понадобится внимание и слаженная работа. А как только порог окажется позади, будем обсуждать приключение и наслаждаться красотами Алтая.

☕ Водные подвиги мы разбавим рассказами про Алтай и прогулкой к Камышинскому водопаду. А после финиша мы пригласим вас попить травяной чай с алтайским медом в летнем кафе на берегу Катуни и поделиться впечатлениями.

Кому подойдет сплав

Как новичкам, так и опытным водникам! Как детям от 10 лет (но обязательно с родителями), так и бывалым туристам. Ограничений по физической подготовке нет.

Организационные детали

Сплав проходит на рафтах в группах по 12 человек. Продолжительность — 3,5-4 часа в зависимости от уровня воды.

Группа для сплава собирается в селе Манжерок, куда вы добираетесь самостоятельно. Если набирается группа 5-6 человек, мы можем организовать трансфер из Горно-Алтайска.

Экскурсия продлится почти весь день: советую взять с собой перекус

В стоимость включено

Снаряжение (спасательный жилет, каска, весло), брызгозащитные костюмы

Заброска к месту старта из села Манжерок

Травяной чай с медом

Одежда и обувь