Посмотреть на горы Алтая с воды и пройти три захватывающих порога вместе с инструктором
Но мы предлагаем кое-что поинтереснее! Во время рафтинга в группе до 12 человек вы ощутите силу бурной Катуни, взглянете на горный край с нового ракурса и преодолеете 3 порога. Драйв, компания единомышленников и отличное настроение прилагаются!
июн
июн
июн
июл
июл
Описание
Что вас ожидает
Протяженность маршрута сплава — 35 км. Во время рафтинга преодолеем разные речные препятствия и 3 красивых порога Катуни:
Порог Муны — настоящий водный ребус, непредсказуемый даже в низкую воду. Готовы его разгадать? Пройдём порог, а затем на спокойном отрезке маршрута полюбуемся живописными берегами Катуни, увидим кедровый остров и «подводную лодку», зайдём в каменный грот Ихтиандра.
Манжерокская шивера — 3 километра локальных препятствий с водяными «бочками», самая захватывающая из которых — Капитанская. Скучно не будет!
Манжерокский порог. Слышите рёв реки? Это шумит самый мощный порог нижней Катуни. Здесь нам понадобится внимание и слаженная работа. А как только порог окажется позади, будем обсуждать приключение и наслаждаться красотами Алтая.
☕ Водные подвиги мы разбавим рассказами про Алтай и прогулкой к Камышинскому водопаду. А после финиша мы пригласим вас попить травяной чай с алтайским медом в летнем кафе на берегу Катуни и поделиться впечатлениями.
Кому подойдет сплав
Как новичкам, так и опытным водникам! Как детям от 10 лет (но обязательно с родителями), так и бывалым туристам. Ограничений по физической подготовке нет.
Организационные детали
- Сплав проходит на рафтах в группах по 12 человек. Продолжительность — 3,5-4 часа в зависимости от уровня воды.
- Группа для сплава собирается в селе Манжерок, куда вы добираетесь самостоятельно. Если набирается группа 5-6 человек, мы можем организовать трансфер из Горно-Алтайска.
- Экскурсия продлится почти весь день: советую взять с собой перекус
В стоимость включено
- Снаряжение (спасательный жилет, каска, весло), брызгозащитные костюмы
- Заброска к месту старта из села Манжерок
- Травяной чай с медом
Одежда и обувь
- Одежда: леггинсы, шорты (не джинсовые), футболка/легкая кофта (чтобы были закрыты плечи), носки
- Обувь: кроссовки/кеды (обязательно с зафиксированной пяткой)
- С собой советуем взять сухую одежду или арендовать у нас гидрокостюм (500 руб.)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в селе Манжерок
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.