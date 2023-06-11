Групповой рафтинг по порогам Катуни

Посмотреть на горы Алтая с воды и пройти три захватывающих порога вместе с инструктором

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Горы словно из фэнтези фильмов, густые леса, могучие реки — всё это можно увидеть на любой экскурсии по Алтаю.

Но мы предлагаем кое-что поинтереснее! Во время рафтинга в группе до 12 человек вы ощутите силу бурной Катуни, взглянете на горный край с нового ракурса и преодолеете 3 порога. Драйв, компания единомышленников и отличное настроение прилагаются!
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Групповой рафтинг по порогам Катуни
Ближайшие даты:
11
июн
18
июн
25
июн
2
июл
9
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Протяженность маршрута сплава — 35 км. Во время рафтинга преодолеем разные речные препятствия и 3 красивых порога Катуни:

Порог Муны — настоящий водный ребус, непредсказуемый даже в низкую воду. Готовы его разгадать? Пройдём порог, а затем на спокойном отрезке маршрута полюбуемся живописными берегами Катуни, увидим кедровый остров и «подводную лодку», зайдём в каменный грот Ихтиандра.

Манжерокская шивера — 3 километра локальных препятствий с водяными «бочками», самая захватывающая из которых — Капитанская. Скучно не будет!

Манжерокский порог. Слышите рёв реки? Это шумит самый мощный порог нижней Катуни. Здесь нам понадобится внимание и слаженная работа. А как только порог окажется позади, будем обсуждать приключение и наслаждаться красотами Алтая.

☕ Водные подвиги мы разбавим рассказами про Алтай и прогулкой к Камышинскому водопаду. А после финиша мы пригласим вас попить травяной чай с алтайским медом в летнем кафе на берегу Катуни и поделиться впечатлениями.

Кому подойдет сплав

Как новичкам, так и опытным водникам! Как детям от 10 лет (но обязательно с родителями), так и бывалым туристам. Ограничений по физической подготовке нет.

Организационные детали

  • Сплав проходит на рафтах в группах по 12 человек. Продолжительность — 3,5-4 часа в зависимости от уровня воды.
  • Группа для сплава собирается в селе Манжерок, куда вы добираетесь самостоятельно. Если набирается группа 5-6 человек, мы можем организовать трансфер из Горно-Алтайска.
  • Экскурсия продлится почти весь день: советую взять с собой перекус

В стоимость включено

  • Снаряжение (спасательный жилет, каска, весло), брызгозащитные костюмы
  • Заброска к месту старта из села Манжерок
  • Травяной чай с медом

Одежда и обувь

  • Одежда: леггинсы, шорты (не джинсовые), футболка/легкая кофта (чтобы были закрыты плечи), носки
  • Обувь: кроссовки/кеды (обязательно с зафиксированной пяткой)
  • С собой советуем взять сухую одежду или арендовать у нас гидрокостюм (500 руб.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в селе Манжерок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
Долина Катуни
Популярные места
Манжерок
Алтай
Природа и пейзажи
Горы
Сплавы и рафтинг

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