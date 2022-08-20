1 день

Этно день в Хакасии

Встреча гостей.

Заселение в отель.

Завтрак.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Выгодные покупки, большой бутик местных уникальных сувениров.

Участок заповедника «Оглахты».

На участке находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.

Великолепная фотозона для панорамных фотографий!

Ланч в юрте музея.

Экскурсия на «Салбыкский курган».

Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Возвращение в г. Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии - 9 часов.

Общий километраж дня 220 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.