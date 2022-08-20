Встреча гостей.
Заселение в отель.
Завтрак.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Выгодные покупки, большой бутик местных уникальных сувениров.
Участок заповедника «Оглахты».
На участке находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.
Великолепная фотозона для панорамных фотографий!
Ланч в юрте музея.
Экскурсия на «Салбыкский курган».
Курган находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними людьми для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии - 9 часов.
Общий километраж дня 220 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Экскурсия на смотровую площадку Саяно-Шушенской ГЭС - крупнейшую электростанцию России;
Прогулка по Енисею до туристического комплекса «Изербельский ключ».
Обед в ресторане «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.
Открытая терраса на берегу реки.
Живописнейшее место на Енисее.
Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 8 часов. Дорога ок 120 км в одну сторону, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду «Сундуки» под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии!
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе.
Посещение озера, купание.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 9 часов. Дорога ок 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: с собой взять головные уборы, дождевики, удобная обувь, взять купальники и полотенца, сменную одежду.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение музея «Улуг Хуртуях Тас».
В Хакасии священное место для местных жителей и место паломничества для приезжих.
Все верят в волшебную силу исцеления и оберега этого божества.
В музее демонстрируют традиции и быт хакасского народа.
Шопинг.
Сувенирная лавка хорошим ассортиментом оберегов.
Музей под открытым небом «Казановка».
Известный и популярный музей Хакасии.
На территории музея собрано большое количество памятников ушедших цивилизаций, наскальных рисунков.
Здесь же находится место силы и поклонения - камень Ах Тас.
Обед в местном ресторане с элементами национальной кухни.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии - 9 часов. Общий километраж дня 295 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: Головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува - кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.
Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения - «хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.
Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.
Площадь Арата, где находится символ города - Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.
Буддийских храм.
Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.
Размещение в отеле.
Ужин.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Под запрос! Размещение в комплексе «Алдын Булак». Размещение в традиционных юртах или Вип юртах.
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу.
Священное место Бурган-Изи (След Будды).
На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма — Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.
След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Восхождение по священной лестнице к Следу Будды - Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Завораживающее зрелище.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников.
Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.
Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).
Возвращение в отель.
Продолжительность экскурсии - 11 часов. Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы - достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.
Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение источника Аржаан «Кунгустук» (Бобры).
Считается, что каждый ручеек текущий по желобам имеет силу исцелять от разных болезней.
Здесь насчитывается 21 источник ключевых вод.
Шопинг.
Сувенирный магазин.
Местный рынок.
Возвращение в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле в г. Абакан 4* (по наличию мест, Абакан 4*, Азия 4*) 5 ночей, отель «Азимут»5* (г. Кызыл) 2 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное
|82 000
|Двухместное
|70 000
Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.
Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.
К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.
Этнокультурный комплекс "Алдын Булак" (золотой-источник) — это доброе, сказочное место отдыха для жителей и гостей Республики Тыва, который находится на берегу Енисея, в 45 км к западу от г. Кызыла по автодороге Кызыл-Ак-Довурак.
Юрты снабжены электричеством и всеми необходимыми удобствами, включая телевизор, душевую кабину, санузел.
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол»
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.