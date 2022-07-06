Из Красноярска - к центру Азии

Это путешествие по трем регионам: Красноярскому краю, Хакасии и Туве

5
3 отзыва
Это путешествие по трем регионам: Красноярскому краю, Хакасии и Туве.

Это возможность увидеть, как живет степной народ и почувствовать себя настоящим кочевником, ощутить единение с природой и стать немного шаманом, познакомиться со староверами и окунуться в древнерусский уклад.

На нашем пути хвойные леса будут сменяться степью, а голые, продуваемые ветрами полупустыни, – бурными горными реками и целебными источниками. Тур проводится круглогодично в любой день под запрос для групп от 4 человек.
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Из Красноярска - к центру Азии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Национальный колорит
Национальный колорит
Увидим колорит хакасских и тувинских юрт и сибирской деревни, такой, какой она была более столетия назад
Культовая энергетика
Культовая энергетика
Почувствуем энергетику культовых языческих мест – гармоничное спокойствие людей, живущих по древним канонам
Красноярский край, Хакасия и Тува
Красноярский край, Хакасия и Тува
Услышим истории трех регионов, переплетенные с загадочными легендами
Рыбалка на Енисее
Рыбалка на Енисее
Летом – поедем вверх по Енисею через бурные пороги и порыбачим в тихих заводях
Встреча с мастером-травником
Встреча с мастером-травником
Послушаем рассказ о таежных травах, научимся готовить разные виды травяных чаев и продегустируем
Прогулка на лошадях
Прогулка на лошадях
Покатаемся на лошадках по живописным окрестностям Сизима

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсии на выбор

Прибытие в Красноярск.

Трансфер из аэропорта в гостиницу.

Отдых.

Экскурсия по национальному парку "Красноярские столбы", либо обзорная экскурсия по городу – по желанию (не входит в стоимость тура).

Посещение Заповедника Столбы.

Заповедник Столбы расположен в 30 минутах от центра города.

Благодаря своей удивительной природе он известен во всем мире.

Посреди тайги возвышаются скалы-утесы, представляющие собой гранитно-сиенитовые останцы розовато-бурового цвета.

Высота некоторых из них достигает 100 метров, у многих есть имена: Дед, Бабка, Перья, Китайская стенка.

Под руководством опытного проводника Вы сможете подняться на вершины некоторых из них и увидеть невероятные панорамы сибирской тайги.

Прибытие, экскурсии на выборПрибытие, экскурсии на выборПрибытие, экскурсии на выборПрибытие, экскурсии на выбор
2 день

Хакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисунки

Завтрак.

На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по маршруту Красноярск – Хакасия (Казановка).

Останавливаемся на обед в ресторане хакасской кухни «Карчалык».

Здесь гостям будут предложены национальные блюда из мясных и молочных продуктов.

Примерное время в пути: 4 часа (306км).

Осмотр Боярской писаницы, уникального памятника тагарской культуры 7 – 3 вв. до н. э.

Примерное время в пути 40 мин. (37 км).

Боярская писаница – это серия наскальных рисунков, которые были сделаны вручную на юго-западном склоне горного хребта Бояры.

Около 170 изображений высечены древними людьми точечной техникой.

Далее Вы посетите наиболее примечательные «места силы»: Салбыкскую долину, Большой Салбыкский курган, который часто называют сибирским Стоунхенджем.

Большой Салбыкский курган, сооруженный по разным версиям с IV по III вв. до нашей эры, до сих пор поражает воображение.

Громадный квадрат 70 на 70 метров, состоящий из камней-менгиров высотой до 6 метров, выполненных из песчанника (весом 50-70 тонн), привезенных за сотню километров с берегов Енисея.

Считается, что это был и древний храм, и астрономическая обсерватория (показаны пути движения Солнца Луны).

Размещение в традиционной хакасской юрте.

Ужин из блюд традиционной хакасской кухни.

Примерное время в пути: 2ч 40 мин. (200км).

Хакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисункиХакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисункиХакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисункиХакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисунки
3 день

Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»

Посещение Археологического музея-заповедника «Казановка».

Экскурсия по Хакасскому Аалу.

Вы узнаете, почему в хакасском языке нет слова «сено», как охраняют хакасскую семью обереги «тёси», проследите за 9 сторонами жизни шамана, прикоснетесь к 4000-летнему гранитному камню Ах Тас и увидите шаманский обряд – камлание.

Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»Хакасский Аалу, Музей-заповедник «Казановка»
4 день

Сафроновский курган - место силы сибирских шаманов

Встреча рассвета на Сафроновском кургане.

Экскурсия.

Вы увидите величественные каменные мегалиты, украшенные петроглифами 5 века до н. э.

Благодаря богатству рисунков и их глубинному смыслу Сафроновский курган иногда называют «Энциклопедией сибирского шаманизма».

Экскурсия в Полтаковский стелларий «Хайа хоос», где собраны самые интересные образцы наскального искусства Аскизского района.

Трансфер до турбазы.

Сафроновский курган - место силы сибирских шамановСафроновский курган - место силы сибирских шамановСафроновский курган - место силы сибирских шаманов
5 день

Перевал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл-Даг

Фотопрогулка по живописному берегу реки.

Она в месте ее слияния с Большим Анзасом.

Вы также сможете запечатлеть возвышающиеся отроги Саян.

Выезд в сторону перевала Ак-Довурак, вершина которого является официальной границей между Хакасией и Тувой.

Остановка на вершине для символического шаманского ритуала.

Мы покидаем тайгу и перемещаемся в степную часть Тувы.

Прибытие в Бижиктиг-Хая.

Вы осмотрите статуи каменного война Кижи-кожээ, которой более 1200 лет.

Трансфер в деревню потомственных камнерезов и кузнецов Кызыл–Даг.

Ночевка в селе Тээли в гостевом доме тувинской семьи.

Ужин в традициях тувинской кухни.

Перевал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл-ДагПеревал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл-ДагПеревал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл-ДагПеревал Ак-Довурак, статуя война Кижи-кожээ, Кызыл-Даг
6 день

Главный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплекс

Посещение буддийского монастыря Устуу – Хурэ, центра духовности и государственности Тувы.

Прибытие в этнокультурный юрточный комплекс Алдын-Булак.

Размещение в юртах, выполненных по тувинским традициям, но с современным комфортом.

Главный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплексГлавный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплексГлавный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплексГлавный буддийский монастырь Тувы и традиционный юрточный комплекс
7 день

Кызыл - столица Тувы

Завтрак.

Экскурсия по комплексу Алдын-Булак.

Вы пройдете через Небесные ворота Шамбалы, выполненные форме буддийской арки, расположенной между двумя скалами с видом на реку, узнаем почему ханы выбирали это место для своей стоянки, и почему к расположенным на холме знаменам «Сульде» могут подходить только мужчины.

Трансфер в г. Кызыл.

Примерное время в пути: 40 мин. (49 км).

Вы посетите главный музей республики – Национальный музей, где хранится знаменитое древнее «Золото скифов».

В Кызыле стоит побывать каждому, кто считает себя настоящим путешественником, ведь именно здесь находится географический центр Азии.

Посетив музей мы отправимся именно сюда, на набережную реки Енисей, где расположен соответствующий монумент «Центр Азии».

Прощание с Кызылом и отъезд в направлении села Сизим.

Прибытие на базу.

Отдых.

Кызыл - столица ТувыКызыл - столица ТувыКызыл - столица ТувыКызыл - столица Тувы
8 день

Знакомство с укладом жизни староверов, мастер-класс

Завтрак.

Знакомство с историей, обычаями и укладом жизни староверов.

Вы узнаете, что такое воскресный «собор», как староверы находят невест и сколько платков носит замужняя женщина, а также другие интересные факты.

Прогулка на берег реки Сизим.

Мастер-класс по валянию валенок (согласовывается заранее).

Обед из традиционных домашних блюд.

На закате посещение горы Любви, откуда открывается чудесный вид на деревню староверов.

Русская баня с ароматными таежными вениками.

Ужин с дегустацией староверческого «кваска».

Знакомство с укладом жизни староверов, мастер-классЗнакомство с укладом жизни староверов, мастер-классЗнакомство с укладом жизни староверов, мастер-классЗнакомство с укладом жизни староверов, мастер-класс
9 день

Мастер-классы и рыбалка

Завтрак.

Фото прогулка на рассвете (для желающих) по живописным окрестностям.

Мастер-класс по староверческой кухне: вы сами попробуете приготовить таежные пироги, узнаете секрет сибирского горлодёра и сможете сделать закваску для хлеба на картофеле.

Мастер-класс по старинному виду рукоделия – плетению теплых домашних ковриков.

Для любителей рыбалки: зимой – мастер-класс по подлёдному лову (по погодным условиям), летом – поездка вверх по Енисею через бурные пороги, рыбалка в тихих заводях.

После обеда прогулка на лошадях по живописным окрестностям.

Рассказ мастера-травника о таежных травах.

Вы научитесь готовить разные виды травяных чаев.

Дегустация чая.

Вечером фитобочка (для желающих).

Прощальный ужин с домашним «коньячком».

Мастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалкаМастер-классы и рыбалка
10 день

Ергаки

Трансфер Сизим – Кызыл.

Остановка на Центральном рынке для дегустации национальных тувинских деликатесов.

Вы сможете попробовать несоленый сыр быштак, сухой творог курут и даже молочную водку араку.

Трансфер до природного парка Ергаки.

Вас ждут живописные горно-таежные ландшафты, остроконечные гранитные пики, бурные и порожистые реки, окруженные нетронутой тайгой изумрудные озера, долины, созданные ледниками миллионы лет назад.

Ужин и ночевка на базе отдыха.

Примерное время в пути: 2ч 30 мин. (192 км).

ЕргакиЕргакиЕргакиЕргакиЕргаки
11 день

Музей-заповедник «Шушенское»

Трансфер Ергаки – село Шушенское.

Вы посетите музей-заповедник "Шушенское", где погрузитесь в жизнь и быт сибирских крестьян, посетите мастер-классы, а также увидите дом, где проживал в ссылке В. И. Ленин.

Вы переночуете в аутентичных избах "Новой деревни", а также отведаете вкуснейшие блюда из натуральных деревенских продуктов.

Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»Музей-заповедник «Шушенское»
12 день

Отъезд

Трансфер до аэропорта города Абакана.

Окончание тура.

По согласованию в тур можно включить посещение деревни мастеров Петропавловки (не входит в стоимость тура).

Гости могут выбрать мастер-класс по вкусу: лозоплетение, кузнечное дело (за 40 минут вы вместе с мастером сможете выковать настоящий топор!), изготовление музыкальных инструментов, ткачество.

Остановка в гостевых домиках.

Также по согласованию можно включить в тур трансфер до усадьбы "Околица", которая встретит Вас традиционным русским колоритом (не входит в стоимость тура).

Зимой ватрушки можно будет не только отведать, но и покататься на них с горки.

Для желающих может быть организована рыбалка.

Вечером русская баня.

Проживание

Тур предусматривает проживание по ходу тура:

  • Научно-познавательный городок "Кордон Нарым" ФГБУ "Национальный парк "Красноярские Столбы";
  • Туристический юрточный комплекс "КЮГ";
  • Хостел визит-Центра заказника "Позарым" ФГБУ "Государственный заповедник «Хакасский";
  • Сельский гостевой дом ИП Допул Айрана Сергеевна;
  • База отдыха этнокультурного туристического комплекса "Алдын-Булак";
  • База отдыха "Усть-Сизимская";
  • Гостиница "Чалама";
  • База отдыха "Ергаки".

Варианты проживания

Туристические базы по маршруту следования

11 ночей

Перечень мест проживания примерный, в зависимости от сезонности и заполняемости мест, подробности узнавайте при бронировании.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе тура (завтрак, обед, ужин)
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионная программа
  • Баня по программе
  • Проживание на базе отдыха
  • Услуги гидов и инструкторов
  • Экскурсия в музей /частный музей
  • Мастер-класс согласно программе
  • Страховка от клещевого энцефалита
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Красноярск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер Абакан – Красноярск в последний день тура
  • Обзорная экскурсия по г. Красноярск
  • Посещение Заповедника Столбы
  • Посещение Торгашинского хребта
  • Аренда рыболовного инвентаря и техники (моторные лодки, гидроцикл, вейкборд)
  • Одноместное размещение
  • Индивидуальный трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно
  • Дополнительные услуги на местах размещения
  • Проживание в гостинице Красноярска накануне дня начала программы или по окончанию тура (от 2500 руб. /чел. по желанию)
  • Организация сплава
  • Аренда трекинговых палок
Место начала и завершения?
г. Красноярск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документы (паспорт, полис ОМС);
  • страховка от клещевого энцефалита (в случае ее наличия);
  • наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание и прочие личные расходы);
  • легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы;
  • теплый свитер или флисовая куртка;
  • тонкое нижнее синтетическое белье, например из Polycolon;
  • 1 пара перчатки;
  • шапка (на холодное время года);
  • 2 пары обуви: пара легкой спортивной обуви (лучше закрытого типа) и пара непромокаемой обуви. Обувь в осенне-зимнее время года – теплая, непромокаемая.;
  • шляпа или кепка для защиты головы от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • купальник;
  • утепленные брюки и куртка;
  • флисовый джемпер и свитер;
  • непродуваемая шапочка и баф;
  • хороший дождевик или штормовка с капюшоном;
  • хлопчатобумажные носки (3-4 пары);
  • банные принадлежности (купальник или плавки);
  • сланцы (для бани);
  • рюкзак;
  • дорожная сумку или чемодан;
  • небольшой рюкзак для радиальных выходов;
  • фонарик с комплектом запасных батареек;
  • влажные салфетки;
  • средства личной гигиены;
  • личную аптечку, индивидуальные лекарства (при необходимости);
  • видео- и фотоаппаратуру в гермоупаковке;
  • флисовый вкладыш в спальник;
  • удочка и принадлежности (можно приобрести здесь/взять в аренду).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страховка от клещевого энцефалита, страховка от несчастного случая в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли ограничения по участникам группы?

Планируя данное путешествие туристам следует учитывать:

  • длительные переезды;
  • часть маршрута данного экспедиционного тура пролегает в условиях высокогорья (около 2000м на уровнем моря);
  • возможны пешие прогулки.

Поэтому людям с ослабленным здоровьем и находящимся в группе риска, стоит проконсультироваться с врачом.

Дополнительная информация

Длина маршрута: около 2500 км.

Трансфер осуществляется на специально подготовленных внедорожниках: ГАЗ-Соболь и УАЗ Патриот. Машины оборудованы специально для Сибири, условий тайги, прохождения бездорожья.

Маршрут сертифицирован и соответствует всем требованиям безопасности.

Вошел в топ лучших этнографических маршрутов в России (2018).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
6 июля 2022
Потрясающий тур. За10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
К
6 июля 2022
Потрясающий тур. За 10 дней увидел такое разнообразие ландшафтов, климатических зон и культур, что трудно поверить что такое вообще возможно. И все это наряду с организацией тура, продуманной до мелочей. В общем, полный восторг
А
16 ноя 2020
Организация тура: шикарно. Не просто выезд и поход, но ещё и детальная проработка маршрута. Глубокое знание Максимом предмета экскурсии. Видно, что любит свое дело, любит тайгу. Стоянки безопасны, организованы с комфортом (насколько это возможно в тайге).
Очень интересный разносторонний рассказчик. Всегда позитивный, весёлый. При этом всегда собран, внимателен. С ним надёжно. Очень профессиональная команда.
С удовольствием ставлю всем отлично!

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