2 день

Хакасия. Сибирский Стоунхендж, древние курганы и наскальные рисунки

Завтрак.

На специально подготовленных внедорожниках отправляемся по маршруту Красноярск – Хакасия (Казановка).

Останавливаемся на обед в ресторане хакасской кухни «Карчалык».

Здесь гостям будут предложены национальные блюда из мясных и молочных продуктов.

Примерное время в пути: 4 часа (306км).

Осмотр Боярской писаницы, уникального памятника тагарской культуры 7 – 3 вв. до н. э.

Примерное время в пути 40 мин. (37 км).

Боярская писаница – это серия наскальных рисунков, которые были сделаны вручную на юго-западном склоне горного хребта Бояры.

Около 170 изображений высечены древними людьми точечной техникой.

Далее Вы посетите наиболее примечательные «места силы»: Салбыкскую долину, Большой Салбыкский курган, который часто называют сибирским Стоунхенджем.

Большой Салбыкский курган, сооруженный по разным версиям с IV по III вв. до нашей эры, до сих пор поражает воображение.

Громадный квадрат 70 на 70 метров, состоящий из камней-менгиров высотой до 6 метров, выполненных из песчанника (весом 50-70 тонн), привезенных за сотню километров с берегов Енисея.

Считается, что это был и древний храм, и астрономическая обсерватория (показаны пути движения Солнца Луны).

Размещение в традиционной хакасской юрте.

Ужин из блюд традиционной хакасской кухни.

Примерное время в пути: 2ч 40 мин. (200км).