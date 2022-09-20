Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Усть-Кокса.
Отправление из Новосибирска в 20:00.
Место отправления - ул. Семьи Шамшиных, 64.
Отправление из Барнаула в 23:50 (время местное, МСК+4).
Протяженность: на авто – 875 км от Новосибирска / 640 км от Барнаула.
Питание: в дороге за свой счет.
Прибытие на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Усть-Кокса – живописное село, расположенное в Уймонской долине на берегах реки Коксы.
При желании можно посетить место слияния двух рек – Коксы и Катуни.
Обед.
Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.
Вечер знакомств.
Пиитание: завтрак – в дороге за свой счет, обед и ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Переезд в с. Маральник.
Переход в долину Куйгук.
Путь проходит через хвойные леса и зеленеющие альпийские луга.
Долина Куйгук – «Поющее ущелье» – очень живописная и уютная долина с множеством небольших водопадов.
Венцом нашего дня является один из красивейших и полноводных водопадов Алтая высотой 25 м и прекрасное молочно-бирюзовое озеро Куйгук!
Ночевка на стоянке у водопада.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак – на базе, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Сегодня предстоит преодолеть перевал Куйгук (1А, 2500 м), с которого открывается прекрасный вид: бирюзовые озера Ачан и священная гора Колбан!
По пути на перевал вас ждут водопады, снежники, огромные поляны синих аквилегий и альпийских маков, и семейства сурков!
Ночевка в долине Акчан.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Запасной день на случай непогоды.
Если погода будет хорошая, то мы используем этот день для дополнительных прогулок на озере Алла-Аскыр.
Если плохая – нас ждет несложная прогулка на озеро Акчан с посещением красивых водопадов.
Протяженность: пешком – 4 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Ранний подъем и штурм перевала Суровый (1Б, 2760 м).
Подъем на перевальную седловину по веревочным перилам.
С перевала открывается потрясающий панорамный вид на долину Ешту с её восемнадцатью озерами на фоне Катунского хребта!
На восточном горизонте можно увидеть Белуху – высочайшую гору Алтая.
Спуск в долину Ешту к озеру Алла-Аскыр.
Ночевка на берегу озера Алла-Аскыр.
Протяженность: пешком – 1 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
День отдыха на озере Алла-Аскыр.
Расслабление, общение, фотография, купание в озере.
Подьем на невысокий панорамный вал за озером.
Самый легкий день нашего похода.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Переход к озеру Кыргыз.
В этот день нам предстоит пройти безымянный перевал (2863 м).
С перевала открывается прекрасный вид на живописную долину Сарыбель, долины рек Ешту и Кыргыз. В общей сложности с перевала видно около 35 озер разного цвета и размера!
На заднем плане на Юг и Восток – огромный Катунский хребет.
Вдали на севере можно увидеть Уймонскую долину.
Ночевка на уютной стоянке на берегу озера Кыргыз.
Протяженность: пешком – 9 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Спуск в долину реки Акчан.
По мере спуска, из зоны альпийских лугов мы переместимся в зону хвойного леса.
По дороге осмотрим «каменные замки» – удивительно сложенные камни причудливой формы.
Брод реки Акчан.
Ночевка на поляне в среднем течении реки Акчан.
Костер, уют, хорошее настроение.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 10 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Проживание: ночевка в палатках.
Возвращение в с. Мульта-Маральник.
В последний день активной части нашего путешествия мы пройдем несложный перевал Конный.
Если повезет, увидим табун полудиких коней.
Прощальное фото Катунского хребта и спуск вдоль Черной речки в с. Мульта-Маральник.
Трансфер на туркомплекс в с. Усть-Кокса.
Баня.
Прощальный вечер на базе.
Протяженность: пешком + вьючные лошади – 14 км.
Питание: завтрак и обед – походная кухня, ужин – на базе.
Проживание: кемпинг.
Завтрак.
Сдача снаряжения.
Свободное время: прогулки, покупка сувениров и алтайского меда.
Обед.
Во второй половине дня отъезд в Барнаул/Новосибирск.
Протяженность: на авто – 640 км до Барнаула / 875 км до Новосибирска.
Питание: завтрак и обед – на базе, ужин – в дороге за свой счет.
Прибытие в Барнаул/Новосибирск.
Ориентировочное прибытие в Барнаул в 9:00, в Новосибирск в 13:00 (время местное, МСК+4).
Тур предусматривает размещение на территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода (ночевки в палатках), а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
На территории кемпинга в с. Усть-Кокса до и после похода (ночевки в палатках), а также ночевки в 4-хместных туристических палатках на активной части маршрута.
Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, офис 213
Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.