Выбрав этот маршрут Вы получите прекрасную возможность отдохнуть всей семьей, увидеть Алтайские горы во всем их великолепии и разнообразии, начиная с сосново-лиственных лесов Майминского и Чемальского районов, продолжая степным ландшафтом Курайской степи и заканчивая завораживающим видом на ледники Северо-Чуйского хребта. Маршрут имеет 2 графика "прямой" (по программе) и "обратный"(начало путешествия начинается с ночевок на Телецком озере).Даты прямого: с 10 по 18 сентября, с 17 по 25 сентября. Даты обратного: с 1 по 9 сентября, с 14 по 22 сентября, с 17 по 25 сентября.

Программа тура по дням

1 день Тавдинские пещеры. Обзорная площадка на горе Синюха

Приезд на тур.комплекс "Таёжник"



Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен).



Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.



Обед кафе на туркомплексе “Таежник”. Экскурсия на Тавдинские пещеры. Экскурсия к подножья гор Синюха и Малая Синюха. Затем на самом современном подъемнике гондольного типа подниметесь на обзорную площадку горы Малая Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.



Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник” Протяженность: на авто – 10 км, пешком – 2 км.

2 день Туркомплекс «Таежник» – Камышлинский водопад – озеро Ару-Кем

Завтрак на туркомплексе. Предстоит путешествие по Чуйскому тракту. Но сначала остановка в с.Барангол: незабываемый моторафтинг по реке Катунь до Камышлинского водопада. Продолжение путешествия по одной из самых живописных дорог России. Остановка на Семинском перевале. Обед в кафе. Посещение таёжного озера "Ару-Кем". Ужин. Протяженность: авто – 210 км, моторная лодка – 6 км, пешком – 5 км.

3 день Природный парк «Уч-Энмек» – с.Чибит

Завтрак в кафе.



Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит. Чуйский тракт сегодня - это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию. Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно. Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.



Обед в придорожном кафе.



После обеда экскурсия к памятнику Стремени. Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями. Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае. Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" (либо аналогичном).



Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. Баня. Протяженность: авто – 145 км.

4 день Авто-пешая экскурсия в долину Кызыл-Чин (долина Марса). Гейзерное озеро

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”. Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин). Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди. Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования. Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы. Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.



Обед в кафе.



На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро. Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро). Глубина озера — примерно два метров, диаметр — 25-30 метров. В озеро впадает большой ручей. Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая. На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги. Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.



Возвращение на туркомплекс "Кочевник" Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. Баня. Протяженность: авто – 170 км, пешком – 2 км.

5 день Красные ворота - Улаганские озера - Улаганский перевал - музей Пазырык - Пазырыкские курганы - перевал Кату-Ярык

Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.



Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен». Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся. К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.



Обед в кафе с.Улаган.



После обеда группа продолжает путь в Чулышманскую долину. Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину - Пазырыкские курганы. Пазырыкские курганы - это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э.. Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык. Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м. С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман. С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото. На закуску - захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.



Внимание!!! По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.



Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце. Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.



Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.



Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. Баня. Протяженность: авто – 120 км, пешком – 5 км.

6 день Радиальный выход к водопадам Куркуре и Малданаш

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”. День активного отдыха. Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман. Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов. Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным склонам долины, образуя водопады различной высоты и мощности. К двум из них туристы совершают пешеходные экскурсии. В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре. Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.



Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.



После обеда радиальный выход на водопад Малданаш. Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках. Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. Баня. Активный отдых, рыбалка. Протяженность: пешком – 18 км.

7 день Реки Чулышман. Каменные грибы. Телецкое озеро

Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”. Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман.



Пеший подъем к чуду природы Алтая - «каменные грибы».



Каменные грибы - это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы. «Ножка» сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры. Кстати, в мире места, где растут такие «грибы» можно посчитать по пальцам.

Возвращение на левый берег реки Чулышман.



Обед-перекус в полевых условиях.



Переезд до Телецкого озера. Гости увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега. Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы. Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа). Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня! Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая. Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км. В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью. Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака. Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке. По пути через озеро - экскурсия на водопад Корбу. Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта. Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго - всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад. Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера - 323 м.



Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.Затем на автомобиле до туркомплекса “Исток”. Размещение на туркомплексе. Ужин в кафе туркомплекса. Баня. Протяженность: авто – 85 км, катер – 75 км, пешком – 3 км.

8 день День на Телецком озере

Завтрак на туркомплексе. Посещение эко-тропы "Третья речка", которая проходит вдоль реки Ойрок. Тропа не сложная и подойдет для любого возраста. Обед в кафе. Посещение смотровой площадки на горе Кокуя на кресельном подъёмнике. Линия подъёмника проходит по Прителецкой тайге. На вершине открывается вид на горы и кусочек Телецкого озера. Возвращение на туркомплекс. Ужин. Протяженность: пешком – 10 км.

9 день Туркомплекс - г.Горно-Алтайск - музей им.Анохина - г.Тугая - туркомплекс "Таёжник"