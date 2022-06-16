Приезд на тур.комплекс "Таёжник"
Заселение после 14.00 (возможно более раннее заселение, если номер свободен).
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.
Экскурсия на Тавдинские пещеры.
Экскурсия к подножья гор Синюха и Малая Синюха.
Затем на самом современном подъемнике гондольного типа подниметесь на обзорную площадку горы Малая Синюха, откуда открывается красивая панорама долины реки Катунь.
Ужин в кафе на туркомплексе “Таежник”
Протяженность: на авто – 10 км, пешком – 2 км.
Завтрак на туркомплексе.
Предстоит путешествие по Чуйскому тракту.
Но сначала остановка в с.Барангол: незабываемый моторафтинг по реке Катунь до Камышлинского водопада.
Продолжение путешествия по одной из самых живописных дорог России.
Остановка на Семинском перевале.
Обед в кафе.
Посещение таёжного озера "Ару-Кем".
Ужин.
Протяженность: авто – 210 км, моторная лодка – 6 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе.
Продолжаем путешествие по Чуйскому тракту до села Чибит.
Чуйский тракт сегодня - это крупнейшая трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт - по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии. Группу ожидают остановки на серпантинном горном перевале Чике-Таман, а также в месте слияния двух великих алтайских рек Чуя и Катунь.
Обед в придорожном кафе.
После обеда экскурсия к памятнику Стремени.
Экскурсия к наскальным рисункам урочища Калбак-Таш, возраст которых датируется тысячелетиями.
Эта экскурсия – прекрасная возможность получить целостное представление об Алтае.
Размещение на территории туркомплекса "Кочевник" (либо аналогичном).
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Баня.
Протяженность: авто – 145 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Авто-пешая экскурсия в долину Марса (Кызыл-Чин).
Когда-то на месте долины Кызыл-Чин было тёплое море Тетис, после — ледники и холодное озеро. 4–6 тысяч лет назад здесь уже жили люди.
Сейчас здесь геологи, археологи, этнографы ежегодно проводят исследования.
Они же шутя называют Кызыл-Чин Марсом — за землю, окрашенную во всевозможные оттенки красного и оранжевого, за сине-зелено-фиолетовые горы.
Что здесь больше поражает — пейзажи или запечатлённая в них история планеты Земля каждый решает для себя сам.
Обед в кафе.
На обратном пути экскурсия на Гейзеровое озеро.
Гейзеровое озеро (также носит названия Голубое озеро, Серебряное озеро).
Глубина озера — примерно два метров, диаметр — 25-30 метров.
В озеро впадает большой ручей.
Гейзеровое озеро уникальное в своем роде — редкое по красоте, чистое, незамерзающее даже зимой и в то же время легкодоступное для посещения гостями Горного Алтая.
На зеркале озера путешественники непременно заметят разводы насыщенного бирюзового цвета округлой или овальной формы, меняющие свой вид, которые как-бы отражают процессы, происходящих на дне озера, где в загадочной глубине время от времени оживают «гейзеры», посылая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, образуя на дне озера видимые круги.
Вы можете оказаться тем счастливчиком, который будет присутствовать при «извержении» и запечатлеет происходящее на фотоаппарат.
Возвращение на туркомплекс "Кочевник"
Ужин в кафе туркомплекса “Кочевник”. Баня.
Протяженность: авто – 170 км, пешком – 2 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Кочевник”.
Переезд в долину Чулышмана до туристского кемпинга «Эзен».
Путь этого дня начинается по Чуйскому тракту, затем в селе Акташ дорога поворачивает на не менее красивый Улаганский тракт, по которому расположено множество красивейших и известных многим туристам мест, и путешественники с ними обязательно познакомятся.
К таким местам относятся Красные ворота, множество высокогорных озер Улаганского нагорья, перевал Улаганский, с. Улаган.
Обед в кафе с.Улаган.
После обеда группа продолжает путь в Чулышманскую долину.
Одной из достопримечательностей которые ждут туристов по пути в долину - Пазырыкские курганы.
Пазырыкские курганы - это цепочка из 5 курганов, представляющих собой захоронения знатных кочевников и племенных вождей, датируемые 6-7 вв. до н.э..
Далее путников ждет не менее захватывающая встреча с перевалом Кату-Ярык.
Высота, на которую поднимается дорога, составляет около 1500 м.
С перевала открывается впечатляющий вид на долину реки Чулышман.
С обзорной площадки над долиной можно сделать незабываемые фото.
На закуску - захватывающий дух спуск с перевала по серпантинной дороге в долину реки Чулышман.
Внимание!!! По технике безопасности спуск с перевала осуществляется пешком, что дает возможность вдоволь насладиться видом на долину с высоты птичьего полета.
Долина отличается особым микроклиматом – тут почти всегда тепло и светит солнце. Правда, дует довольно сильный ветер, но после сурового дыхания ледников берег горной красавицы реки Чулышман покажется райским местом.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”. Баня.
Протяженность: авто – 120 км, пешком – 5 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
День активного отдыха.
Вы совершите пешую экскурсию на водопады долины реки Чулышман.
Долину реки Чулышман можно назвать долиной 1000 водопадов.
Огромное количество ручейков и речушек падают по крутым, практически отвесным склонам долины, образуя водопады различной высоты и мощности.
К двум из них туристы совершают пешеходные экскурсии.
В первой половине дня гости Горного Алтая посетят водопад Кур-Куре.
Огромная масса воды падает с высоты примерно 60 метров, образуя взвесь водной пыли переливающейся на солнце всеми цветами радуги.
Обед в кафе туркомплекса “Эзен”.
После обеда радиальный выход на водопад Малданаш.
Размещение на туркомплексе “Эзен” в деревянных домиках.
Ужин в кафе туркомплекса “Эзен”.
Баня. Активный отдых, рыбалка.
Протяженность: пешком – 18 км.
Завтрак в кафе туркомплекса “Эзен”.
Автопереезд ниже на 30 км до урочища Аккурум, переправа на правый берег р. Чулышман.
Пеший подъем к чуду природы Алтая - «каменные грибы».
Каменные грибы - это каменные столбы особой формы – с ножкой и шляпкой, похожие на грибы.
«Ножка» сложена из более мягких известняковых пород, которые разрушались веками под действием воды и ветра, благодаря чему образовались напоминающие грибы фигуры.
Кстати, в мире места, где растут такие «грибы» можно посчитать по пальцам.
Возвращение на левый берег реки Чулышман.
Обед-перекус в полевых условиях.
Переезд до Телецкого озера.
Гости увидят жемчужину Алтая, «Золотое озеро» с его южного берега.
Он практически безлюден, в отличие от северного, где расположены населенные пункты и турбазы.
Водомоторная экскурсия по Телецкому озеру на катере до с. Артыбаш (2-3 часа).
Незабываемые впечатления останутся у туристов от этого дня!
Телецкое озеро – является одной из главных достопримечательностей Горного Алтая.
Это красивейший водоем, протянувшийся с юга на север на 75 км.
В прозрачных водах озера отражаются облака, которые практически всегда несутся в небе над водной гладью.
Кстати, уникальное явление – встречные, плывущие в противоположных направлениях в небе над озером, облака.
Это происходит, благодаря дующим навстречу друг другу ветрам – верховке и низовке.
По пути через озеро - экскурсия на водопад Корбу.
Двенадцатиметровый водопад Корбу образовался в результате естественного провала русла реки Корбу, берущей начало с одноименного горного хребта.
Водопад Корбу с берега озера не виден, но идти до него недолго - всего несколько минут ходьбы по дощатому тротуару и уже слышен шум падающей с высоты воды, и практически сразу же после этого перед глазами предстает сам водопад.
Напротив водопада Корбу находится самая глубокая часть Телецкого озера - 323 м.
Продолжение переезда до села Артыбаш на катере.Затем на автомобиле до туркомплекса “Исток”.
Размещение на туркомплексе.
Ужин в кафе туркомплекса.
Баня.
Протяженность: авто – 85 км, катер – 75 км, пешком – 3 км.
Завтрак на туркомплексе.
Посещение эко-тропы "Третья речка", которая проходит вдоль реки Ойрок.
Тропа не сложная и подойдет для любого возраста.
Обед в кафе.
Посещение смотровой площадки на горе Кокуя на кресельном подъёмнике.
Линия подъёмника проходит по Прителецкой тайге.
На вершине открывается вид на горы и кусочек Телецкого озера.
Возвращение на туркомплекс.
Ужин.
Протяженность: пешком – 10 км.
Завтрак в кафе.
Выезд до г.Горно-Алтайска.
Обед в кафе г. Горно-Алтайск.
Экскурсия в музей имени Анохина.
В фондах Национального музея хранится весь спектр предметов материальной и духовной культуры народов Республики Алтай: археологические находки, характеризующие все основные этапы древней истории Горного Алтая, этнографические коллекции одежды и предметов и быта, произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, естественнонаучные коллекции и фотодокументальные материалы.
Всего более 60 тысяч единиц хранения.
Уникальные коллекции: живописные и графические работы первого профессионального художника среди коренных народов Сибири, ученика И.И. Шишкина, Академии художеств – Григория Ивановича Чорос-Гуркина (1500 работ); художника Николая Иванович Чевалкова и других; фонд редкой книги XVII – XX вв., иконы; археологические находки с мерзлотных курганов, оленные камни, изваяния, рунические письмена тюркского периода, шаманская атрибутика.
Экскурсия на гору Тугая г.Горно-Алтайск.
Переезд до т/к Таежник.
Ужин в кафе туркомплекса “Таежник”.
Вечером выезд в Барнаул, Новосибирск.
Для тех кто прилетел в Горно-Алтайск, выезд на следующий день.
Проживание за доп.плату, необходимо бронировать заранее.
Протяженность: авто – 170 км, пешком – 1 км.
Тур предусматривает проживание на туркомплексах: Таёжник (1 ночь), в Онгудае (1 ночь), Кочевник (2 ночи), Эзен (2 ночи), на Телецком озере (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|89 500
|25 000
Туркомплекс «Таежник»
Расположен у подножия горы Черепан, рядом с Чуйским трактом, не доезжая 2 км до села Манжерок, около памятнику Шишкову. Под мощными кронами сосен расположились уютные домики, готовые принять гостей как летом, так и в межсезонье. Общая вместимость комплекса 52 человека.
Благоустроенные номера на небольшой возвышенности, категория «Стандарт»: одна двухспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца.
Благоустроенные номера в новых коттеджах площадью 16 кв.м., категория «Стандарт плюс»: одна двухспальная или две 1,5 спальные кровати, полный санузел, полотенца, Wi-fi (бесплатный интернет), телевизор.
Туркомплекс «Кочевник»
Расположен в Улаганском районе Республики Алтай, в 2 км от поселка Чибит, на слиянии горных рек Чуя и Чибитка. В 10 мин. ходьбы от базы в с. Чибит находится продуктовый магазин. При необходимости в 15 км в с. Акташ находится круглосуточный магазин.
Размещение в стандартных номерах в корпусе «Козерог» – отдельно стоящее здание включающее в себя 18 благоустроенных номеров с раздельными и двухспальными кроватями. В здании находится стол для переговоров, а также стол для игры в настольный теннис.
В номере: две 1,5-спальные или одна двухспальная кровать, стол, стулья, набор посуды, электрообогреватель, электрочайник, Wi-Fi, холодильник, душ и туалет в номере.
Туркомплекс «Эзен»
Расположен на берегу реки Чулышман примерно в 2 км от перевала Кату-Ярык ниже по течению. От турбазы по долине Чулышмана до впадения его в Телецкое Озеро – 80 км. Инфраструктуры в долине, где расположена турбаза, нет никакой. Зато здесь только природа – озера, горы, реки и водопады.
Для размещения туристов предлагаются пять летних двухместных домиков и три теплых аила на 6 человек, а также два двухэтажных зимних дома с отоплением. Есть также места под палатки на берегу Чулышмана.
Электричество на базе отдыха отсутствует (автономно вырабатывается генератором), удобства на территории, душ отсутствует. Мобильные операторы в данном месте не работают. Есть спутниковая телефонная связь.
Кемпинг «Исток»
Расположен в лесном массиве из кедров, елей и берез на берегу реки Бия, не доезжая чуть больше километра до Телецкого озера.
Отдыхающие размещаются в уютных летних домиках и в частично благоустроенных двухэтажных коттеджах. В четырех из них есть санузлы с WC и раковиной, в № 5 есть душ. Общий санузел с WC и душем находится на этаже.
В старом двухэтажном коттедже (К1) на каждом этаже располагается по одному просторному номеру. Санузел с туалетом и душем – на первом этаже. Во втором двухэтажном коттедже (К-3) на первом этаже находится столовая и один номер с отдельным входом, в котором есть санузел с туалетом, раковиной и душем, на втором этаже – только что отремонтированные, пять номеров.
В летних домиках – односпальная и полутораспальная кровати, комод, зеркало, вешалка для одежды. Благоустроенные туалеты, умывальники, находятся на территории кемпинга.
1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
8. 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
9. Средства личной гигиены.
10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
11. Средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным усройством.
12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией - возьмите с собой одежду под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
Маршрут несложный, подойдет для семейного отдыха.
Дети допускаются на маршрут в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Маршрут осуществляется на туристских микроавтобусах, часть маршрута по долине р. Чулышман проходит на автомобилях повышенной проходимости (УАЗ).
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Доставка: В стоимость тура НЕ входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин (сборных микроавтобусов) варант транспорта для выезд может быть заменен на рейсовый автобус, время отправления от т\к Таежникв 22-30 в день окончания тура.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1300,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1100,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка ОСАО «Росгосстрах». Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),