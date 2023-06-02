Каменные грибы и Телецкое озеро
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Телецкое озеро
9:00 Завтрак в кафе Горно-Алтайска (оплачивается отдельно).
Отправляемся на озеро Телецкое (в пути 3 часа), знакомимся, слушаем рассказ гида про Алтай, Телецкое озеро и местную культуру.
12:30 Трекинг к водопаду Третья речка.
Это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.
14:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом, с бассейном на территории.
Прогулки на берегу озера, свободное время.
18:00 Вечер у костра.
Каменные грибы
7:00 Завтрак.
7:30 Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.
Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, 40 грехов, чудо природы Каменную обезьянку, мыс Кырсай.
Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.
Обед в кафе (оплачивается отдельно).
20:00 Возвращение в отель, ужин и баня (по желанию, оплачивается отдельно).
Гора Кокуя
10:00 Завтрак в отеле.
11:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1384 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).
Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику.
Желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах (оплачивается дополнительно).
19:00 Заключительный вечер.
Отъезд
Для туристов, которые отправляются на самолете из аэропорта Горно-Алтайска, завтрак с собой ранний выезд 5:30 утра (оплачивается отдельно).
Для туристов, которые отправляются на автобусе:
9:00 Завтрак.
Сбор вещей и отдых у Телецкого озера до 12:00.
12:00 Выезд домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” (двухместное размещение).
Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.
Варианты проживания
Отель «Алтын-Кель»
Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.
Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на автобусе
- Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
- Круиз на катере
- Проживание в отеле (двухместное)
- Питание: завтраки в отеле
- Вся экскурсионная программа
- Гид-сопровождение
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
- Ранний трансфер в Горно-Алтайск в последний день тура – 6 000 руб. за машину (от 4 до 6 мест)
- Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
- Обеды, ужины – средний чек 500 руб.
- По желанию: экскурсия на болотоходах – 2 500 руб. /чел.
- Подъемник на гору Кокуя – 600 руб. /чел.
- Экскурсия на квадроциклах-болотоходах – 2 500 руб. /чел. (5 000 руб. за единицу техники)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
- трекинговая обувь;
- носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
- теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
- удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
- головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
- солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF
- 40-50);
- легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
- средства личной гигиены.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли скидки в туре?
Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.
- Какой транспорт в туре?
- Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
- Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
- Какое время и место сбора группы? Где и когда заканчивается маршрут?
Встреча:
- г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
- г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30 (накануне тура);
- г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
- г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);
Завершение тура:
- Время прибытия в Горно-Алтайск в 16:00 в последний день тура (если туристам надо успеть на самолет в 11.40, то мы им организуем ранний выезд до доп плату, если хотят задержаться и вылететь на следующий день, то поможем найти отель);
- Прибытие в Новосибирск в последний день тура 21-23.00 (зависит от дороги);
- Прибытие в Кемерово в последний день 21-23.00 (зависит от дороги);
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.