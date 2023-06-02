Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай

Каменные грибы и Телецкое озеро

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Приглашаем вас в яркий тур в Горный Алтай с круизом по Телецкому озеру и посещением чуда света – Каменных грибов. В туре лучшая подборка экскурсионных мест Телецкого озера и локации долины Чулышмана.
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
Каменные грибы и Телецкое озеро. Тур выходного дня на Алтай
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Что вас ожидает:

Канатная дорога на гору Кокуя
Канатная дорога на гору Кокуя
Увидим бескрайние горные просторы с высоты птичьего полета
Круиз по Телецкому озеру
Круиз по Телецкому озеру
Совершим круиз на катере, искупаемся в водопаде 40 грехов и увидим Каменную обезьянку
Бодрящая прогулка по эко-тропе
Бодрящая прогулка по эко-тропе
Нас ждет небольшой пеший тур на каскадный водопад Третья речка протяженностью 1 500 метров

Программа тура по дням

1 день

Телецкое озеро

9:00 Завтрак в кафе Горно-Алтайска (оплачивается отдельно).

Отправляемся на озеро Телецкое (в пути 3 часа), знакомимся, слушаем рассказ гида про Алтай, Телецкое озеро и местную культуру.

12:30 Трекинг к водопаду Третья речка.

Это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.

14:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом, с бассейном на территории.

Прогулки на берегу озера, свободное время.

18:00 Вечер у костра.

Телецкое озероТелецкое озероТелецкое озероТелецкое озеро
2 день

Каменные грибы

7:00 Завтрак.

7:30 Выход на экскурсию на южный берег Телецкого на быстроходном катере.

Мы увидим водопады: Эстюба, Корбу, Киште, 40 грехов, чудо природы Каменную обезьянку, мыс Кырсай.

Выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

Обед в кафе (оплачивается отдельно).

20:00 Возвращение в отель, ужин и баня (по желанию, оплачивается отдельно).

Каменные грибыКаменные грибыКаменные грибыКаменные грибыКаменные грибы
3 день

Гора Кокуя

10:00 Завтрак в отеле.

11:00 Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое: подъемник на вершину горы Кокуя 1384 м, обед в кафе с потрясающим видом (оплачивается отдельно).

Автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику.

Желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах (оплачивается дополнительно).

19:00 Заключительный вечер.

Гора КокуяГора КокуяГора КокуяГора Кокуя
4 день

Отъезд

Для туристов, которые отправляются на самолете из аэропорта Горно-Алтайска, завтрак с собой ранний выезд 5:30 утра (оплачивается отдельно).

Для туристов, которые отправляются на автобусе:

9:00 Завтрак.

Сбор вещей и отдых у Телецкого озера до 12:00.

12:00 Выезд домой.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Алтын-Кель” (двухместное размещение).

Одноместное проживание невозможно. Возможно доп. место.

Варианты проживания

Отель «Алтын-Кель»

3 ночи

Курортный отель «Алтын-Кёль» расположен в поселке Артыбаш, в 2,2 км от центра. Из окон открывается вид на горы. В отеле можно забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. В числе удобств – общая кухня и туристическое бюро.

Во всех номерах есть чайник, телевизор с плоским экраном и работает бесплатный Wi-Fi. В некоторых номерах имеется балкон, а из некоторых открывается вид на озеро. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

В курортном отеле «Алтын-Кёль» можно поиграть в настольный теннис. Окрестности отлично подходят для прогулок пешком и катания на лыжах.

Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»Отель «Алтын-Кель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на автобусе
  • Трансфер на автомобилях повышенной проходимости
  • Круиз на катере
  • Проживание в отеле (двухместное)
  • Питание: завтраки в отеле
  • Вся экскурсионная программа
  • Гид-сопровождение
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска/ г. Новосибирска и обратно
  • Ранний трансфер в Горно-Алтайск в последний день тура – 6 000 руб. за машину (от 4 до 6 мест)
  • Завтрак в день приезда – средний чек 400 руб.
  • Обеды, ужины – средний чек 500 руб.
  • По желанию: экскурсия на болотоходах – 2 500 руб. /чел.
  • Подъемник на гору Кокуя – 600 руб. /чел.
  • Экскурсия на квадроциклах-болотоходах – 2 500 руб. /чел. (5 000 руб. за единицу техники)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск / г. Новосибирск / г. Новокузнецк / г. Кемерово
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.);
  • трекинговая обувь;
  • носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары;
  • теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.);
  • удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.);
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF
  • 40-50);
  • легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами;
  • средства личной гигиены.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Скидки на детей до 12 лет: при проживании в 2-х местом номере взрослый + ребенок – 10%, при проживании в 2-х местном номере 2 взрослых + ребенок с доп. местом – 20%.

Какой транспорт в туре?
  • Тип транспорта микроавтобус Ford Transit, авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель, катер 12 мест.
  • Количество посадочных мест в микроавтобусе 16, есть кондиционер, полная посадка, в том числе и на заднем ряду.
Какое время и место сбора группы? Где и когда заканчивается маршрут?

Встреча:

  • г. Кемерово, Летний вокзал в 23:00 (накануне тура);
  • г. Новокузнецк (Прокопьевское кольцо) в 0:30 (накануне тура);
  • г. Новосибирск ЖД вокзал в 23:30 (накануне тура);
  • г. Горно-Алтайск, аэропорт в 9:00 (в дату начала тура);

Завершение тура:

  • Время прибытия в Горно-Алтайск в 16:00 в последний день тура (если туристам надо успеть на самолет в 11.40, то мы им организуем ранний выезд до доп плату, если хотят задержаться и вылететь на следующий день, то поможем найти отель);
  • Прибытие в Новосибирск в последний день тура 21-23.00 (зависит от дороги);
  • Прибытие в Кемерово в последний день 21-23.00 (зависит от дороги);
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
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Природа и пейзажи

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