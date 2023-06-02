1 день

Телецкое озеро

9:00 Завтрак в кафе Горно-Алтайска (оплачивается отдельно).

Отправляемся на озеро Телецкое (в пути 3 часа), знакомимся, слушаем рассказ гида про Алтай, Телецкое озеро и местную культуру.

12:30 Трекинг к водопаду Третья речка.

Это единственный водопад Телецкого, до которого можно добраться по суше, к нему ведет живописная эко-тропа, рядом с водопадом есть смотровая площадка.

14:30 Заселение в отель "Алтын Кель", двухместные номера с комфортом, с бассейном на территории.

Прогулки на берегу озера, свободное время.

18:00 Вечер у костра.