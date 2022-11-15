Приглашаем вас на экскурсию на 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, после водопада вода реки Камышла делает несколько изгибов и впадает в Катунь. По мостику можно перейти реку и попасть на большую поляну. Здесь есть кафе, сувениры, аттракционы. Так же в программе: Зубы дракона, о. Патмос, ГЭС и Урочище Чеч-Кыш!
Ближайшие даты:
3
мая
мая
7
мая
мая
Что вас ожидает:
- Водопад Камышлинский
- Зубы дракона
- О. Патмос
- ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Водопад Камышлинский:
- 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище. Условно его можно разделить на три четко выраженные части: верхнюю, где наблюдается резко обозначенный уступ от спокойно текущей р. Камышла; среднюю, где вода стекает по круто наклоненным поверхностям и нижнюю, где вода с шумом и грохотом падает с отвесного уступа.
- Водопад считается рукотворным, т. к. устье реки Камышла специально изменили, построив дамбу на старом русле и прокопав новое так, чтобы вода преодолевала на своём пути скалистый уступ, что создавало условия для строительства водяной мельницы. В военные годы мельница была превращена в лесопилку, а впоследствии и она была закрыта.
- Всего 300 метров по прямой и вы на берегу Катуни, где причаливают моторафты, которые могут за дополнительную плату довезти до начала пешего маршрута за считанные минуты.
- Продолжаем путь впереди Чемальский тракт который богат достопримечательностями! Зубы дракона, о. Патмос, Козья тропа и ГЭС.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии, в этом случае путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости.
- Клиент имеет право: расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- За 3 и более дней до начала 0% стоимости обслуживания
- За 2 дня до начала 50% стоимости обслуживания
- За 24 часа до начала 100% стоимости обслуживания
- Также хотим отметить, что посещение Тавдинских пещер возможно только при хороших погодных условиях, то есть без дождя.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей Андреев
15 ноя 2022
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Групповые
На весь день
Природа и пейзажи
Водопады
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