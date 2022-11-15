Камышлинский водопад и Чемал

5
1 оценка
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Приглашаем вас на экскурсию на 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, после водопада вода реки Камышла делает несколько изгибов и впадает в Катунь. По мостику можно перейти реку и попасть на большую поляну. Здесь есть кафе, сувениры, аттракционы. Так же в программе: Зубы дракона, о. Патмос, ГЭС и Урочище Чеч-Кыш!
Камышлинский водопад и Чемал
Камышлинский водопад и Чемал
Камышлинский водопад и Чемал
Камышлинский водопад и Чемал
Камышлинский водопад и Чемал
Камышлинский водопад и Чемал
Ближайшие даты:
3
мая
7
мая

Что вас ожидает:

  • Водопад Камышлинский
  • Зубы дракона
  • О. Патмос
  • ГЭС
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Водопад Камышлинский:

  • 12-метровый каскадный водопад Камышлинский, представляет очень живописное и яркое зрелище. Условно его можно разделить на три четко выраженные части: верхнюю, где наблюдается резко обозначенный уступ от спокойно текущей р. Камышла; среднюю, где вода стекает по круто наклоненным поверхностям и нижнюю, где вода с шумом и грохотом падает с отвесного уступа.
  • Водопад считается рукотворным, т. к. устье реки Камышла специально изменили, построив дамбу на старом русле и прокопав новое так, чтобы вода преодолевала на своём пути скалистый уступ, что создавало условия для строительства водяной мельницы. В военные годы мельница была превращена в лесопилку, а впоследствии и она была закрыта.
  • Всего 300 метров по прямой и вы на берегу Катуни, где причаливают моторафты, которые могут за дополнительную плату довезти до начала пешего маршрута за считанные минуты.
  • Продолжаем путь впереди Чемальский тракт который богат достопримечательностями! Зубы дракона, о. Патмос, Козья тропа и ГЭС.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии, в этом случае путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости.
  • Клиент имеет право: расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
  • За 3 и более дней до начала 0% стоимости обслуживания
  • За 2 дня до начала 50% стоимости обслуживания
  • За 24 часа до начала 100% стоимости обслуживания
  • Также хотим отметить, что посещение Тавдинских пещер возможно только при хороших погодных условиях, то есть без дождя.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
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С
15 ноя 2022

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