Каракольская долина

Леонид К.
Леонид К. – Гид из Горно-Алтайска
Каракольская долина
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • 3 000 ₽ за человека

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Каракольская долина
Каракольская долина

Что вы увидите

  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Каракольскую долину
  • кургганные комплескы
  • озеро АруКем
  • наскальные рисунки.
Каракольская долина с начала XX века и по сию пору является одним из эпицентров бурханизма. Многие места здесь мы считаем сакральными: сами горы ⛰️, высокогорное озеро Ару-Кем, древние петроглифы и так далее. Над каждой деревней есть свои святилища, сложенные из камней плитняка и увешанные разноцветными ленточками. В определенные дни проводятся обряды. Огню приносятся в жертву молоко, пшеница, некоторые овощи. В этой экскурсии 🧭 вы увидите всё величие Алтайской природы.
Что входит
  • Транспортные услуги и услуги гида-водителя
Что не входит
  • Питание на маршруте и организация миниконцерта горлового пения
Начало и место завершения
🚩 Горно-Алтайск
Каракольская долина
Каракольская долина
Каракольская долина
Каракольская долина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Леонид К.
Леонид К.
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