Каракольская долина с начала XX века и по сию пору является одним из эпицентров бурханизма. Многие места здесь мы считаем сакральными: сами горы ⛰️, высокогорное озеро Ару-Кем, древние петроглифы и так далее. Над каждой деревней есть свои святилища, сложенные из камней плитняка и увешанные разноцветными ленточками. В определенные дни проводятся обряды. Огню приносятся в жертву молоко, пшеница, некоторые овощи. В этой экскурсии 🧭 вы увидите всё величие Алтайской природы.