Каракольская долина с начала XX века и по сию пору является одним из эпицентров бурханизма. Многие места здесь мы считаем сакральными: сами горы ⛰️, высокогорное озеро Ару-Кем, древние петроглифы и так далее. Над каждой деревней есть свои святилища, сложенные из камней плитняка и увешанные разноцветными ленточками. В определенные дни проводятся обряды. Огню приносятся в жертву молоко, пшеница, некоторые овощи. В этой экскурсии 🧭 вы увидите всё величие Алтайской природы.
Что входит
Транспортные услуги и услуги гида-водителя
Что не входит
Питание на маршруте и организация миниконцерта горлового пения
Начало и место завершения
🚩 Горно-Алтайск
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.