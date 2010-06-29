1 день

Переезд до поселка Тюнгур

Пеший маршрут начинается в с. Тюнгур.

Вы можете самостоятельно добраться до места старта. В таком случае, вам нужно прибыть до 20:00 к месту начала тура в с. Тюнгур.

Также вы можете забронировать у нас трансфер из Бийска (Горно-Алтайска) за доп. плату (9600 руб. с человека туда и обратно).

Маршрут для забронировавших трансфер:

08:00 Встреча участников похода в Бийске .

. 10:00Встреча участников похода в аэропорту Горно-Алтайск.

Переезд до поселка Тюнгур — началу пешей части нашего маршрута. Дорога идет сначала вдоль одной из самых красивых рек на Алтае — Катунь, затем после Семинского перевала уходит в сторону горных вершин.

В пути будет несколько остановок для обеда.

К вечеру группа прибывает в п. Тюнгур и размещается на туристической базе в палатках.

Важно: Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.

Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.