Для разгрузки участников похода на части маршрута предусмотрено конное сопровождение, которое переносит групповое снаряжение и провизию.
июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд до поселка Тюнгур
Пеший маршрут начинается в с. Тюнгур.
Вы можете самостоятельно добраться до места старта. В таком случае, вам нужно прибыть до 20:00 к месту начала тура в с. Тюнгур.
Также вы можете забронировать у нас трансфер из Бийска (Горно-Алтайска) за доп. плату (9600 руб. с человека туда и обратно).
Маршрут для забронировавших трансфер:
- 08:00 Встреча участников похода в Бийске.
- 10:00Встреча участников похода в аэропорту Горно-Алтайск.
- Переезд до поселка Тюнгур — началу пешей части нашего маршрута. Дорога идет сначала вдоль одной из самых красивых рек на Алтае — Катунь, затем после Семинского перевала уходит в сторону горных вершин.
- В пути будет несколько остановок для обеда.
- К вечеру группа прибывает в п. Тюнгур и размещается на туристической базе в палатках.
Важно: Асфальт не на всем протяжении дороги, есть протяженные участки грейдера, состояние которого зависит от работы дорожников.
Ужин, посиделки у костра, знакомство участников группы.
Наскальные рисунки Куйлю
Начало передвижения по маршруту от поселка Тюнгур до урочища Елань, далее по реке Кучерла.
От поселка Тюнгур группа забрасывается на автомобиле повышенной проходимости до урочища Елань, откуда начинается пешее передвижение по маршруту.
Группу сопровождают кони до Кучерлинского озера, они переносят продукты, палатки, участники идут с рюкзаками, в которых находятся личные вещи.
Другая часть продуктов на аккемскую часть похода отправляется на конях или вертолете к подножию Белухи. Всё это значительно облегчает рюкзаки участникам похода.
Лагерь разбиваем около наскальных рисунков грота Куйлю.
Треккинг вдоль реки Кучерла
Завтракаем и начинаем движение вдоль реки Кучерла.
Ночевка в палатках на берегу реки в живописных местах.
Треккинг вдоль реки Кучерла до озера Кучерлинское
Завтракаем и продолжаем движение вдоль реки Кучерла.
К концу четвертого дня достигаем Кучерлинского озера — одного из самых красивых озер Алтая!
Озеро Дарашколь
Подъём, завтрак и продолжение нашего пути вдоль Кучерлинского озера, по пути преодолеваем брод через ручей, уровень воды зависит от таяния ледников, а также осадков.
К концу дня достигаем высокогорного озера Дарашколь.
Ставим наш базовый лагерь, откуда будем совершать радиальные выходы.
Ледник Немыцкого
Сегодня запланирован радиальный выход на ледник Немыцкого.
Перевал «Сайлянкина грива»
Совершаем переход от озера Дарашколь через перевал «Сайлянкина грива» (1А, 2500м) до водопада Кони-Айры.
Отдых
Сегодня дневка! Гуляем, отдыхаем, фотографируемся.
Озеро Кучерлинское
Передвигаемся от водопада Кони-Айры до озера Кучерлинского.
Кедровые стоянки
Совершаем треккинг по тайге от озера Кучерлинское до Кедровых стоянок, которые находятся на высоте почти 2000 метров, на границе зоны леса, у подножия перевала Каратюрек.
Перевал Каратюрек
Сегодня предстоит штурм перевала Каратюрек, его высота 3060 метров над уровнем моря, сложность — 1А.
Ужинать будем уже на Аккемском озере.
Сегодня мы увидим красавицу Белуху совсем близко!
Ледник Аккемский
Сегодня предстоит очень насыщенный день, запланирован радиальный выход к леднику Аккемский.
Мы увидим Аккемскую стену и обе вершины Белухи — Западную и Восточную.
Вечером возвращаемся в лагерь на Аккемском озере, сегодня запланирована баня.
Спуск по Аккему
Наше пребывание на Аккемском озере подходит к концу, мы собираем наш лагерь и начинаем спуск вдоль реки Аккем до стоянки «Три Березы».
Затем переезжаем на ГАЗ-66 через перевал Кузуяк в поселок Тюнгур на турбазу.
Дорога домой
Ранний подъем, отъезд из поселка Тюнгур в сторону аэропортов, вокзалов, дома.
Проживание
Первый и последний день тура – проживание в палатках на турбазе в с. Тюнгур (за дополнительную плату возможно размещение в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест).
Остальные дни тура – проживание в палатках на маршруте.
В туре предусмотрены банные процедуры на берегу высокогорного озера - 1 раз.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Работа гида
- Групповое снаряжение (палатки, тент, костровое, топор, газ, аптечка, ремнабор и т. д.)
- Палаточное проживание в поселке Тюнгур на турбазе в первую и заключительную ночи
- Банные процедуры на берегу высокогорного озера — 1 раз
- Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
- Медицинская страховка на активной части тура.
- Конное сопровождение группы во 2-й и 3-й день тура (кони несут продукты, общественное снаряжение, палатки)
- Вертолетная или конная заброска части продуктов на Аккемское озеро
- Заброска на автомобиле повышенной проходимости до урочища Елань во 2-й день тура
- Выброска через перевал Кузуяк на автомобиле повышенной проходимости ГАЗ-66 в 13-ый день тура
- Что не входит
- Трансфер до с. Тюнгур от Бийска (Горно-Алтайска) — 9600 руб. с человека туда и обратно
- Авиа- и ж/д билеты до Бийска (Горно-Алтайска) и обратно
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Тюнгур
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение:
- каска;
- рюкзак;
- дождевик;
- спальный мешок;
- коврик пенополиуретановый;
- сиденье туристическое;
- треккинговые палочки;
- налобный фонарик.
Одежда, обувь, аксессуары:
- треккинговые ботинки;
- вторая обувь для лагеря (например, кроссовки);
- не менее двух комплектов одежды;
- куртка походная;
- куртка тёплая для лагеря;
- головной убор;
- солнцезащитные очки.
Бытовые и гигиенические принадлежности:
- зажигалка, спички, сухое горючее;
- кружка, ложка, миска, нож;
- туалетная бумага;
- умывальные принадлежности;
- крем от загара;
- личные лекарства.
Документы:
- паспорт;
- страховой медицинский полис.
- Где собирается группа?
- 08:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9);
- 10:00 – 11:00 в Горно-Алтайске в аэропорту (если вы прибыли в Горно-Алтайск заранее есть возможность с утра забрать вас из отеля или турбазы);
- 20:00 на месте начала тура в с. Тюнгур.
Трансфер от Бийска (Горно-Алтайска) не входит в стоимость тура и оплачивается отдельно – 9600 руб. с человека туда и обратно. Если вы не бронируете трансфер, то добираетесь до места начала тура самостоятельно.
- Откуда отправляемся домой?
Отъезд – самостоятельно в последний день тура из села Тюнгур.
Если трансфер заказан у нас, то улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
- Возможны ли изменения в программе тура?
Возможны изменения из-за погоды, состояния троп и дорог, акклиматизации участников и других факторов.
- Какие особенности бронирования для иностранных граждан?
Для иностранных граждан необходимо подать документы за 30 рабочих дней до начала тура, т. к. тур предполагает посещение приграничных территорий.
- Какое питание в туре?
Трехразовое питание на протяжении всего маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день).
- Страховка входит в стоимость тура?
В стоимость включена медицинская страховка на активной части тура.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.