Туркомплекс «Таежник» - Усть-Кокса / Мульта

День переезда к стартовой точке активной части маршрута. Туристов ожидает дневной переезд протяженностью около 370 км, часть пути пролегает вдоль знаменитого Чуйского тракта, затем дорога уходит на юго-запад в сторону Усть-Коксы и дальше около 30 км до небольшого села Кайтанак. Группа преодолеет ряд перевалов (Семинский, или Чакырский, а также Ябоганский), включая захватывающий дух перевал Громотуха перед самым въездом в Усть-Коксу. На пути предполагаются стоянки для фотосъемок в наиболее живописных местах, а также обед и перекус. Вечером туристов ждет баня и костер знакомств.
Авто 350 км
Заброска на автомобиле высокой проходимости на устье р. Громотуха. Далее пересаживаемся на лошадей, и поднимаемся вверх вдоль реки Кураган (порядка 4 часов на лошади). Ночуем в районе устья р. Ярла.
Конный переход 4 часа. Протяженность: акто + кони 40 км
Продолжаем конное путешествие (6 часов). После прохождения живописного каньона реки Кураган мы заходим на территорию Катунского заповедника. На устье Казинихи находится кордон заповедника, здесь обедаем и заходим в визит-центр. Вблизи кордона на р. Казиниха находится мощный водопад. От кордона тропа переходит по мосту на правый берег Курагана и проходит в нижней части склона по высокотравным полянам, лесным массивам и курумам, пересекая (по мосту) р. Бочаниха. Здесь нередко можно увидеть обитателей заповедника – маралов, косуль, кабаргу, медведя. Через 7 км тропа выходит на устье р. Иолдо, где обустроена стоянка. Здесь ночуем в палатках.
Кони - 30 км
В этот день переваливаем через перевал Иолдо. Сам перевал имеет высоту 2760 м и категорию 1А, а окружающие перевал пики достигают 3000-3100 м. Перевал Иолдо (один из немногих на Катунском хребте) доступен для конных путешествий. На подступах к перевалу и на его вершине – обширные каменные россыпи с многочисленными колониями сурков. Здесь часто можно наблюдать редких пернатых хищников – беркута и падальщика бородача. С перевала тропа спускается в широкую и приветливую долину р. Верхний Кураган, которая значительно контрастирует с Нижним Кураганом, который исследователь Алтая В. В. Сапожников метко назвал «угрюмой щелью». Ночевка в палатках в долине р. Верхнего Курагана.
Этот маршрут знаменит тем, что в XIX веке по этой тропе уймонские староверы-кержаки возили панты маралов на Бухтарму и далее – в Китай. В ХХ веке тропу на подъеме на перевал Иолдо сильно завалило осыпями, и только столетие спустя, в 2000-х годах сотрудники заповедника совместно с пограничниками расчистили этот участок, и он снова стал доступен для конных поездок.
Кони 15 км.
Выходим в долину верхней Катуни. Спуск вдоль р. Верхний Кураган технически несложен. По пути можно наблюдать редкие виды растений и животных, в том числе включенного в Красную книгу алтайского улара и белых куропаток. Устье Верхнего Курагана, впадающего в Катунь, находится на высоте 1570 м. Здесь долина Катуни заметно расширяется, и через 5-6 км русло начинает сильно петлять по обширному болоту. Тропа проходит по довольно крутому склону, то спускаясь вниз к болоту, то поднимаясь для того, чтобы обогнуть курумы. Это болото – излюбленное место обитания лосей. Достигнув р. Елен-Чадыр через 10 км, ночуем в палатках.
Кони 25 км
Теперь путешествие проходит по долине Катуни. Поднимаемся вверх вдоль реки практически к ее истоку, по пути переходя вброд первый крупный приток Катуни – р. Капчал. У самого подножья Белухи заканчиваются приветливые зеленый пейзажи и начинается край каменистых россыпей со скудной растительностью, снега и вечных льдов. По дороге любуемся очень живописным водопадом Россыпной. Ночуем в 3 км ниже ледника Геблера и истока Катуни.
Кони - 15 км
Дневка у подножья Белухи. Пешие радиальные выходы к леднику Геблера – самому истоку Катуни.
атунь вытекает из ледяной пещеры ледника "Геблера" (второе название "Катунский"). Исток Катуни молочного цвета, т. к дно его из целебной глины.
Ледни́к Ге́блера – самый большой ледник горы Белухи на южном её склоне.
Назван в честь Фридриха Августа фон Геблера, выдающегося естествоиспытателя, географа, член-корреспондента РАН.
Ледник длиной 8,5 км и площадью 8,5 кв. км, питающий исток самой Катуни, составляется из двух главных потоков – Восточного и Среднего, к которым примыкает приток с запада, (по Сапожникову, Западный поток).
Пешком – 8 км.
Спуск вдоль Катуни на устье р. Тюргень.
Ночевка в палатках на кордоне заповедника, баня.
Конный переход 8 часов Кони – 30 км.
Переваливаем через Тюргеньский перевал и добираемся на Тайменье озеро (8 часов).
Тайменье озеро – крупнейший водоем Катунского хребта.
Длина озера 5,5 км, ширина не превышает километра.
Максимальная глубина озера – 72 м. Акватория озера является местом обитания водоплавающих видов птиц – бакланов, уток-крохалей, чернозобых гагар.
В окрестностях озера нередко можно встретить гнездящуюся поблизости скопу, черного грифа, различных соколов и сов.
В окружающей озеро тайге обитают медведь, марал, косули.
Кони – 30 км.
Отдых на озере. Экскурсия на лодке по Тайменьему озеру и пешком на водопады на р. Солоуха (пеший переход примерно 1.5 км).
Вечером баня, шашлык.
Для желающих за дополнительную плату рыбалка на озере (хариус).
Пешком – 3 км.
Первый день спуска до с. Верх-Уймон.
Ночевка в палатках.
Кони – 35 км.
Спускаемся на лошадях в Верх-Уймон.
Баня. Прощальный вечер.
Кони – 40 км.
В этот день с утра туристы сворачивают лагерь и погрузив вещи в автобус возвращаются на туркомплекс «Таежник».
Авто 305 км.
Выезд вечерним трансфером в 22-30 до г. Новосибирск, Барнаул.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансфер из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Тур предусматривает проживание в домиках на турбазе «Таёжник» (1 и 14 день) и в палатках 3-х местных.
Туристский комплекс «Таежник». Свежее дыхание хвойного леса в отдельно стоящих коттеджах или летних домиках (7 категорий размещения под различные потребности) – это туркомплекс «Таежник». Камерная обстановка (общая вместимость комплекса 60 человек) и удачное расположение неподалеку от достопримечательностей (ГЛК «Манжерок», «Бирюзовая Катунь») сделают «Таежник» Вашим любимым местом отдыха. Вековые деревья наполняют воздух целебными ароматами хвои. К услугам гостей: автостоянка, баня, душевые, беседка, летняя кухня.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50).
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
1. Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
2. В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка. Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
3. Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура). В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком. Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
4. Вода берется из ручьев, рек, озер.
Тур начинается на туркмоплексе Таежник (с. Манжерок Республики Алтай).
Транспортная доставка из городов Барнаул и Горно-Алтайск включена в стоимость тура.
Доставка на автобусе в одну сторону из Новосибирска включена в стоимость тура (доплата за доставку в обратную сторону 1 600 руб.).
Мы поможем Вам подобрать наиболее оптимальный вариант доставки, выбрать и приобрести билеты на самолет!
1. Новосибирск – туркомплекс "Таежник"
Доставка осуществляется на микроавтобусах или на туристских автобусах из Новосибирска. Автобусы ходят дважды в неделю (четверг и суббота в сторону с. Манжерок и в пятницу и воскресенье обратно), и доставка на них в обе стороны возможна, только если даты начала и окончания выбранного тура подпадает под их расписание. Возможен вариант, когда доставка на туристическом автобусе осуществляется в одну сторону, в противоположную сторону доставка осуществляется на микроавтобусах либо автомобилях, также возможен выезд на рейсовом автобусе (билет на него мы для Вас приобретем).
Расписание движения туристских автобусах в летний период по направлению Новосибирск – т/к “Таёжник”: четверг и суббота в 23:45, время прибытия на т/к “Таёжник” 7:00-8:00 в пятницу и воскресенье соответственно.
Место посадки – площадка около бывшей гостиницы Новосибирск, находится напротив центрального входа в железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный
Выезд на туристских автобусах по направлению т/к “Таёжник – Новосибирск в 12:00 в пятницу и воскресенье. Время в пути 8-9 часов.
Доставка из Новосибирска, в дни когда не ходят туристские автобусы, осуществляется на микроавтобусах или рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, маршрут Новосибирск – Чемал. Расписание движения: из Новосибирска 22:15 (ежедневно), обратно из с. Манжерок в 11:30 (ежедневно). С расписанием можно ознакомиться здесь: https://nsk-avtovokzal.ru
Чтобы успеть на автобус необходимо прибыть в Новосибирск не позднее, чем за 2 часа до отправления автобуса. Место высадки из автобуса т/к Таёжник” – 468 км Чуйского тракта, не доезжая 2,5 км до с. Манжерок. Если Вы приобретаете билеты самостоятельно выбирайте пункт назначения – с. Манжерок. Ориентиром для своевременной высадки из автобуса станет памятник Шишкову, через 150 метров от которого расположены базы “Таёжник” и “Любава”. Билет на автобус мы можем приобрести для Вас и отправим на эл. адрес.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30-11:00 на следующий день.
2. Барнаул – туркомплекс "Таежник" – Барнаул
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:00 до 7:30 утра), встреча на ж/д вокзале г. Барнаул с 8 до 9 утра. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, водитель свяжется с Вами. В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются другому водителю и время выезда зависит от набора машины. Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера 6 000 руб. за машину. Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30-11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
3. Горно-Алтайск – туркомплекс "Таежник" – Горно-Алтайск
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска по прилету рейса Москва-Горно-Алтайск, время по расписанию 8:25, если рейс задерживается – то по факту прилета. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, который свяжется с Вами по прилету самолета. Выезд из т/к “Таёжник” по окончании маршрута осуществляется на следующий день после завершения тура, ко времени вылета самолета (9:35) – в 7:45-8:00
Также есть возможность прибыть в аэропорт Горно-Алтайска из городов Томск, Челябинск, Новосибирск. Данная доставка имеет некоторые особенности, а именно время прибытия и дни осуществления рейсов, исходя из чего данная доставка подходит не под каждый маршрут, либо требует прибытия в Горный Алтай в день, предшествующий дню начала тура. Информацию о том, подходит ли Вам такая доставка и/или когда её лучше осуществить предоставит специалист службы поддержки после того, как Вы выберете маршрут и дату заезда.
Вы можете отказаться при бронировании тура. При отказе от группового трансфера – отменяется завтрак в последний день тура.