Объявляем космические выходные и отправляемся по самым неземным местам Алтая на 3 дня. Вы пройдётесь по дну бывшего моря в долине Кызыл-Чин и увидите марсианские пейзажи, полюбуетесь загадочными узорами Гейзерного озера, тоже будто появившегося здесь не без помощи гостей с других планет. А ещё увидим просторы Курайской степи и побываем на скифских захоронениях, попробуем алтайскую кухню и проедем через знаменитые Красные ворота.

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Описание

Организационные детали

На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты. Марс на Алтае — долина, где бывает очень жарко, следует это учитывать.

Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.