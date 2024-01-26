Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин

Групповой тур в Горно-Алтайске

Проехаться по Чуйскому тракту, насладиться национальной кухней и устроить перезагрузку

Объявляем космические выходные и отправляемся по самым неземным местам Алтая на 3 дня.

Вы пройдётесь по дну бывшего моря в долине Кызыл-Чин и увидите марсианские пейзажи, полюбуетесь загадочными узорами Гейзерного озера, тоже будто появившегося здесь не без помощи гостей с других планет.

А ещё увидим просторы Курайской степи и побываем на скифских захоронениях, попробуем алтайскую кухню и проедем через знаменитые Красные ворота.
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Летим на Марс: 3 дня Алтае с экскурсией в инопланетную долину Кызыл-Чин
Ближайшие даты:
26
янв
9
фев
23
фев
8
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты. Марс на Алтае — долина, где бывает очень жарко, следует это учитывать.

Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому тракту

Заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска в 11:00 или из курорта Белокуриха и отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту. Будем любоваться перевалами Чике-Таман и Семинским, увидим слияние Чуи и Катуни и сделаем эффектные кадры на во время остановок.

Прибудем в Кош-Агач, разместимся в отеле и отдохнём. На ужин пойдём в местное кафе и попробуем алтайскую кухню.

Встреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому трактуВстреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому трактуВстреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому трактуВстреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому трактуВстреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому тракту
2 день

Долина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные Ворота

После завтрака вас ждёт высадка на «Марс»! А по дороге полюбуемся Северо-Чуйским хребтом и бескрайней Курайской степью. Пересядем на высокопроходимые машины и помчим в долину Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. На обед насладимся национальной кухней.

По желанию группы посетим «Марс-2», а на обратном пути заедем на Гейзерное озеро и сделаем кадры у Красных Ворот. По приезде на туркомплекс — отдых.

Долина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные ВоротаДолина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные ВоротаДолина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные ВоротаДолина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные ВоротаДолина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные ВоротаДолина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные Ворота
3 день

Водопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захоронения

После завтрака поедем в Горно-Алтайск. Сегодня вас ждут живописные локации: увидим водопад Ширлак, рассмотрим Оленные столбы и побываем на скифских захоронениях. Везде будем останавливаться и обязательно фотографироваться.

Пообедаем в кафе, а затем доставим вас к вашему отелю, в аэропорт Горно-Алтайска к вечерним рейсам или на курорт Белокуриха. Если вы улетаете на следующий день, по запросу можно забронировать дополнительную ночь в отеле.

Водопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захороненияВодопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захороненияВодопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захороненияВодопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захоронения

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Или заберём вас из Белокурихи
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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