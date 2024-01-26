Проехаться по Чуйскому тракту, насладиться национальной кухней и устроить перезагрузку
Вы пройдётесь по дну бывшего моря в долине Кызыл-Чин и увидите марсианские пейзажи, полюбуетесь загадочными узорами Гейзерного озера, тоже будто появившегося здесь не без помощи гостей с других планет.
А ещё увидим просторы Курайской степи и побываем на скифских захоронениях, попробуем алтайскую кухню и проедем через знаменитые Красные ворота.
янв
фев
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 500 ₽
Описание
Организационные детали
На этот тур нужны удобные спортивные одежда и обувь, солнцезащитные препараты. Марс на Алтае — долина, где бывает очень жарко, следует это учитывать.
Путешествие по Чуйскому тракту длительное, а пейзажи красивые. Поэтому нужно зарядить фотоаппараты, приготовить с собой в салон автобуса необходимые вещи, лекарственные препараты, водичку.
Программа тура по дням
Встреча и переезд в Кош-Агач по Чуйскому тракту
Заберём вас из аэропорта Горно-Алтайска в 11:00 или из курорта Белокуриха и отправимся в путешествие по одной из самых красивых дорог в мире — Чуйскому тракту. Будем любоваться перевалами Чике-Таман и Семинским, увидим слияние Чуи и Катуни и сделаем эффектные кадры на во время остановок.
Прибудем в Кош-Агач, разместимся в отеле и отдохнём. На ужин пойдём в местное кафе и попробуем алтайскую кухню.
Долина Кызыл-Чин, Гейзерное озеро и Красные Ворота
После завтрака вас ждёт высадка на «Марс»! А по дороге полюбуемся Северо-Чуйским хребтом и бескрайней Курайской степью. Пересядем на высокопроходимые машины и помчим в долину Кызыл-Чин, пейзажи которой напоминают другую планету. На обед насладимся национальной кухней.
По желанию группы посетим «Марс-2», а на обратном пути заедем на Гейзерное озеро и сделаем кадры у Красных Ворот. По приезде на туркомплекс — отдых.
Водопад Ширлак, Оленные столбы и скифские захоронения
После завтрака поедем в Горно-Алтайск. Сегодня вас ждут живописные локации: увидим водопад Ширлак, рассмотрим Оленные столбы и побываем на скифских захоронениях. Везде будем останавливаться и обязательно фотографироваться.
Пообедаем в кафе, а затем доставим вас к вашему отелю, в аэропорт Горно-Алтайска к вечерним рейсам или на курорт Белокуриха. Если вы улетаете на следующий день, по запросу можно забронировать дополнительную ночь в отеле.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Или заберём вас из БелокурихиЗавершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.