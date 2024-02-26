После завтрака для вас проведут инструктаж, а затем вас ждёт увлекательный снегоходный маршрут, проходящий через лес с видом на реку Чёрная. Мы доедем до горного хребта, откуда полюбуемся Уймонской долиной и Теректинским хребтом. Затем доберёмся до вершины горы Ача-Аюк. Спустимся через перевал Белый Камень — место разделения Катуни и Аргута — вы посмотрите, как воды двух рек сливаются в одну.

Во время устроим обед-перекус, во второй половине дня вернёмся на турбазу и поужинаем. При желании можно заказать баню (за дополнительную плату).

Продолжительность экскурсии — примерно 8 часов. Передвигаемся на 2-местных снегоходах: один из участников будет выступать в роли водителя, а другой — пассажира (в дороге можно меняться). Группу сопровождают опытные инструкторы на собственном снегоходе.