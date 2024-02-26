Побывать на Мультинских озёрах и острове Патмос, полюбоваться горами и порулить по снежным тропам
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|140 000 ₽
Описание
Организационные детали
Во 2-й и 3-й дни вас ждут снегоходные прогулки.
Вам предоставят 2-местные снегоходы и научат ими управлять на инструктаже по технике безопасности.
Общая протяженность маршрута на снегоходах: 55-60 км за 2 дня.
Если вы хотите ехать на снегоходе один/одна, нужно будет доплатить 20 000 руб. за всё время путешествия.
Если вы готовы ехать на снегоходе вдвоём, то мы найдём вам пару. Если пара не найдётся, доплачивать разницу за одноместное размещение не нужно.
Все переезды реализовываются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды мы осуществляем на автобусах класса Mercedes, Volkswagen, Fiat или аналогичных.
Программа тура по дням
Чуйский тракт, Уймонская долина, размещение на турбазе
Встречаемся и отправляемся в путешествие по Чуйскому тракту, ставшему символом красоты и величия Алтайских гор. Проедем Семинский перевал высотой 1717 метров, густые леса, высокие хребты и бескрайние степи. Финальная точка нашего маршрута — Уймонская долина, уголок, известный как Беловодье. Сделаем остановки на видовых площадках, гид расскажет интересные факты об этих местах. Обед — по дороге.
Вечером разместимся на турбазе, поужинаем и познакомимся поближе. При желании можно заказать баню (за доплату).
Снегоходное сафари
После завтрака для вас проведут инструктаж, а затем вас ждёт увлекательный снегоходный маршрут, проходящий через лес с видом на реку Чёрная. Мы доедем до горного хребта, откуда полюбуемся Уймонской долиной и Теректинским хребтом. Затем доберёмся до вершины горы Ача-Аюк. Спустимся через перевал Белый Камень — место разделения Катуни и Аргута — вы посмотрите, как воды двух рек сливаются в одну.
Во время устроим обед-перекус, во второй половине дня вернёмся на турбазу и поужинаем. При желании можно заказать баню (за дополнительную плату).
Продолжительность экскурсии — примерно 8 часов. Передвигаемся на 2-местных снегоходах: один из участников будет выступать в роли водителя, а другой — пассажира (в дороге можно меняться). Группу сопровождают опытные инструкторы на собственном снегоходе.
На снегоходах к Нижнему и Среднему Мультинским озёрам
Позавтракав, снова сядем на снегоходы и отправимся к Мультинским озёрам высоко в горах. Наша цель — Нижнее и Среднее озёра, а при благоприятных погодных условиях и наличии времени также доедем до Верхнего Мультинского. Вы окажетесь в окружении горных пейзажей и сможете насладиться единением с природой. Послушаете, как ветер поёт свою колыбельную, и посмотрите, как безмятежно падает снег в тайге. После обеда-перекуса вернёмся тем же путём обратно. Вечером — ужин, при желании баня.
Продолжительность прогулки составит 6-8 часов. Возможен выбор между 2-местными снегоходами и 4-местными санями в прицепе. Группу сопровождают 1-2 инструктора на своих снегоходах.
Музеи имени Рериха, старообрядчества и камня
Сегодня едем в село Верх-Уймон, где побываем в Государственном музее-заповеднике имени Рериха и музее старообрядчества. Заглянем в Музей камня и полюбуемся местными самоцветами. По возвращении на турбазу — свободное время для отдыха, вечером — ужин. При желании можно заказать баню.
Переезд в Чемальский район
В этот день нам предстоит продолжительный переезд в Чемальский район, но по пути вы сможете насладиться головокружительными пейзажами! Проедем по тому же маршруту, что и в первый день, через знаменитые тракты и перевалы. Сделаем остановки для отдыха и обеда, а к вечеру прибудем на турбазу. Разместимся, поужинаем и отдохнём.
Остров Патмос, Ворота Сартакпая, ущелье Че-Чкыш
Сегодня побываем на острове с греческим названием Патмос на реке Катунь. Пройдёмся по подвесному мосту к часовне, прогуляемся по живописной тропе, которая приведёт нас к Воротам Сартакпая — месту, названному в честь героя алтайской мифологии. Отсюда вы сможете понаблюдать за движением Катуни между горными склонами. Увидим, как Чемал впадает в Катунь и ощутим энергию горных рек. Завершим день прогулкой до ущелья Че-Чкыш. Затем вернёмся на базу и отдохнём.
Отъезд
После завтрака — трансфер до аэропорта в Горно-Алтайск. Для тех, у кого вылет на следующий день или позже, мы можем организовать дополнительную экскурсию в музей имени А. В. Анохина (оплачивается отдельно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: аэропорт Горно-Алтайска, с 09:30 до 11:00Завершение: Горно-Алтайск, около 10:30. Обратные билеты рекомендуем приобретать с отправлением после 12:30 либо на следующий день после окончания тура
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.