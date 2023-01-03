Майские на Алтае. Сокращенная программа

Вас ожидает прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Вас ожидает прекрасная возможность увидеть самые красивые места Горного Алтая всего за несколько дней, не лишая себя благ цивилизации, проживая в комфортных условиях и передвигаясь на комфортном микроавтобусе.

Во время тура вы познакомитесь с культурой и историей Алтая, посетите главный туристический район и его достопримечательности, побываете в карстовой пещере, поймаете легкий бриз во время прогулки на моторной лодке к Камышлинскому водопаду, преоделете горные перевалы по знаменитому Чуйскому тракту.
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Майские на Алтае. Сокращенная программа
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Весеннее цветение на Алтае
Весеннее цветение на Алтае
Увидим горы Алтая в розовой дымке цветущего маральника
Войлочный мастер-класс
Войлочный мастер-класс
Смастерим войлочные сувениры на память, а после пообщаемся за чаепитием с алтайским травяным чаем
Камышлинский водопад
Камышлинский водопад
Нас ждет увлекательная экскурсия к водопаду на моторных лодках
Тавдинские пещеры
Тавдинские пещеры
Заглянем в многочисленные подземные ходы, оборудованные ступенями и светом

Программа тура по дням

1 день

Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»

Прибытие в эко-отель "Таёжник".

Завтрак в кафе “Таежник” для тех, кто прибыл до 10:45.

Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.

Знакомство с гидом.

Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.

Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.

Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.

В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.

Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.

В завершении экскурсии вас ждет этно-аил.

Войлочный мастер-класс.

Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.

В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.

Переезд в Алтай парк-отель "Подгорица".

Заселение в номера.

Ужин в кафе на территории отеля.

Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»Музей им. Анохина и этно-галерея «Юрта»
2 день

Экскурсия в Чемал

Завтрак в кафе.

Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.

С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.

Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.

Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост.

Обед в кафе с. Чемал.

Возвращение в отель.

Ужин.

Экскурсия в ЧемалЭкскурсия в ЧемалЭкскурсия в ЧемалЭкскурсия в Чемал
3 день

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая Синюха

Завтрак в кафе.

Переезд в с. Барангол.

Водомоторная экскурсия к Камышлинскому водопаду, который расположен на левом берегу главной водной артерии Республики Алтай.

Обед в кафе.

Тавдинские пещеры – это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.

Большая часть из них легко доступны.

Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.

Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.

Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:

  • узкий проход, протяженность – 12 м;
  • подъем по козьей тропе.

Переезд к Всесезонному курорту "Манжерок" подъем на современных подъемниках канатно-кресельного типа на гору Малая Синюха.

Экскурсия на смотровой площадке с видом на озеро Манжерок, долину реки Катунь и прилегающие горные хребты.

Возвращение в отель.

Ужин.

Камышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая СинюхаКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая СинюхаКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая СинюхаКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая СинюхаКамышлинский водопад. Тавдинские пещеры. Подъемник на гору Малая Синюха
4 день

Чуйский тракт до слияния Чуи и Катуни

Завтрак в кафе.

После завтрака выезд на экскурсию по Чуйскому тракту.

Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.

Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.

Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.

В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.

Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог мира, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь.

Обед в придорожном кафе.

Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в урочище Калбак-Таш.

Возвращение в отель.

Ужин в кафе.

Чуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и КатуниЧуйский тракт до слияния Чуи и Катуни
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе.

Или ланч-боксы.

Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в Алтай парк отеле "Подгорица" 3*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещение53 000
Одноместное размещение70 250
Трехместное размещение (по одной заявке, 2 взрослых + 1ребенок)52 000

Варианты проживания

Алтай парк отель «Подгорица» 3

4 ночи

Это тихое, живописное место, находится недалеко от теплого искусственного озера Бирюзовая Катунь, рядом с Тавдинскими пещерами на левом берегу реки Катунь. Коттеджи из кедра для круглогодичного проживания, целебный воздух хвойного леса, успокаивающий шелест горной реки, обилие солнечных дней и умеренная влажность воздуха – благоприятный климат для семейного отдыха с детьми, компаниями и в одиночку, оставаясь на связи – бесплатный Wi-Fi по всей территории и устойчивый прием сотового оператора Билайн.

Номера категории "Стандарт" в корпусе коттеджа –17 кв. м., две односпальные или одна двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, комплект полотенец, гигиенические средства, зеркало, вешалка для верхней одежды, мини-холодильник, чайник, чашки для чая, тумба, шкаф для одежды, табуреты, прикроватные коврики.

Алтай парк отель «Подгорица» 3Алтай парк отель «Подгорица» 3Алтай парк отель «Подгорица» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Трехразовое питание (в кафе)
  • Перевозки, согласно программе тура
  • Оплата проживания в парк-отель "Подгорица" 3*
  • Моторные лодки
  • Работа гида
  • Войлочный мастер-класс
  • Оплата сборов за посещение экскурсионных объектов
  • Страховка медицинская и от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Новосибирск и обратно
  • Доставка до эко-отеля "Таежник" и обратно, за исключением группового трансфера из/в аэропорт Горно-Алтайска
  • Страховка от клеща 400 рублей
Место начала и завершения?
село Манжерок
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от Вашего дома и в течении всего маршрута.
  2. Небольшой рюкзачок, который пригодится Вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  3. Удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары.
  4. Теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. (Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки)
  5. Удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Майки или футболки – 2-3 шт. (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце)
  9. Средства личной гигиены.
  10. Лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий.
  11. Фотоаппарат и/или видеокамера, с запасом флэшек и зарядным усройством.
  12. Для тех, кто выбрал тур с водной экскурсией – одежда под гидрокостюм (что-то типа тонкого нательного белья или майку и шорты или бриджи) и обувь типа кед, быстросохнущую.
  13. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
Требования к подготовке участников тура

Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.

Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).

Входит ли доставка в стоимость тура?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.

Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.

Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.

Доставка из Барнаула:

Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).

Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.

Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Можно ли приехать на своем авто?

Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 янв 2023
Организация тура на высоте!
О
20 окт 2022
Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
О
11 окт 2022
Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо

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