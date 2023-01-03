Прибытие в эко-отель "Таёжник".
Завтрак в кафе “Таежник” для тех, кто прибыл до 10:45.
Сбор группы, включая тех, кто прибыл из Барнаула.
Знакомство с гидом.
Обед кафе на туркомплексе “Таежник”.
Экскурсия в Национальный музей им. Анохина.
Национальный музей Республики Алтай расположен в столице региона городе Горно-Алтайске.
В музее им. Анохина собрано большое количество экспонатов, посвященных истории, быту и культуре коренного населения.
Центральная экспозиция – захоронение знаменитой Алтайской принцессы Укока, которую местное население считает священной хранительницей алтайского народа.
В завершении экскурсии вас ждет этно-аил.
Войлочный мастер-класс.
Обряд знакомства, чаепитие алтайского травяного чая.
В этно-галерее можно будет приобрести сувениры из войлока авторской работы.
Переезд в Алтай парк-отель "Подгорица".
Заселение в номера.
Ужин в кафе на территории отеля.
Завтрак в кафе.
Увлекательная экскурсия в райцентр Чемал, известный своим уникальным мягким и теплым климатом, и его окрестности.
С конца 19 века село Чемал превратилось в бальнеологический курорт, куда приезжали со всей России.
Был он популярен и в советское время благодаря мягкому микроклимату, обилию солнца и уникальному составу воздуха с большим содержанием озона и эфирных масел, что благотворно влияет на нервную систему человека.
Туристы посетят наиболее интересные достопримечательности района, такие как: «козья тропка», ворота Сартакпая, храм Иоана Богослова на о. Патмос, урочище Че-Чкыш, Ороктойский мост.
Обед в кафе с. Чемал.
Возвращение в отель.
Ужин.
Завтрак в кафе.
Переезд в с. Барангол.
Водомоторная экскурсия к Камышлинскому водопаду, который расположен на левом берегу главной водной артерии Республики Алтай.
Обед в кафе.
Тавдинские пещеры – это массив из большого числа пещер (около 30) карстового происхождения.
Большая часть из них легко доступны.
Входы в некоторые из них даже оборудованы ступенями и туда проведен свет.
Прекрасная возможность заглянуть в подземные ходы без риска для жизни.
Во время посещения пещер необходимо преодолеть два сложных участка:
Переезд к Всесезонному курорту "Манжерок" подъем на современных подъемниках канатно-кресельного типа на гору Малая Синюха.
Экскурсия на смотровой площадке с видом на озеро Манжерок, долину реки Катунь и прилегающие горные хребты.
Возвращение в отель.
Ужин.
Завтрак в кафе.
После завтрака выезд на экскурсию по Чуйскому тракту.
Чуйский тракт – сегодня это крупнейшая федеральная трасса длиной 962 км, связывающая Россию и Монголию.
Известна же эта дорога была еще более тысячи лет назад как Мунгальский тракт – по ней шли торговые караваны с Востока в Россию и обратно.
Подробнее с историей уникального тракта туристы познакомятся во время экскурсии.
В ходе экскурсии туристов ждет знакомство с Чуйским трактом, посещение знаковых природных, рукотворных и исторических объектов Чуйского тракта.
Туристы узнают историю строительства дороги вошедшей в список 10 самых красивых дорог мира, увидят гору Сарлык с высоты Семинского перевала, насладятся великолепием Каракольской долины, посетят памятник алтайскому суслику, ощутят захватывающие эмоции подъема по серпантинного перевала Чике-Таман, увидят место слияния рек Чуя и Катунь.
Обед в придорожном кафе.
Также гостей ждет встреча с древней историей и петроглифами в урочище Калбак-Таш.
Возвращение в отель.
Ужин в кафе.
Завтрак в кафе.
Или ланч-боксы.
Групповой трансфер в аэропорт Горно-Алтайска.
Тур предусматривает проживание в Алтай парк отеле "Подгорица" 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|53 000
|Одноместное размещение
|70 250
|Трехместное размещение (по одной заявке, 2 взрослых + 1ребенок)
|52 000
Это тихое, живописное место, находится недалеко от теплого искусственного озера Бирюзовая Катунь, рядом с Тавдинскими пещерами на левом берегу реки Катунь. Коттеджи из кедра для круглогодичного проживания, целебный воздух хвойного леса, успокаивающий шелест горной реки, обилие солнечных дней и умеренная влажность воздуха – благоприятный климат для семейного отдыха с детьми, компаниями и в одиночку, оставаясь на связи – бесплатный Wi-Fi по всей территории и устойчивый прием сотового оператора Билайн.
Номера категории "Стандарт" в корпусе коттеджа –17 кв. м., две односпальные или одна двуспальная кровать, санузел с душевой кабиной, комплект полотенец, гигиенические средства, зеркало, вешалка для верхней одежды, мини-холодильник, чайник, чашки для чая, тумба, шкаф для одежды, табуреты, прикроватные коврики.
Маршрут подойдет для всех желающих, т. к. не требует специальной физической подготовки.
Дети допускаются на маршрут с 6 лет в сопровождении родителей или других лиц, имеющих право сопровождать детей (по нотариальной доверенности).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Из аэропорта Горно-Алтайска и в аэропорт Горно-Алтайска встреча/ отъезд групповым трансфером осуществляется согласно графикам прилета самолетов всех участников тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска организуется туристами самостоятельно. Билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура.
Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник, предварительно позвонив на вокзал Чемала.
Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать.
Доставка из Барнаула:
Доставка из Барнаула осуществляется частными перевозчиками (туроператор помогает организовать доставку): встреча в аэропорту г. Барнаула с 5:50 до 7:50 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра (отъезд по последним прибывшим пассажирам). В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин частных перевозчиков возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах от 1500,00 в одну сторону (стоимость зависит от перевозчика, туроператор не гарантирует фиксированную стоимость, оплачивается на месте водителю, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуальной доставки в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину в одну сторону, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета (сообщением, НЕ звонком, на телефон, указанный в ваучере, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с/в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1 000 руб/машина (в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Внимание! За 1 день до начала маршрута туристам высылается номер машины и номер телефона водителя, который встречает. Поэтому просьба указывать правильные номера телефонов, чтобы удобно было связаться с водителем.
Для тех, кто прилетает в аэропорт г. Горно-Алтайска контакты водителя и номер водителя высылается непосредственно перед прилетом.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость тура включена страховка ОСАО «Росгосстрах», страховое покрытие – 65 000 рублей (мед. расходы), 50 000 рублей (несчастный случай). Страховой полис выписывается на группу и находится у инструкторов по маршруту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.