Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00 .
В это время прилетают основные рейсы. Если гости приехали заранее, то с отеля можно на такси подъехать в аэропорт к 11:00.
В любом случае Ваш личный менеджер скоординирует Ваши действия.
Добро пожаловать на Алтай! Уже с первого дня пейзажи республики будут радовать глаз и приятно удивлять.
Мы проедем по Чуйскому тракту через Семинский перевал до парка Уч Энмека.
Обед .
Немного времени на отдых и первая встреча на земле Алтая в аиле. Приятная обстановка для знакомства группы.
Горловое пение несомненно дополнит впечатления в первый день, а также и вкусный ужин с национальными блюдами.
Проедем почти 180 км.
Отправляемся после завтрака в удивительную горную страну. В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через Горный перевал Чике-Таман, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая.
Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты.
Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду. Наши гости всегда восхищаются в таких программах. Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика. Мы Вас познакомим с необыкновенными местами.
Цветные горы маральника в глубоком Алтае, конечно же, вызовут восхищение.
А Гейзерное цветное озеро удивит и впечатлит своими красками.
Организуем пикник на берегу средней Катуни. Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками.
Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами. С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.
Поздний ужин.
Сегодня проедем примерно- 420 км.
После завтрака переезжаем до туркомплекса, который находится на берегу р. Катунь.
Сначала познакомимся с уникальной Каракольской долиной, которая богата археологией, сакральными местами – познакомимся с местами Силы и загадаем желание.
Этнические алтайцы, которые проживают в этой небольшой долине, бережно охраняют эти священные земли. Недаром здесь огромное количество скифских курганов и каменных изваяний.
Обязательно поднимемся на смотровую площадку к памятнику Суслика.
Пообедаем в проверенном кафе. По пути сделаем остановки в красивых местах.
Добираемся до туркомплекса, размещение и вкусный ужин. Место просто шикарное!
Путь в этот день составит примерно 160 км.
После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом.
Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.
Наверняка, наслышаны об острове Патмос?! По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Долины Духов.
Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая. Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее, и она несется без оглядки на встречу с р. Бия.
По легенде это ее возлюбленный. Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать. Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах.
Кульминация дня – самое узкое место Катуни! В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно!
Возвращаемся на туркомплекс, отдых.
Организуем перекус на берегу Катуни.
Расстояние в этот день примерно 150 км.
Этот день внесет море драйва и адреналина – рафтинг по реке Катунь.
Очень хороший вариант отдыха для тех, кто мечтает по-настоящему оторваться от будничной действительности, испытать адреналиновый драйв и запастись им на Алтае до следующего отпуска.
Пройдем три порога по пейзажной нижней Катуни, заедем на Камышлинский водопад – наши инструктора с многолетним стажем, поэтому все безопасно, но очень классно!
Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности), Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности).
После сплава банька и вкусный ужин – шурпа и глинтвейн на костре!
Немного проедем до базы сплавщиков и затем обратно до туркомплекса.
Завтракаем, и нас ждет новое знакомство.
У нас есть курорт Манжерок с прекрасной инфраструктурой. Поднимемся на канатной дороге на г. Синюху, откуда открывается панорамный вид на долину р. Катунь.
Далее посетим Тавдинские пещеры и удивительную местную пасеку – вкусный мед и, конечно же, медовуха!
Вечером устроим пикник, поделимся впечатлениями о путешествии по Алтаю.
Немного по расстоянию сегодня, примерно 60 км.
Тур закончен – ждем новых встреч!
Выезд.
Отправление с туркомплекса ранним утром до Аэропорта, примерно в 6.00.
У кого позже вылет или продление отдыха – нужно заранее обговорить с Вашим менеджером, он скоординирует все действия.
Тур предусматривает размещение на туристическом комплексе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Место в двухместном номере
|57 000 руб.
|Одноместное размещение
|66 000 руб.
|Дополнительное место (кресло)
|45 600 руб.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку.
В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада составит 1350 руб/чел. за взрослого и примерно 1000 руб/чел. за ребенка.