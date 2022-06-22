В данном туре мы сможем увидеть цветение Маральника, посетим известные места Горного Алтая, сделаем тысячи классных фото на память. Нас ждет комфортное пребывание на Алтае – небольшая группа, удобный микроавтобус, сопровождение профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.

По подвесному мосту пройдем на популярный каменный остров, расположенный посреди гор, изумрудной реки и высоких деревьев

Разбавим отдых нотой адреналина: пройдем три порога по пейзажной нижней Катуни

Программа тура по дням

1 день Встреча гостей и переезд в долину Уч-Энмек

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00 . В это время прилетают основные рейсы. Если гости приехали заранее, то с отеля можно на такси подъехать в аэропорт к 11:00. В любом случае Ваш личный менеджер скоординирует Ваши действия. Добро пожаловать на Алтай! Уже с первого дня пейзажи республики будут радовать глаз и приятно удивлять. Мы проедем по Чуйскому тракту через Семинский перевал до парка Уч Энмека. Обед . Немного времени на отдых и первая встреча на земле Алтая в аиле. Приятная обстановка для знакомства группы. Горловое пение несомненно дополнит впечатления в первый день, а также и вкусный ужин с национальными блюдами. Проедем почти 180 км.

2 день Путешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро

Отправляемся после завтрака в удивительную горную страну. В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через Горный перевал Чике-Таман, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая. Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты. Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду. Наши гости всегда восхищаются в таких программах. Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика. Мы Вас познакомим с необыкновенными местами. Цветные горы маральника в глубоком Алтае, конечно же, вызовут восхищение. А Гейзерное цветное озеро удивит и впечатлит своими красками. Организуем пикник на берегу средней Катуни. Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками. Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами. С экскурсии возвращаемся на туркомплекс. Поздний ужин. Сегодня проедем примерно- 420 км.

3 день Каракольская долина

После завтрака переезжаем до туркомплекса, который находится на берегу р. Катунь. Сначала познакомимся с уникальной Каракольской долиной, которая богата археологией, сакральными местами – познакомимся с местами Силы и загадаем желание. Этнические алтайцы, которые проживают в этой небольшой долине, бережно охраняют эти священные земли. Недаром здесь огромное количество скифских курганов и каменных изваяний. Обязательно поднимемся на смотровую площадку к памятнику Суслика. Пообедаем в проверенном кафе. По пути сделаем остановки в красивых местах. Добираемся до туркомплекса, размещение и вкусный ужин. Место просто шикарное! Путь в этот день составит примерно 160 км.

4 день Окрестности Чемала

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом. Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал. Наверняка, наслышаны об острове Патмос?! По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Долины Духов. Также ждет знакомство с Катунью – хозяйкой, это главная река Алтая. Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее, и она несется без оглядки на встречу с р. Бия. По легенде это ее возлюбленный. Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать. Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. Кульминация дня – самое узкое место Катуни! В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно! Возвращаемся на туркомплекс, отдых. Организуем перекус на берегу Катуни. Расстояние в этот день примерно 150 км.

5 день Сплав по р. Катунь

Этот день внесет море драйва и адреналина – рафтинг по реке Катунь. Очень хороший вариант отдыха для тех, кто мечтает по-настоящему оторваться от будничной действительности, испытать адреналиновый драйв и запастись им на Алтае до следующего отпуска. Пройдем три порога по пейзажной нижней Катуни, заедем на Камышлинский водопад – наши инструктора с многолетним стажем, поэтому все безопасно, но очень классно! Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности), Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности). После сплава банька и вкусный ужин – шурпа и глинтвейн на костре! Немного проедем до базы сплавщиков и затем обратно до туркомплекса.

6 день Курорт Манжерок. Тавдинские пещеры

Завтракаем, и нас ждет новое знакомство. У нас есть курорт Манжерок с прекрасной инфраструктурой. Поднимемся на канатной дороге на г. Синюху, откуда открывается панорамный вид на долину р. Катунь. Далее посетим Тавдинские пещеры и удивительную местную пасеку – вкусный мед и, конечно же, медовуха! Вечером устроим пикник, поделимся впечатлениями о путешествии по Алтаю. Немного по расстоянию сегодня, примерно 60 км.

7 день Выезд