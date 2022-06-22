Майский классный отдых на Алтае

В данном туре мы сможем увидеть цветение Маральника, посетим известные места Горного Алтая, сделаем тысячи классных фото

5
3 отзыва
В данном туре мы сможем увидеть цветение Маральника, посетим известные места Горного Алтая, сделаем тысячи классных фото на память.

Нас ждет комфортное пребывание на Алтае – небольшая группа, удобный микроавтобус, сопровождение профессионального гида, проживание в уютных туркомплексах.
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Майский классный отдых на Алтае
Ближайшие даты:
04
мая

Что вас ожидает 🤩

Чуйский тракт
Чуйский тракт
Прокатимся по знаменитой дороге, окруженной незабываемыми видами
Сплав по р. Катунь
Сплав по р. Катунь
Разбавим отдых нотой адреналина: пройдем три порога по пейзажной нижней Катуни
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Впечатлимся красотой и чистотой озера
Остров Патмос
Остров Патмос
По подвесному мосту пройдем на популярный каменный остров, расположенный посреди гор, изумрудной реки и высоких деревьев
Цветение Маральника
Цветение Маральника
Красивый розовый кустарник зацветает в начале мая

Программа тура по дням

1 день
Встреча гостей и переезд в долину Уч-Энмек

Встречаемся в аэропорту г. Горно-Алтайск с 8:00 до 11:00 . 

В это время прилетают основные рейсы. Если гости приехали заранее, то  с отеля можно на такси подъехать в аэропорт к 11:00.

В любом случае Ваш личный менеджер скоординирует Ваши действия. 

Добро пожаловать на Алтай!  Уже с первого дня пейзажи республики будут радовать глаз и  приятно удивлять. 

Мы проедем  по Чуйскому  тракту через Семинский перевал до парка Уч Энмека

Обед . 

Немного времени на отдых и  первая встреча на земле Алтая в аиле. Приятная обстановка для знакомства группы. 

Горловое пение несомненно дополнит впечатления в первый день, а  также и вкусный ужин с национальными блюдами.

Проедем почти  180 км.

Встреча гостей и переезд в долину Уч-ЭнмекВстреча гостей и переезд в долину Уч-ЭнмекВстреча гостей и переезд в долину Уч-Энмек
2 день
Путешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро

Отправляемся  после завтрака в удивительную горную страну. В этот день предстоит прокатиться по Чуйскому тракту через Горный перевал Чике-Таман, побывать на слиянии рек, полюбоваться шикарными пейзажами настоящего Алтая. 

Чуйский тракт входит в ТОП 10 самый красивых дорог нашей планеты. 

Идеальное дорожное полотно и невероятные пейзажи повсюду. Наши гости всегда восхищаются в таких программах. Здесь, за перевалами другая природа, другая энергетика. Мы Вас познакомим с необыкновенными местами. 

Цветные горы маральника в глубоком Алтае, конечно же, вызовут восхищение. 

А Гейзерное цветное озеро удивит и впечатлит своими красками. 

Организуем пикник на берегу средней Катуни. Здесь Вы ее увидите еще темпераментнее, а горы предстанут настоящими защитниками. 

Первоцветы повсюду и, конечно же, удивительные кустарники, обсыпанные нежными цветами. С экскурсии возвращаемся на туркомплекс.

Поздний ужин. 

Сегодня проедем примерно- 420 км.

Путешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озероПутешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озероПутешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озероПутешествие по Чуйскому тракту. Гейзерное озеро
3 день
Каракольская долина

После завтрака переезжаем до туркомплекса, который находится на берегу р. Катунь. 

Сначала познакомимся с уникальной Каракольской долиной, которая богата археологией, сакральными местами – познакомимся с местами Силы и загадаем желание. 

Этнические алтайцы, которые проживают в этой небольшой долине, бережно охраняют эти священные земли. Недаром здесь огромное количество скифских курганов и каменных изваяний. 

Обязательно поднимемся на смотровую площадку к памятнику Суслика

Пообедаем в проверенном кафе. По пути сделаем остановки в красивых местах.

Добираемся до туркомплекса, размещение и вкусный ужин. Место просто шикарное! 

Путь в этот день составит примерно 160 км.

Каракольская долинаКаракольская долинаКаракольская долина
4 день
Окрестности Чемала

После завтрака едем знакомиться с популярным туристическим местом. 

Каждый, кто приезжает на Алтай, старается побывать в с. Чемал.

Наверняка, наслышаны об острове Патмос?! По подвесному мостику пройдем в действующий храм, далее по козьей тропе прогуляемся вдоль красавицы Катуни, полюбуемся на слияние рек и отправимся далее до удивительно пейзажного места – Долины Духов.

Также ждет знакомство с Катунью  – хозяйкой, это главная река Алтая. Весной она особо бурная, т.к. талые воды наполняют ее, и она несется без оглядки на встречу с р. Бия. 

По легенде это ее возлюбленный. Впрочем, интересно об этом расскажет гид, который будет Вас сопровождать. Прокатимся по Долине Духов и остановимся в красивейших местах. 

Кульминация дня  – самое узкое место Катуни! В окружении черных скал Катунь прорывается сильнейшим потоком, очень пейзажно! 

Возвращаемся на туркомплекс, отдых. 

Организуем перекус на берегу Катуни. 

Расстояние в этот день примерно 150 км.

Окрестности ЧемалаОкрестности ЧемалаОкрестности ЧемалаОкрестности Чемала
5 день
Сплав по р. Катунь

Этот день внесет море драйва и адреналина – рафтинг по реке Катунь. 

Очень хороший вариант отдыха для тех, кто мечтает по-настоящему оторваться от будничной действительности, испытать адреналиновый драйв и запастись им на Алтае до следующего отпуска. 

Пройдем три порога по пейзажной нижней Катуни, заедем на Камышлинский водопад – наши инструктора с многолетним стажем, поэтому все безопасно, но очень классно! 

Прохождение порогов Семинский (2 кат.сложности), Мунинский (2 кат.сложности), Манжерокский (2 кат. сложности). 

После сплава банька и вкусный ужин – шурпа и глинтвейн на костре! 

Немного проедем до базы сплавщиков и затем обратно до туркомплекса.

Сплав по р. КатуньСплав по р. КатуньСплав по р. КатуньСплав по р. Катунь
6 день
Курорт Манжерок. Тавдинские пещеры

Завтракаем, и нас ждет новое знакомство.

У нас есть курорт Манжерок с прекрасной инфраструктурой. Поднимемся на канатной дороге на г. Синюху, откуда открывается панорамный вид на долину р. Катунь

Далее посетим Тавдинские пещеры и удивительную местную пасеку – вкусный мед и, конечно же, медовуха!

Вечером устроим пикник, поделимся впечатлениями о путешествии по Алтаю.

Немного по расстоянию сегодня, примерно 60 км.

Курорт Манжерок. Тавдинские пещерыКурорт Манжерок. Тавдинские пещерыКурорт Манжерок. Тавдинские пещеры
7 день
Выезд

Тур закончен – ждем новых встреч!

Выезд. 

Отправление с туркомплекса ранним утром до Аэропорта, примерно в 6.00. 

У кого позже вылет или продление отдыха –  нужно заранее обговорить с Вашим менеджером, он скоординирует все действия. 

Проживание

Тур предусматривает размещение на туристическом комплексе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

Место в двухместном номере57 000 руб.
Одноместное размещение66 000 руб.
Дополнительное место (кресло)45 600 руб.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер по программесопровождение – гидэкскурсионная программа под ключразмещение на туристическом комплексезавтраки и ужины каждый день
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратномедицинская страховкапитание на маршруте (заезжаем в кафе)доп. услуги (конные прогулки
  • Доп. экскурсии)входы на экскурсионные объекты (около 1500 руб/чел)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Есть ли развлечения вне программы?

Тур проходит в Горном Алтае. Будем базироваться на Туркомплексе. Можно заказать баньку.

Есть ли дополнительная оплата за вход на экскурсионные объекты?

В этом туре мы посещаем много объектов, плата за вход на Тавдинские пещеры, доставка на моторафтах до Камышлинского водопада составит 1350 руб/чел. за взрослого и примерно 1000 руб/чел. за ребенка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
22 июня 2022
Хочу сказать тёплые слова о компании "Большая страна". Не в первый раз пользуемся их услугами, год назад путешествовали с их помощью на Кавказ, в этом году всей семьёй поехали на Алтай в тур "Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы". И за это захватывающее дух путешествие хочу сказать спасибо всем сотрудникам компании, с которыми мы контактировали, кто помогал нам в этой поездке. Всем проводникам и сопровождающим в экскурсиях и всем, кого мы повстречали на нашем пути в Алтае. Всегда мы чувствовали, что можем рассчитывать на поддержку с их стороны. Вся программа прошла безупречно и в полном объёме и даже погода не испортила впечатления от красот Алтая.
Отдельное спасибо менеджеру Ирине Тужиковой, координировавшей наше взаимодействие с компанией. Благодаря ей и другим сотрудникам всё прошло безупречно.
С
22 июня 2022
Спасибо Юлии Казаковой за то что помогла выбрать тур и оформить все документы.
Н
15 июня 2022
Тур Влюбись в Алтай просто супер. Отличная организация.

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