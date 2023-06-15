В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

Способ передвижения: авто — 80-120 км, пешком — 2 км.

Продолжительность: 4-5 часов.

Благородные созданияНа Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств России. Маралы удивительно красивы, но разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья — пантов, молодых рогов, которые широко применяют в оздоровительных целях. Подробнее о маралах и о процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства «Каимское». Алтайский медЕщё одна гордость Алтая — мёд из пыльцы высокогорных трав. Он тоже обладает множеством целебных свойств. На пасеке вы узнаете, как производят этот удивительный продукт, сколько километров пчела пролетает в день, сколько мёда можно получить из одного улья и как отличить настоящий мёд от подделки. Тавдинские пещерыСледующая остановка — Тавдинские пещеры. Это целая система пещер, каждая имеет по несколько входов и выходов, некоторые связаны друг с другом. В прошлом они служили жильём для человека. Важная информация• Экскурсия в пещеры возможна только в сухую погоду. В дождь пещеры закрыты из-за соображений безопасности.