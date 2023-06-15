Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры

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Знаете ли вы, что рога алтайских маралов широко применяются для оздоровительных целей? Об этом, а также других аспектах разведения благородных оленей вам расскажут на хозяйстве «Каимское».

А на пасеке вы познакомитесь с процессом добычи и изготовления уникального алтайского меда из высокогорных трав.

В завершение нашего путешествия вы посетите Тавдинские пещеры — комплекс со множеством ходов и выходов, некогда служивший жильем для человека.
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Мараловодческое хозяйство и Тавдинские пещеры
Ближайшие даты:
15
июн
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июн
29
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Что вас ожидает:

  • Мараловодческое хозяйство «Каимское»
  • Пасека «Мёдом в ухо»
  • Тавдинские пещеры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Благородные созданияНа Алтае сосредоточена основная часть мараловодческих хозяйств России. Маралы удивительно красивы, но разводят их не из-за внешнего вида, а благодаря тому, что они являются источником ценного сырья — пантов, молодых рогов, которые широко применяют в оздоровительных целях. Подробнее о маралах и о процессе заготовки рогов вам расскажут сотрудники хозяйства «Каимское». Алтайский медЕщё одна гордость Алтая — мёд из пыльцы высокогорных трав. Он тоже обладает множеством целебных свойств. На пасеке вы узнаете, как производят этот удивительный продукт, сколько километров пчела пролетает в день, сколько мёда можно получить из одного улья и как отличить настоящий мёд от подделки. Тавдинские пещерыСледующая остановка — Тавдинские пещеры. Это целая система пещер, каждая имеет по несколько входов и выходов, некоторые связаны друг с другом. В прошлом они служили жильём для человека. Важная информация• Экскурсия в пещеры возможна только в сухую погоду. В дождь пещеры закрыты из-за соображений безопасности.
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
  • Способ передвижения: авто — 80-120 км, пешком — 2 км.
  • Продолжительность: 4-5 часов.

Каждый четверг в 8:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг в 8:30
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Групповые
Необычные
Выездные
Алтай
Пещеры

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