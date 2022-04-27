Мартовские праздники на Алтае

Полюбоваться, как природа просыпается после зимы, и исследовать древние петроглифы

Авторский тур
Весна на Алтае особенно красива: лед и снег еще не сошли, но кое-где уже пробиваются почки и слышна капель.

Самое подходящее время, чтобы увидеть, как просыпается природа: полюбоваться Голубыми озерами, покормить лебедей и оказаться на Алтайском Марсе.
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Мартовские праздники на Алтае
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — во время снегопада дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. Если погодные условия будут неблагоприятные, мы заменим Алтайский Марс другими локациями — селом Кош-Агач, Курайской степью и Каракольской долиной — это не менее интересные места!

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслугу нужно оплатить одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Экскурсионные туры🍀Природа и пейзажи5-дневные туры

Еще несколько похожих предложений в Горно-Алтайске

Алтай по максимуму: природа, история, загадки
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Андрей
Нет отзывов
Алтай по максимуму: природа, история, загадки
Отдохнуть в горах, послушать легенды и полюбоваться пейзажами
41 000 за 1 человека
Алтайские места силы и древние петроглифы
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Ирина
Нет отзывов
Алтайские места силы и древние петроглифы
Исследовать места языческих ритуалов и услышать легенды от коренной жительницы Каракольской долины
34 000 за 1 человека
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Леонид
Нет отзывов
Сростки - родина Василия Шукшина на Алтае
Алтай - не только невероятно красивый край, славящийся богатой природой
6 000 за 1-4 чел.
Джип-тур «Фантастический Алтай»
12 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Анна
4
3 отзыва
Джип-тур «Фантастический Алтай»
Остров Патмос, гора Чертов палец, урочище Че-Чкыш, реки и водопады за 1 день
39 000 за 1 человека
Путешествие на майские: цветение Маральника на Алтае
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Елена
Нет отзывов
Путешествие на майские: цветение Маральника на Алтае
Четырехдневный тур в одно из самых красивых времен года в Республике Алтай
33 600 за 1 человека
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
43 200 за 1 человека
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
67 330 за 1 человека
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Ирина
Нет отзывов
Дикий Алтай: Ороктойский мост, петроглифы и водопад Бельтертуюк
Открыть нетронутые цивилизацией места региона и собрать коллекцию из историй и легенд
от 14 000 за 1-2 чел.
Автотрип по цветущему Алтаю
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Игорь
Нет отзывов
Автотрип по цветущему Алтаю
Проехать по Чуйскому тракту и полюбоваться фиолетовым рододендроном
45 000 за 1 человека
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
4 часа
Мини-группа
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
5 600 за 1 человека
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Андрей
Нет отзывов
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
32 000 за 1 человека
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Константин
Ваше идеальное путешествие по Горному Алтаю: тур-конструктор
Исследовать красоты региона по индивидуальному сценарию
16 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ