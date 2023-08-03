Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Это комфортное путешествие в мини-группе из 6 человек по самым популярным алтайским достопримечательностям. Вы пройдете по подвесному мостику на остров Патмос, послушаете шум воды Чемальской ГЭС, промчитесь по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту — и найдете древние петроглифы эпохи неолита.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. В нашей программе нет сильно сложных и непроходимых участков и сильных изменений в программе, скорее всего, не будет. Но если погодные условия не позволят куда-либо попасть, мы предложим альтернативные варианты.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.