Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Мартовский Алтай в теплой компании

Полюбоваться загадочными рисунками Гейзерового озера и увидеть в одном месте несколько тысяч лебедей

Это комфортное путешествие в мини-группе из 6 человек по самым популярным алтайским достопримечательностям.

Вы пройдете по подвесному мостику на остров Патмос, послушаете шум воды Чемальской ГЭС, промчитесь по самой красивой дороге России — Чуйскому тракту — и найдете древние петроглифы эпохи неолита.
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Мартовский Алтай в теплой компании
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды — если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. В нашей программе нет сильно сложных и непроходимых участков и сильных изменений в программе, скорее всего, не будет. Но если погодные условия не позволят куда-либо попасть, мы предложим альтернативные варианты.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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