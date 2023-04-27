Мёдом в Ухо и трекинг на смотровую площадку

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Ответы на вопросы
Отправимся в путь на уникальную пасеку Мёдом в Ухо, где опробуем целительный сон на пчелах. В специальном помещении на кедровых подушках вам нужно уснуть под жужжание пчел. Далее нас ждёт небольшой трекинг на одну из смотровых гор на реку Катунь, граница двух Алтаев.

Здесь можно ощутить свежесть леса, аромат сверкающих своей красотой цветов и увидеть потрясающий закат на фоне моря гор на горизонте.
Мёдом в Ухо и трекинг на смотровую площадку
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Пасека
  • Смотровые горы на реку Катунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Уникальная пасека Мёдом в Ухо

Вас ждет целительный сон на пчелах и треккинг на смотровую площадку на реку Катунь. Почувствуете свежесть леса и увидите закат на горизонте!

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • можно взять корм для собак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер с вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чаптынова, 12
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Можно взять корм для собак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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