Отправимся в путь на уникальную пасеку Мёдом в Ухо, где опробуем целительный сон на пчелах. В специальном помещении на кедровых подушках вам нужно уснуть под жужжание пчел. Далее нас ждёт небольшой трекинг на одну из смотровых гор на реку Катунь, граница двух Алтаев.
Здесь можно ощутить свежесть леса, аромат сверкающих своей красотой цветов и увидеть потрясающий закат на фоне моря гор на горизонте.
Здесь можно ощутить свежесть леса, аромат сверкающих своей красотой цветов и увидеть потрясающий закат на фоне моря гор на горизонте.
Ближайшие даты:
27
апр
апр
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Пасека
- Смотровые горы на реку Катунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Уникальная пасека Мёдом в УхоВас ждет целительный сон на пчелах и треккинг на смотровую площадку на реку Катунь. Почувствуете свежесть леса и увидите закат на горизонте!
Что брать с собой:
- солнцезащитные очки и крем.
- можно взять корм для собак.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер с вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Чаптынова, 12Завершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Солнцезащитные очки и крем
- Можно взять корм для собак
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Групповые
На машине
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Алтай
Треккинг и походы
Смотровые площадки
Похожие туры из Горно-Алтайска
Индивидуальная
6 часов
Камышлинский водопад и зубровый питомник
Полюбоваться пейзажами Чуйского тракта, прокатиться по канатной дороге и увидеть зубров
16 мая
17 мая
18 мая
19 мая
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Голубые озера: заглянуть в «глаза Катуни»
Исследовать красивейшие водоемы Чемальского района и проехать по мистической Аскатской долине
Завтра
29 апр
16 мая
17 мая
от 6 600₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Телецкое озеро и Артыбаш
ул. Эркемена Палкина, 5 (гостиница «Горный Алтай»)
Завтра
28 апр
29 апр
30 апр
3 000₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании