На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр

Познакомиться с Алтаем, побывать в заповедных местах и насладиться свободой

Авторский тур
Самые красивые места находятся вдали от цивилизации, там, куда не добраться на машине.

Решение — отправиться в поход! За девять дней мы посетим долину реки Шавла, окрестности Шавлинских озёр, перевал Орой.

Будем любоваться ледниками и заснеженными горами, отражающимися в бирюзовых озёрах, созерцать танцующие искры костра.

Увидим усыпанное звёздами небо, в котором не отсвечивается городская иллюминация.

Вы проедете по красивейшему Чуйскому тракту, отдохнёте от суеты и почувствуете единение с природой.
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
На авто по Чуйскому тракту и пешком до Шавлинских озёр
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Маршрут несложный. Детям рекомендован с 12 лет в сопровождении взрослых.

Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки, кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом для защиты предплечий от
солнечных ожогов, шорты, несколько футболок, кепка, панама, бандана, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), туристический рюкзак 70-100 литров, непромокаемая накидка для рюкзака, туристический коврик (каремат), спальник на температуру до −10, ёмкость для воды, личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. Ленина, 2б) , 8:00. Горно-Алтайск, аэропорт, 13:00
Завершение: Барнаул, около 19:00-22:00
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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