Маршрут несложный. Детям рекомендован с 12 лет в сопровождении взрослых.
Вам понадобятся: удобная обувь с хорошей подошвой (треккинговые ботинки), лёгкие кроссовки, кеды, сандалии, шерстяные носки, лёгкие брюки из плотной ткани, футболка с длинным рукавом для защиты предплечий от
солнечных ожогов, шорты, несколько футболок, кепка, панама, бандана, перчатки тонкие (хлопчатобумажные или флисовые), влагонепроницаемые и ветрозащитные куртка и штаны (лучше с мембранной тканью), термобельё, тёплый свитер, лёгкая утеплённая куртка, тёплая шапка, носки тонкие (3 пары), купальник, плавки, полотенце, сидушка (хоба), телескопические палочки для ходьбы (по желанию), туристический рюкзак 70-100 литров, непромокаемая накидка для рюкзака, туристический коврик (каремат), спальник на температуру до −10, ёмкость для воды, личная аптечка (индивидуальные лекарства), аэрозоль от насекомых и клещей, солнцезащитные очки, паспорт, снилс, медицинский полис.