Олег проводит ещё 1 экскурсию

Обновленный комплекс Манжерок получил своё название от озера, на берегах которого он построен. Гостиницы, кафе, бани и другие здания располагаются на побережье. А рядом, чуть выше по склонам и отрогам горы ⛰️ Малая Синюха, проходят горнолыжные трассы. В зоне проката вы сможете арендовать самое современное оборудование, а новая гондольная канатная дорога отвезет вас к началу маршрута.
Зимний экстрим После катания вы сможете испытать свою смелость и полетать на мотопараплане: с высоты вам откроются головокружительные виды гор и озера. Либо же выбрать прогулку 👣 на снегоходе к скале Чертов палец. Говорят, это место силы — я поделюсь с вами его легендами, а вы полюбуетесь открывшейся панорамой реки Катунь.
Организационные детали
Трансфер входит в стоимость
Дополнительные расходы
Полет на мотопараплане — 3500р. /15 мин
Поездка на снегоходе 3500р. /час
Питание в кафе, аренда лыжного снаряжения и ski-pass
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.