Олег проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Обновленный комплекс

Манжерок получил своё название от озера, на берегах которого он построен. Гостиницы, кафе, бани и другие здания располагаются на побережье. А рядом, чуть выше по склонам и отрогам горы ⛰️ Малая Синюха, проходят горнолыжные трассы. В зоне проката вы сможете арендовать самое современное оборудование, а новая гондольная канатная дорога отвезет вас к началу маршрута.

Зимний экстрим

После катания вы сможете испытать свою смелость и полетать на мотопараплане: с высоты вам откроются головокружительные виды гор и озера. Либо же выбрать прогулку 👣 на снегоходе к скале Чертов палец. Говорят, это место силы — я поделюсь с вами его легендами, а вы полюбуетесь открывшейся панорамой реки Катунь.

Организационные детали

Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы