Олег проводит ещё 1 экскурсию

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На лыжах в горном комплексе «Манжерок»

Отправиться из Горно-Алтайска в парк активного отдыха и насладиться зимними развлечениями

Олег
Олег – Гид из Горно-Алтайска
Сверкающий снег, хрустальный воздух, чистейший лед горных рек — недалеко от города вас ждут живописная природа и отличные трассы! Вы покатаетесь на лыжах или сноуборде 🏂, а после — на выбор — полетаете на мотопараплане, обозревая постройки у озера в окружении гор ⛰️, либо прокатитесь на снегоходе к смотровой площадке и скале, овеянной легендами.
Задать вопросОбычно отвечает за 9 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»

Что вас ожидает

Обновленный комплекс
Манжерок получил своё название от озера, на берегах которого он построен. Гостиницы, кафе, бани и другие здания располагаются на побережье. А рядом, чуть выше по склонам и отрогам горы ⛰️ Малая Синюха, проходят горнолыжные трассы. В зоне проката вы сможете арендовать самое современное оборудование, а новая гондольная канатная дорога отвезет вас к началу маршрута.

Зимний экстрим
После катания вы сможете испытать свою смелость и полетать на мотопараплане: с высоты вам откроются головокружительные виды гор и озера. Либо же выбрать прогулку 👣 на снегоходе к скале Чертов палец. Говорят, это место силы — я поделюсь с вами его легендами, а вы полюбуетесь открывшейся панорамой реки Катунь.

Организационные детали

  • Трансфер входит в стоимость

Дополнительные расходы

  • Полет на мотопараплане — 3500р. /15 мин
  • Поездка на снегоходе 3500р. /час
  • Питание в кафе, аренда лыжного снаряжения и ski-pass
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»
На лыжах в горном комплексе «Манжерок»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Олег
Олег
Провожу экскурсии и автотуры по Горному Алтаю больше двух лет, есть большой профессиональный опыт вождения по горным дорогам. Начав заниматься предложениями в туристической сфере, я влюбился в Горный Алтай заново. Настолько он великолепный и разнообразный, что, кажется, не хватит и жизни, чтобы успеть всё увидеть и постичь. Большую роль в моём увлечении сыграли такие же увлеченные Алтаем путешественники-туристы и гиды, отдающие себя полностью своей профессии. Привили любовь к природе, истории и этнике нашей горной страны. Что я и стараюсь передать гостям Горного Алтая.
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Олег проводит ещё 1 экскурсию

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