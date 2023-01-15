Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Для чего стоит отправиться на Алтай именно зимой? Чтобы увидеть, как сюда прилетают более 2,5 тысяч лебедей, полюбоваться незамерзающими голубыми озерами и изумрудно-зелеными реками, оказаться среди марсианских пейзажей. Зимой Алтай особенно прекрасен, и за 6 невероятных дней вы откроете для себя сто причин, почему это так.

Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды; если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. При неблагоприятных погодных условиях мы заменим Алтайский Марс на другие, не менее интересные локации: село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

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