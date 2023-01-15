Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая

Полюбоваться голубой водой и покормить лебедей

Для чего стоит отправиться на Алтай именно зимой? Чтобы увидеть, как сюда прилетают более 2,5 тысяч лебедей, полюбоваться незамерзающими голубыми озерами и изумрудно-зелеными реками, оказаться среди марсианских пейзажей.

Зимой Алтай особенно прекрасен, и за 6 невероятных дней вы откроете для себя сто причин, почему это так.
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
Незамерзающие озера и зимняя природа Алтая
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Описание

Организационные детали

На Алтае многое зависит от погоды; если будет снегопад, то дороги могут быть не везде проходимы. Особенно это касается Алтайского Марса. При неблагоприятных погодных условиях мы заменим Алтайский Марс на другие, не менее интересные локации: село Кош-Агач, Курайскую степь и Каракольскую долину.

На тур действует акция «20% кешбэк по картам МИР». Для получения кешбэка тур должен быть оплачен картой МИР (карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы), выпущенной одним из банков-участников программы; туруслуга должна быть оплачена одним платежом. Сроки проведения акции: с 0:01 18 января 2022 г. по 23:59 12 апреля 2022 г. Вернуться из поездки нужно до 30 апреля 2022 г.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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