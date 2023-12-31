Новый год на Алтае

Новогодний тур в Горно-Алтайске
Встречаем праздники в горах, вдали от городского шума и в окружении настоящей зимы — на берегу таинственного Телецкого озера, в самом сердце Алтая! Покорим перевалы, с высоты которых открываются фантастические виды, проедем по знаменитому Чуйскому тракту. Увидим незамерзающие озёра, навестим зимовку лебедей и при желании покатаемся на снегоходах. Проживание в уютном коттедже, новогодний стол, экскурсии – всё включено!
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Новый год на Алтае
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Сказочно снежный Новый год
Сказочно снежный Новый год
Зарядимся праздничным настроением в окружении живописных пейзажей
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Понаблюдаем за гордыми птицами в их естественной зимовке на незамерзающем озере Светлое
Активности по желанию
Активности по желанию
Вы сможете прокатиться на снегоходах, подняться по канатной дороге и освоить трассы ГЛК Телецкий

Программа тура по дням

1 день

Родина Шукшина, Алтайская Стела и Артыбаш

Встреча в 7:00 в аэропорту г Барнаула; далее возле автовокзала в 7:30. Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска в 13:00.

Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина – с. Сростки, где, если будет немного снега, сможем подняться на г. Пикет.

Отсюда открывается вид на Катунь и мы увидим первую гору – Бабырган. По ней можно определить погоду, да и сама гора является центром магнетизма!

Следующая остановка – целый комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю, жизнедеятельность алтайского народа.

Далее едем в Артыбаш – это поселок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, здесь фантастическая алтайская природа.

Заселяемся на уютную базу и сможем отдохнуть перед самой волшебной ночью в году!

Вечером встретим Новый год! Фееричное новогоднее представление «Цвет настроения – ёлка».

Вас ждет банкет, развлекательная программа с конкурсами, призами и новогодними гаданиями, интерактивное новогоднее шоу, встреча с креативным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой.

Профессиональные ведущие и диджей, живой вокал, хорошее настроение и незабываемые эмоции, фейерверк!

Авто — 400 км.

Родина Шукшина, Алтайская Стела и АртыбашРодина Шукшина, Алтайская Стела и АртыбашРодина Шукшина, Алтайская Стела и АртыбашРодина Шукшина, Алтайская Стела и Артыбаш
2 день

Экскурсии и отдых на Телецком озере

Для любителей пеших прогулок мы отправимся на гору Тилан-Туу. Это несложный маршрут, доступный даже для детей.

А какой с горы открывается вид! Как на ладони видны два села, озеро и окрестные горы. С высоты птичьего полета можно увидеть исток реки Бии — это единственная река, которая берет начало из Телецкого озера.

Вечером отправимся на прогулку вдоль Третьей речки до замёрзших водопадов. Для освещения пути выбраны два цвета фонарей.

В основном, вдоль тропы фонари горят зеленым светом. Это придает таинственности лесу и тропинке.

Около мостика и дальше до смотровой площадки у водопада освещение белое. В таком свете река и водопад смотрятся более красиво.

Для ценителей экстрима и активного отдыха будет организован трансфер на горнолыжный курорт Телецкий и до пункта проката снегоходов.

Горнолыжный комплекс Телецкий — более 17 км трасс разного уровня сложности, а максимальная протяженность составляет 6 км, что соответствует уровню мировых курортов.

Здесь очень живописно: открывается вид на озеро и окружающие горы — идеальное место для катания и отдыха.

У новичков будет возможность позаниматься с инструктором, а более опытные участники смогут взять ски-пассы на целый день.

Путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера. Увидим Каменный залив — живописное место, вокруг которого ходит множество историй и легенд.

По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что причиной самой глубокой впадины на озере стала обвалившаяся скала.

Мы посмотрим на все своими глазами и сможем сформировать свое представление об этом месте.

А еще сделаем множество классных фотографий — зимой на Телецком озере особенно хорошо!

Если озеро не будет замёрзшим, то данная активность будет заменена на аналогичную в красивом заснеженном лесу.

Экскурсии и отдых на Телецком озереЭкскурсии и отдых на Телецком озереЭкскурсии и отдых на Телецком озереЭкскурсии и отдых на Телецком озере
3 день

Лебединое озеро, дорога в Барнаул

Утром отправляемся в обратный путь.

После обеда экскурсионная остановка на озере Светлом – единственном месте на Алтае, куда на зимовку прилетают лебеди.

В лучах заката появляется фантастически красивая картина с силуэтами птиц. Вместе с лебедями здесь зимуют тысячи уток!

На озере обустроены смотровые площадки, по которым можно пройти над водой и увидеть птиц максимально близко.

Прибытие в Горно-Алтайский аэропорт в 14:00. Прибытие в Барнаул на автовокзал в 20:00 – это конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

Авто – 450 км.

Лебединое озеро, дорога в БарнаулЛебединое озеро, дорога в БарнаулЛебединое озеро, дорога в БарнаулЛебединое озеро, дорога в Барнаул

Проживание

Тур предусматривает проживание в коттедже.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Алтын-Кель

2 ночи

Проживание в уютном и теплом коттедже. В номерах душ, туалет. Есть фены и Wi FI. Размещение по 2-3 человека, в зависимости от состава группы.

Алтын-КельАлтын-КельАлтын-КельАлтын-КельАлтын-КельАлтын-КельАлтын-Кель

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на все экскурсии
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Проживание на тёплой базе с двухместным и трехместным размещением
  • Двухразовое питание: в день заезда – ужин, в день отъезда – завтрак, новогодний банкет
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Обеды на маршруте
  • Снегоходы
  • Прокат, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе Телецком
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула (конечная точка маршрута – автовокзал Барнаула)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, муниципальное образование Барнаул, аэропорт Барнаул (Михайловка) имени Германа Степановича Титова, Барнаул терминал прилёта
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь — зимняя, тёплая, с нескользящей подошвой.

Одежда:

  • термобельё;
  • тёплый свитер;
  • горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка;
  • тёплая шапка;
  • зимние перчатки или варежки;
  • лёгкие штаны;
  • шорты;
  • несколько футболок;
  • необходимо также иметь комплект запасного белья;
  • носки тонкие;
  • шерстяные носки.

Личное снаряжение:

  • сидушка (хоба);
  • личная аптечка (индивидуальные лекарства);
  • солнцезащитные очки;
  • документы: паспорт, медицинский полис.
Билеты входят в стоимость тура?

В стоимость входят переезды из Барнаула до турбазы и обратно.

Авиа- и ж/д билеты из вашего города в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Да, страховка уже включена в тур.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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