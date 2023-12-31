1 день

Родина Шукшина, Алтайская Стела и Артыбаш

Встреча в 7:00 в аэропорту г Барнаула; далее возле автовокзала в 7:30. Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска в 13:00.

Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина – с. Сростки, где, если будет немного снега, сможем подняться на г. Пикет.

Отсюда открывается вид на Катунь и мы увидим первую гору – Бабырган. По ней можно определить погоду, да и сама гора является центром магнетизма!

Следующая остановка – целый комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю, жизнедеятельность алтайского народа.

Далее едем в Артыбаш – это поселок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, здесь фантастическая алтайская природа.

Заселяемся на уютную базу и сможем отдохнуть перед самой волшебной ночью в году!

Вечером встретим Новый год! Фееричное новогоднее представление «Цвет настроения – ёлка».

Вас ждет банкет, развлекательная программа с конкурсами, призами и новогодними гаданиями, интерактивное новогоднее шоу, встреча с креативным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой.

Профессиональные ведущие и диджей, живой вокал, хорошее настроение и незабываемые эмоции, фейерверк!

Авто — 400 км.