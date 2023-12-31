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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Родина Шукшина, Алтайская Стела и Артыбаш
Встреча в 7:00 в аэропорту г Барнаула; далее возле автовокзала в 7:30. Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска в 13:00.
Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина – с. Сростки, где, если будет немного снега, сможем подняться на г. Пикет.
Отсюда открывается вид на Катунь и мы увидим первую гору – Бабырган. По ней можно определить погоду, да и сама гора является центром магнетизма!
Следующая остановка – целый комплекс памятников, символизирующих национальный колорит, историю, жизнедеятельность алтайского народа.
Далее едем в Артыбаш – это поселок на Телецком озере, который пользуется популярностью среди путешественников, здесь фантастическая алтайская природа.
Заселяемся на уютную базу и сможем отдохнуть перед самой волшебной ночью в году!
Вечером встретим Новый год! Фееричное новогоднее представление «Цвет настроения – ёлка».
Вас ждет банкет, развлекательная программа с конкурсами, призами и новогодними гаданиями, интерактивное новогоднее шоу, встреча с креативным Дедом Морозом и красавицей Снегурочкой.
Профессиональные ведущие и диджей, живой вокал, хорошее настроение и незабываемые эмоции, фейерверк!
Авто — 400 км.
Экскурсии и отдых на Телецком озере
Для любителей пеших прогулок мы отправимся на гору Тилан-Туу. Это несложный маршрут, доступный даже для детей.
А какой с горы открывается вид! Как на ладони видны два села, озеро и окрестные горы. С высоты птичьего полета можно увидеть исток реки Бии — это единственная река, которая берет начало из Телецкого озера.
Вечером отправимся на прогулку вдоль Третьей речки до замёрзших водопадов. Для освещения пути выбраны два цвета фонарей.
В основном, вдоль тропы фонари горят зеленым светом. Это придает таинственности лесу и тропинке.
Около мостика и дальше до смотровой площадки у водопада освещение белое. В таком свете река и водопад смотрятся более красиво.
Для ценителей экстрима и активного отдыха будет организован трансфер на горнолыжный курорт Телецкий и до пункта проката снегоходов.
Горнолыжный комплекс Телецкий — более 17 км трасс разного уровня сложности, а максимальная протяженность составляет 6 км, что соответствует уровню мировых курортов.
Здесь очень живописно: открывается вид на озеро и окружающие горы — идеальное место для катания и отдыха.
У новичков будет возможность позаниматься с инструктором, а более опытные участники смогут взять ски-пассы на целый день.
Путешествие на снегоходах прямо по льду Телецкого озера. Увидим Каменный залив — живописное место, вокруг которого ходит множество историй и легенд.
По одной из версий, залив образовался в результате падения метеорита. Другие считают, что причиной самой глубокой впадины на озере стала обвалившаяся скала.
Мы посмотрим на все своими глазами и сможем сформировать свое представление об этом месте.
А еще сделаем множество классных фотографий — зимой на Телецком озере особенно хорошо!
Если озеро не будет замёрзшим, то данная активность будет заменена на аналогичную в красивом заснеженном лесу.
Лебединое озеро, дорога в Барнаул
Утром отправляемся в обратный путь.
После обеда экскурсионная остановка на озере Светлом – единственном месте на Алтае, куда на зимовку прилетают лебеди.
В лучах заката появляется фантастически красивая картина с силуэтами птиц. Вместе с лебедями здесь зимуют тысячи уток!
На озере обустроены смотровые площадки, по которым можно пройти над водой и увидеть птиц максимально близко.
Прибытие в Горно-Алтайский аэропорт в 14:00. Прибытие в Барнаул на автовокзал в 20:00 – это конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
Авто – 450 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в коттедже.
Варианты проживания
Алтын-Кель
Проживание в уютном и теплом коттедже. В номерах душ, туалет. Есть фены и Wi FI. Размещение по 2-3 человека, в зависимости от состава группы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Переезд Барнаул – Горный Алтай – Барнаул и трансфер на все экскурсии
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Проживание на тёплой базе с двухместным и трехместным размещением
- Двухразовое питание: в день заезда – ужин, в день отъезда – завтрак, новогодний банкет
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Обеды на маршруте
- Снегоходы
- Прокат, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе Телецком
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула (конечная точка маршрута – автовокзал Барнаула)
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, муниципальное образование Барнаул, аэропорт Барнаул (Михайловка) имени Германа Степановича Титова, Барнаул терминал прилёта
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обувь — зимняя, тёплая, с нескользящей подошвой.
Одежда:
- термобельё;
- тёплый свитер;
- горнолыжный костюм или теплые штаны и зимняя куртка;
- тёплая шапка;
- зимние перчатки или варежки;
- лёгкие штаны;
- шорты;
- несколько футболок;
- необходимо также иметь комплект запасного белья;
- носки тонкие;
- шерстяные носки.
Личное снаряжение:
- сидушка (хоба);
- личная аптечка (индивидуальные лекарства);
- солнцезащитные очки;
- документы: паспорт, медицинский полис.
- Билеты входят в стоимость тура?
В стоимость входят переезды из Барнаула до турбазы и обратно.
Авиа- и ж/д билеты из вашего города в Барнаул или Горно-Алтайск и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Да, страховка уже включена в тур.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору