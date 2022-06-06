Новый год на Алтае. Зимняя сказка

Приглашаем в новогоднее автопутешествие по Алтаю. Окунись в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами

5
3 отзыва
Приглашаем в новогоднее автопутешествие по Алтаю. Окунись в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами!
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Новый год на Алтае. Зимняя сказка
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает 🤩

Волшебный праздник
Волшебный праздник
Отметим Новый год с праздничным ужином и салютом в горах Алтая
Чуйский тракт
Чуйский тракт
Познакомимся с красивейшей дорогой России, увидим горные перевалы и слияние стремительных рек
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим визитную карточку Акташского района, которая не замерзает даже в самые лютые морозы
Алтайский Марс
Алтайский Марс
Посетим уникальное место под названием Красные горы, прозванное Марсом за свой ландшафт
Ущелье Актру
Ущелье Актру
Побываем в самом сердце высоких снежных гор

Программа тура по дням

1 день
г. Горно-Алтайск – с.Акташ

Сбор группы 30 декабря в 10:00 в аэропорту г. Горно-Алтайск (с. Майма).

Мы можем забрать вас из Горно-Алтайска в 9:30.

Погрузим вещи и отправимся в наше путешествие на Горный Алтай.

В дороге проведем 7-8 часов.

По пути сделаем остановки на завтрак и обед.

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.

С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.

По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.

Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.

А ближе к поселку Акташ посетим замерзший водопад Ширлак (Девичьи слезы) с высотой падения воды, в нашем случае льда более 15-ти метров.

Вечером, по приезду, разместимся в уютной сельской гостинице с горячим душем и туалетом.

После чего доедем до знаменитой достопримечательности – визитной карточки Акташского района – Гейзерного озера, которое не замерзает даже в самые лютые морозы.

Зимой озеро выглядит еще более таинственно, чем летом.

Перед сном прогуляемся по поселку, дойдем до супермаркета, что бы вы смогли купить для себя что-то необходимое.

Протяженность пути 350 км авто.

г. Горно-Алтайск – с.Акташг. Горно-Алтайск – с.Акташг. Горно-Алтайск – с.Акташг. Горно-Алтайск – с.Акташг. Горно-Алтайск – с.Акташ
2 день
с.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актру

Еще до рассвета после завтрака со всеми вещами выдвинемся в путь.

Остановимся у дороги и прогуляемся до смотровой площадки.

Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза.

Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными.

Дальше отправимся в уникальное место под название Красные горы.

Туристы прозвали его Марс.

И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности.

Фотографии здесь получаются наиболее колоритные.

Обратно едем до поселка Курай.

Здесь пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру.

Только сама дорога до ущелья, это целое приключение.

В ущелье разместимся в уютных 2- 3-х и 4-х местных номерах.

Виды из окна превосходят все ожидания.

Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор.

Там, в сердце Алтайский гор мы встретим Новый год!

Торжественный ужин будет включать салат, горячее, закуски и шампанское.

А в 12 ч вас ждёт праздничный салют в горах!

Этот Новый год вам запомниться на долго.

Протяженность пути 180 км авто, 30 км вездеход, до 12 км пешком.

с.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актрус.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актрус.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актрус.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актру
3 день
Ущелье Актру

Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны.

В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин.

Ущелье АктруУщелье АктруУщелье АктруУщелье Актру
4 день
Ущелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. Акташ

Выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (около 2ч).

Дальше едем от п. Курай в сторону п. Улаган.

Сделаем остановку в очень живописной локации на берегу озера Киделю.

На фоне озера открывается панорама снежного хребта.

Преодолев Улаганский перевал, продолжим движение вдоль красивых озер Узункель и Балыктукель.

При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган.

Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.

С перевала открывается эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз.

В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на живописный водопад в висячей долине.

Протяженность пути 250 км авто, 30 км вездеход, 2 км пешком.

Ущелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. АкташУщелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. АкташУщелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. АкташУщелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. Акташ
5 день
п. Акташ – п. Черга

Переезд до посёлка Черга займет у нас примерно 6 часов.

Разместимся на базе отдыха «Зообаза» – очень атмосферное место, там живёт много различных зверьков, здесь есть, что посмотреть.

Вечером при желании можно заказать баню или записаться на массаж.

Ужин и завтрак будут состоять из местных продуктов и, конечно же, вы попробуете знаменитый Чергинский сыр.

Рядом с базой отдыха мы зайдём в фирменный магазин по при Чергинском сырном заводе, где можно продегустировать и купить Алтайский сыр.

Баня и массаж оплачиваются дополнительно.

Протяженность пути 320 км авто.

п. Акташ – п. Чергап. Акташ – п. Чергап. Акташ – п. Чергап. Акташ – п. Черга
6 день
п. Черга — г. Горно-Алтайск (с. Майма)

4 января после завтрака мы отправимся в путь около 7:30 утра, чтобы успеть на самолет.

Дорога до г. Горно-Алтайска займет примерно 1ч 15мин.

Советуем приобретать билеты домой после 10:05, 4 января.

Проживание

Тур предусматривает проживание в сельской гостинице и базах отдыха – размещение 2-х,3-х и 4-х местное.

Одно- и двухместное размещение за дополнительную плату при наличии свободных номеров.

Примерный перечень мест размещения: Расул, Алтай-Актру горный центр, Деревня Берендеевка или Зообаза.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
  • Трансфер на вездеходе в ущелье Актру и обратно
  • Трансфер на вездеходе на Марс и обратно
  • Проживание в сельской гостинице и базах отдыха (размещение 2-х,3-х и 4-х местное. Одно и двухместное размещение за дополнительную плату при наличии свободных номеров)
  • Ужин и завтрак на Зообазе
  • Новогодний ужин и праздничный салют
  • Сопровождение гидом и экскурсионная программа
  • Билеты на экскурсионные объекты
  • Баня в Актру
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в кафе (примерно 300-600р за прием пищи)
  • Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:
- Рюкзак 20-30 л

Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые утепленные (альтернатива, рыбацкие теплые легкие сапоги ЭВА)
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик)
- Шапка утепленая, теплый бафф
- Нательное белье
- Комплект термобелья
- Кофта утепленная (флисовая)
- Носки треккинговые (1 пара, синтетические)
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные

Что взять еще:
- Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос (1 литр)
- Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек

Документы:
- Паспорт
- Полис страхования (не обязательно)
- Деньги на кафе и сувениры

Дополнительно (не обязательно):
- Фотоаппарат (видеокамера)

Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🧳Экскурсионные туры6-дневные турыАлтайский Марс🗽Популярные местаГейзерное озеро🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023

Похожие туры в Горно-Алтайске

Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Сказочный Алтай. Телецкое озеро | прогулка на катере
Алтай - это горная республика с невероятно живописным ландшафтом, «российский Тибет»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
5 600 за 1 человека
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Телецкое озеро и Артыбаш
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Телецкое озеро и Артыбаш
Путешествие начнется от гостинцы «Горный Алтай»
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
11 000 за всё до 5 чел.
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый
27 июня
2 100 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
29 июня
3 июля
6 июля
10 июля
29 900 за 1 человека
Каракольские озера
13 часов
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Каракольские озера
У вас есть уникальная возможность за один день увидеть цепочку горных озер ледниково-тектонического происхождения
30 июня
6 июля
15 июля
22 июля
5 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами
13 июля
1 070 за 1 человека
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера
9 часов
⛴ На теплоходе
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.7
4 отзыва
Телецкое озеро: легенды и были Золотого озера
Мы проведем для вас экскурсию по таежным и заповедным местам Горного Алтая
1 июля
16 июля
4 850 за 1 человека
Голубое озеро и остров Патмос
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Голубое озеро и остров Патмос
Прогулка по красотам Горного Алтая - Голубое озеро, козья тропа, остров Патмос
10 000 за всё до 5 чел.
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
3 дня
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
27 июня
9 июля
16 июля
23 июля
29 900 за 1 человека
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
4 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 8 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Автотур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
26 июня
3 июля
10 июля
24 июля
32 000 за 1 человека
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Экскурсия по Телецкому озеру «Яйлинская терраса» 3 дня / 2 ночи
Телецкое озеро, расположенное среди гор на Алтае, считается одним из самых популярных мест отдыха у туристов
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
25 000 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ