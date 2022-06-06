Сбор группы 30 декабря в 10:00 в аэропорту г. Горно-Алтайск (с. Майма).
Мы можем забрать вас из Горно-Алтайска в 9:30.
Погрузим вещи и отправимся в наше путешествие на Горный Алтай.
В дороге проведем 7-8 часов.
По пути сделаем остановки на завтрак и обед.
Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман.
С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.
По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.
Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.
А ближе к поселку Акташ посетим замерзший водопад Ширлак (Девичьи слезы) с высотой падения воды, в нашем случае льда более 15-ти метров.
Вечером, по приезду, разместимся в уютной сельской гостинице с горячим душем и туалетом.
После чего доедем до знаменитой достопримечательности – визитной карточки Акташского района – Гейзерного озера, которое не замерзает даже в самые лютые морозы.
Зимой озеро выглядит еще более таинственно, чем летом.
Перед сном прогуляемся по поселку, дойдем до супермаркета, что бы вы смогли купить для себя что-то необходимое.
Протяженность пути 350 км авто.
Еще до рассвета после завтрака со всеми вещами выдвинемся в путь.
Остановимся у дороги и прогуляемся до смотровой площадки.
Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза.
Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными.
Дальше отправимся в уникальное место под название Красные горы.
Туристы прозвали его Марс.
И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности.
Фотографии здесь получаются наиболее колоритные.
Обратно едем до поселка Курай.
Здесь пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру.
Только сама дорога до ущелья, это целое приключение.
В ущелье разместимся в уютных 2- 3-х и 4-х местных номерах.
Виды из окна превосходят все ожидания.
Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор.
Там, в сердце Алтайский гор мы встретим Новый год!
Торжественный ужин будет включать салат, горячее, закуски и шампанское.
А в 12 ч вас ждёт праздничный салют в горах!
Этот Новый год вам запомниться на долго.
Протяженность пути 180 км авто, 30 км вездеход, до 12 км пешком.
Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны.
В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин.
Выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (около 2ч).
Дальше едем от п. Курай в сторону п. Улаган.
Сделаем остановку в очень живописной локации на берегу озера Киделю.
На фоне озера открывается панорама снежного хребта.
Преодолев Улаганский перевал, продолжим движение вдоль красивых озер Узункель и Балыктукель.
При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган.
Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.
С перевала открывается эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз.
В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на живописный водопад в висячей долине.
Протяженность пути 250 км авто, 30 км вездеход, 2 км пешком.
Переезд до посёлка Черга займет у нас примерно 6 часов.
Разместимся на базе отдыха «Зообаза» – очень атмосферное место, там живёт много различных зверьков, здесь есть, что посмотреть.
Вечером при желании можно заказать баню или записаться на массаж.
Ужин и завтрак будут состоять из местных продуктов и, конечно же, вы попробуете знаменитый Чергинский сыр.
Рядом с базой отдыха мы зайдём в фирменный магазин по при Чергинском сырном заводе, где можно продегустировать и купить Алтайский сыр.
Баня и массаж оплачиваются дополнительно.
Протяженность пути 320 км авто.
4 января после завтрака мы отправимся в путь около 7:30 утра, чтобы успеть на самолет.
Дорога до г. Горно-Алтайска займет примерно 1ч 15мин.
Советуем приобретать билеты домой после 10:05, 4 января.
Тур предусматривает проживание в сельской гостинице и базах отдыха – размещение 2-х,3-х и 4-х местное.
Одно- и двухместное размещение за дополнительную плату при наличии свободных номеров.
Примерный перечень мест размещения: Расул, Алтай-Актру горный центр, Деревня Берендеевка или Зообаза.
Снаряжение:
- Рюкзак 20-30 л
Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые утепленные (альтернатива, рыбацкие теплые легкие сапоги ЭВА)
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик)
- Шапка утепленая, теплый бафф
- Нательное белье
- Комплект термобелья
- Кофта утепленная (флисовая)
- Носки треккинговые (1 пара, синтетические)
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные
Что взять еще:
- Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос (1 литр)
- Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
Документы:
- Паспорт
- Полис страхования (не обязательно)
- Деньги на кафе и сувениры
Дополнительно (не обязательно):
- Фотоаппарат (видеокамера)
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.