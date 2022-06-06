Приглашаем в новогоднее автопутешествие по Алтаю. Окунись в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами!

Побываем в самом сердце высоких снежных гор

Посетим уникальное место под названием Красные горы, прозванное Марсом за свой ландшафт

Увидим визитную карточку Акташского района, которая не замерзает даже в самые лютые морозы

Познакомимся с красивейшей дорогой России, увидим горные перевалы и слияние стремительных рек

Отметим Новый год с праздничным ужином и салютом в горах Алтая

Программа тура по дням

1 день г. Горно-Алтайск – с.Акташ

Сбор группы 30 декабря в 10:00 в аэропорту г. Горно-Алтайск (с. Майма). Мы можем забрать вас из Горно-Алтайска в 9:30. Погрузим вещи и отправимся в наше путешествие на Горный Алтай. В дороге проведем 7-8 часов. По пути сделаем остановки на завтрак и обед. Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман. С них открывается живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы. По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая. Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни. А ближе к поселку Акташ посетим замерзший водопад Ширлак (Девичьи слезы) с высотой падения воды, в нашем случае льда более 15-ти метров. Вечером, по приезду, разместимся в уютной сельской гостинице с горячим душем и туалетом. После чего доедем до знаменитой достопримечательности – визитной карточки Акташского района – Гейзерного озера, которое не замерзает даже в самые лютые морозы. Зимой озеро выглядит еще более таинственно, чем летом. Перед сном прогуляемся по поселку, дойдем до супермаркета, что бы вы смогли купить для себя что-то необходимое. Протяженность пути 350 км авто.

2 день с.Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Курайская степь – ущелье Актру

Еще до рассвета после завтрака со всеми вещами выдвинемся в путь. Остановимся у дороги и прогуляемся до смотровой площадки. Встретим рассвет наблюдая как восходящее солнце освещает Северо-Чуйский хребет, а снежные пики будут ослеплять нам глаза. Знаменитая Курайская степь с разрезающей ее рекой Чуя вам покажутся не менее живописными. Дальше отправимся в уникальное место под название Красные горы. Туристы прозвали его Марс. И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности. Фотографии здесь получаются наиболее колоритные. Обратно едем до поселка Курай. Здесь пересаживаемся на вездеход, который забросит нас в ущелье Актру. Только сама дорога до ущелья, это целое приключение. В ущелье разместимся в уютных 2- 3-х и 4-х местных номерах. Виды из окна превосходят все ожидания. Ты находишься в самом сердце высоких снежных гор. Там, в сердце Алтайский гор мы встретим Новый год! Торжественный ужин будет включать салат, горячее, закуски и шампанское. А в 12 ч вас ждёт праздничный салют в горах! Этот Новый год вам запомниться на долго. Протяженность пути 180 км авто, 30 км вездеход, до 12 км пешком.

3 день Ущелье Актру

Сегодня, в зависимости от состояния желания группы можно подняться на перевал Учитель или прогуляться в сторону Бараньих лбов, обогнув гору Караташ с другой стороны. В любом случае, куда бы мы не пошли нас будет сопровождать уникальное зрелище огромных гор и снежных вершин.

4 день Ущелье Актру – Курай – озеро Киделю – перевал Кату-Ярык – с. Акташ

Выезжаем из ущелья Актру также на вездеходе (около 2ч). Дальше едем от п. Курай в сторону п. Улаган. Сделаем остановку в очень живописной локации на берегу озера Киделю. На фоне озера открывается панорама снежного хребта. Преодолев Улаганский перевал, продолжим движение вдоль красивых озер Узункель и Балыктукель. При необходимости можно остановится в супермаркете в районом центре – поселке Улаган. Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии. С перевала открывается эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз. В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на живописный водопад в висячей долине. Протяженность пути 250 км авто, 30 км вездеход, 2 км пешком.

5 день п. Акташ – п. Черга

Переезд до посёлка Черга займет у нас примерно 6 часов. Разместимся на базе отдыха «Зообаза» – очень атмосферное место, там живёт много различных зверьков, здесь есть, что посмотреть. Вечером при желании можно заказать баню или записаться на массаж. Ужин и завтрак будут состоять из местных продуктов и, конечно же, вы попробуете знаменитый Чергинский сыр. Рядом с базой отдыха мы зайдём в фирменный магазин по при Чергинском сырном заводе, где можно продегустировать и купить Алтайский сыр. Баня и массаж оплачиваются дополнительно. Протяженность пути 320 км авто.

6 день п. Черга — г. Горно-Алтайск (с. Майма)