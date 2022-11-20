Уже придумали, чем заняться в новогодние праздники? Едем с нами! Будем любоваться усыпанным звёздами небом и горными вершинами в снежных мантиях, париться в сибирской баньке и гулять по невероятной красоты просторам. Доберёмся до Монголии и исследуем Чуйский тракт и достопримечательности рядом. Будет возможность попробовать себя в скалолазном спорте и прокатиться верхом. А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Будет, что вспомнить!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Нас ждут экскурсии, треккинг, по желанию скалолазание на виа-феррате и/или конная прогулка. Маршрут разработан так, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.

С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Возможно участие с детьми от 14 лет.