Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах

Проехать по всему Чуйскому тракту, погулять на захватывающих высотах и послушать горловое пение

Уже придумали, чем заняться в новогодние праздники? Едем с нами! Будем любоваться усыпанным звёздами небом и горными вершинами в снежных мантиях, париться в сибирской баньке и гулять по невероятной красоты просторам. Доберёмся до Монголии и исследуем Чуйский тракт и достопримечательности рядом. Будет возможность попробовать себя в скалолазном спорте и прокатиться верхом.

А 3 дня мы и горы будем неразлучны — совершим треккинги на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Будет, что вспомнить!
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Новый год не за горами: праздничные дни в алтайских горах
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Нас ждут экскурсии, треккинг, по желанию скалолазание на виа-феррате и/или конная прогулка. Маршрут разработан так, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.

С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.

Возможно участие с детьми от 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, утро
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚗На машине🧳Многодневные туры5-дневные турыНовыеГоры🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023Чуйский тракт🗽Популярные места

Похожие туры в Горно-Алтайске

По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
13 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
Нет отзывов
По Чуйскому тракту с алтайским гидом-музыкантом
Услышать горловое пение в местах силы, погрузиться в мир обычаев Алтая и научиться играть на варгане
в Горно-Алтайске по договорённости
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
25 000 за всё до 3 чел.
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
2 дня 10 часов
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Марсианские пейзажи, Гейзерное озеро, Чуйский тракт до Монгольской границы
Предлагаю проехаться по Чуйскому тракту в настоящее чудо природы - Марсианские пейзажи и Гейзерное озеро
Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
2 дек
9 дек
16 дек
30 000 за всё до 6 чел.
Алтайский Марс и Чуйский тракт за два дня
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
4.7
12 отзывов
Алтайский Марс и Чуйский тракт за два дня
Погулять среди марсианских пейзажей и проехать по самой красивой дороге России
Горно-Алтайск, утро субботы
23 ноя
26 ноя
30 ноя
3 дек
1790016 110 за 1 человека
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
5 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Незабываемый Новый год в Горном Алтае
Встреча Нового года на Алтае
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
от 44 870 за 1 человека
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 12 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
5
2 отзыва
Алтайские чудеса: водопады, горы, озера и марсианские пейзажи
Исследовать лучшие места Чемальского района и проехать по Чуйскому тракту
Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00
22 ноя
25 ноя
29 ноя
2 дек
2790025 110 за 1 человека
Легенды Чуйского тракта
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Легенды Чуйского тракта
Чуйский тракт
Гостиница «Горный Алтай», ул. Эркемена Палкина, 5
15 000 за всё до 5 чел.
Тайны Чуйского тракта. Альплагерь Актру
7 дней
🚶 Пешая
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Тайны Чуйского тракта. Альплагерь Актру
В этом туре вы совершите обзорное путешествие по Чуйскому тракту
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
16 мая
6 июня
11 июля
22 авг
49 900 за 1 человека
Новый год на Алтае
5 дней
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новый год на Алтае
Никогда не встречали Новый Год в сказочном зимнем лесу
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
30 дек
от 53 000 за 1 человека
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
14 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.3
3 отзыва
Сердце Азии: Чуйский тракт до Гейзерного озера
Давайте отправимся в путешествие по Чуйскому тракту
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
25 ноя
29 ноя
7 дек
13 дек
4 500 за 1 человека
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
6 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка
ВК Манжерок
Завтра
21 ноя
22 ноя
23 ноя
26 500 за 1 человека
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Зарядиться энергией мест силы, окунуться после бани в ледяное озеро, покормить лебедей и зубров
Встреча в 7:00 возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. ...
31 дек
5 янв
6500045 500 за 1 человека
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
7 дней
Авторский тур
до 35 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Знакомство с Алтаем. Вдоль Чуйского тракта и Марсианские горы
Приглашаем в увлекательное путешествие по одной из самых красивых дорог мира
г. Белокуриха
15 мая
5 июня
19 июня
26 июня
от 5200045 600 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ