Нас ждут экскурсии, треккинг, по желанию скалолазание на виа-феррате и/или конная прогулка. Маршрут разработан так, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
В Горно-Алтайск прилететь нужно утром в день старта либо вечером накануне и переночевать (рекомендуем отель «Игман»). Обратные билеты лучше брать на утро следующего, после завершения программы, дня с дополнительной ночёвкой в Горно-Алтайске. Варианты прилететь в Новосибирск или Барнаул также возможны.
С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы обувь, лёгкий рюкзачок. Если есть треккинговые палки и гамаши для обуви — берите, если нет — сообщите нам заранее, мы подготовим комплект. Для бани — тапочки и купальник.
Возможно участие с детьми от 14 лет.