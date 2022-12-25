Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год

Побывать в "Долине горных духов", слетать на "алтайский Марс" и погрузиться в местную культуру

Отправляемся в большое семейное путешествие на Алтай: побываем в сакральных местах и загадаем желания на острове Патмос, увидим незамерзающее Лебединое озеро и заглянем в традиционное алтайское жилище — чадыр.

Память смартфона заполним бесконечными фотографиями горных громад, заснеженных вершин и бирюзой застывших во льду озёр.

Вы ждут инопланетные пейзажи на дне бывшего моря в долине Кызыл-Чин, причудливые узоры Гейзерного озера и завораживающий Чуйский тракт.
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Новогоднее приключение на Алтае: заряжаемся энергией на 2023 год
Ближайшие даты:
31
дек
1
янв
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время встречи зависит от рейсов участников
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от рейсов участников
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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🚗На машине🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры5-дневные туры☃️Зимние🍀Природа и пейзажи🎄Новогодние 2023

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