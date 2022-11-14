Новогодний отдых на курорте Белокуриха

Экскурсионный тур «Новогодний отдых на курорте Белокуриха» на 5 дней

5
3 отзыва
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Новогодний отдых на курорте Белокуриха
Ближайшие даты:
30
дек
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Белоснежные лебединые стаи
Белоснежные лебединые стаи
Познакомимся с прекрасными птицами, покормим и сфотографируемся с ними
Новогодняя сказка
Новогодняя сказка
По курорту передвигаются настоящие кареты с бубенцами, управляет ими Дед Мороз, а еще на курорте есть Резиденция Деда Мороза
Зимние забавы
Зимние забавы
Возможность сходить на горнолыжку, прогуляться по курорту, покататься на коньках, снегоходах или лошадях

Описание

Новогодняя Белокуриха украсится к вашему приезду. Елочки, шары, огоньки, - просто красота. Приезжайте в это красивое место и прекрасное настроение гарантировано.

Инфраструктура нашего курортного городка очень богата и разнообразна:

  • Катки практически у каждого санатория – посещать может любой гость, пункты проката есть!
  • Горнолыжные трассы;
  • Прогулки на снегоходах и лошадях;
  • Беговая лыжная трасса.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на курорт Белокуриха

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск. О времени встречи нужно уточнить у менеджера.

Переезд до отеля (примерно 2 часа) размещение и отдых.

Добро пожаловать на курорт БелокурихаДобро пожаловать на курорт БелокурихаДобро пожаловать на курорт БелокурихаДобро пожаловать на курорт БелокурихаДобро пожаловать на курорт Белокуриха
2 день

Лебединое озеро

Примерно в 10:00 отправляемся на экскурсию.

Познакомим с курортом, прокатимся по долине и покажем места, которые наши гости могут посетить по желанию – горнолыжные трассы, катки, рестораны, терренкуры.

И далее отправимся на лебединое озеро.

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.

В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.

Возвращение на курорт примерно к 14:00.

Свободное время.

Лебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озероЛебединое озеро
3 день

Свободный день на курорте Белокуриха

Эти дни можно провести с пользой для души и тела.

Сходить на горнолыжку или покататься на коньках, прогуляться по курорту, можно приобрести дополнительные экскурсии.

У нас бальнеологический курорт и есть много предложений по оздоровительным и СПА услугам.

На курорте много сувенирных магазинов и лавок, которые продают алтайскую продукцию.

Свободный день на курорте БелокурихаСвободный день на курорте БелокурихаСвободный день на курорте БелокурихаСвободный день на курорте БелокурихаСвободный день на курорте БелокурихаСвободный день на курорте Белокуриха
4 день

Свободный день

Эти дни можно провести с пользой для души и тела.

Сходить на горнолыжку или покататься на коньках, прогуляться по курорту, можно приобрести дополнительные экскурсии.

У нас бальнеологический курорт и есть много предложений по оздоровительным и СПА услугам.

На курорте много сувенирных магазинов и лавок, которые продают алтайскую продукцию.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Отъезд

Выезд с отеля в аэропорт к своему вылету.

Время будет известно ближе к проведению тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияМесто в двухместном номереОдноместное размещение
Отель "Беловодье" 4*38 000 руб56 800 руб
Отель "Нео" 2*33 000 руб47 900 руб

Бонус при размещении в отеле “Беловодье”: аквапарк с термокомплексом (1час).

По индивидуальному запросу и возможности возможно подселение.

Варианты проживания

Отель «Нео»

3 ночи

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска – 70 км.

Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»

Отель «Беловодье» 4*

3 ночи

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*Отель «Беловодье» 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание – завтраки
  • Размещение в отелях выбранной категории
  • Трансфер с аэропорта
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
  • Входная плата на объекты по программе (примерно 200 руб/чел)
  • Питание и развлечения вне программы
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Небольшой рюкзачок для самого необходимого на экскурсии;
  • Удобная обувь, зимние кроссовки для похода в горы, не помешает электрическая сушилка для обуви;
  • Головной убор, очки, перчатки;
  • Одежда спортивного стиля (хорошо подходят горнолыжные костюмы), обязательно одевайтесь в несколько слоёв: термобельё или футболка, далее свитер из флиса или кашемира, а сверху куртка. Это позволит вам подстраиваться под любую температуру;
  • Купальные принадлежности, сланцы (на маршруте есть бассейны, аквапарки, бани);
  • Личные гигиенические и медицинские средства;
  • Зарядные устройства, аккумуляторы для телефона, фотоаппарата;
  • Позаботьтесь о наличии мобильной связи (распространенные операторы- МТС, Билайн, Мегафон. Но нужно учесть, что в путешествии местами связи нет.);
  • Ручка, блокнот.

Документы:

  • Паспорт, свидетельство о рождении
  • Полис обязательного медицинского страхования
  • С 01.01.2021 года для заселения в отель или санаторий несовершеннолетних детей без законных представителей (родители, усыновители, опекуны), необходимо нотариально заверенное согласие законных представителей (одного из них).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как осуществляется трансфер?

Трансфер включен в первый день тура с 8.00 до 10.00 прилет по местному времени.

Возможные места встречи: аэропорт Горно-Алтайска, г. Бийск ж/д вокзал.

В последний день тура трансфер утренний, если гости вылетают в 8 утра, то выезд с курорта в 05.30. По трансферу решается заранее, часто вылет у всех в разное время.

Какие горнолыжные трассы есть на курорте?

У нас несколько склонов:

  • самый крупный комплекс алтайского курорта, построен на склоне горы Церковка, в 3 км от центра Белокурихи. К настоящему моменту включает 4 взаимосвязанные трассы, суммарная протяжённость которых достигает 7 км. Трассы – разного уровня сложности: 1 зеленая, 1 красная и 2 синих. Для поддержания высокого качества снежного покрытия используются ратраки и система оснежения.
  • Мишина гора – недавно открывшийся горнолыжный комплекс с новейшей инфраструктурой и оборудованием. Оснащён двумя трассами с перепадом высот 225 м, предусмотрено наличие двухместного бугельного подъёмника. Обе трассы аттестованы Международной федерацией лыжного спорта для спортивных соревнований по слалому. Однако отлично подходят и для любительского катания. Если ваше сердце отдано фрирайду, то вы сможете покататься в пухляке лесного массива. Построена собственная тюбинговая трасса длиной 240 м, имеющая уклоны и повороты. Есть «baby-лифт». В инфраструктуру комплекса входят пункт проката спортивного инвентаря, кафе, автостоянка. За час бугельного подъемника придётся отдать 200 рублей. Абонемент на весь день – 800 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
14 ноя 2022
Хочу отметить простоту и удобство оформления тура на вашем сайте. Все было понятно. Связь можно было держать дополнительно по соцсетям и по телефону. Отвечали без задержек, по оплате подробная инструкция. В общем, молодцы! С вами приятно сотрудничать!
А
5 ноя 2022
Все прошло гладко) Организатор был на связи, все вопросы разрешались быстро.

Тур прошёл отлично! Обязательно повторим!)
А
18 окт 2022
Организатор полностью оправдал ожидания.

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