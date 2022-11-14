2 день

Лебединое озеро

Примерно в 10:00 отправляемся на экскурсию.

Познакомим с курортом, прокатимся по долине и покажем места, которые наши гости могут посетить по желанию – горнолыжные трассы, катки, рестораны, терренкуры.

И далее отправимся на лебединое озеро.

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.

В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.

Возвращение на курорт примерно к 14:00.

Свободное время.