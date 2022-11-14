Новогодняя Белокуриха украсится к вашему приезду. Елочки, шары, огоньки, - просто красота. Приезжайте в это красивое место и прекрасное настроение гарантировано.
Инфраструктура нашего курортного городка очень богата и разнообразна:
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайск. О времени встречи нужно уточнить у менеджера.
Переезд до отеля (примерно 2 часа) размещение и отдых.
Примерно в 10:00 отправляемся на экскурсию.
Познакомим с курортом, прокатимся по долине и покажем места, которые наши гости могут посетить по желанию – горнолыжные трассы, катки, рестораны, терренкуры.
И далее отправимся на лебединое озеро.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.
В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.
Возвращение на курорт примерно к 14:00.
Свободное время.
Эти дни можно провести с пользой для души и тела.
Сходить на горнолыжку или покататься на коньках, прогуляться по курорту, можно приобрести дополнительные экскурсии.
У нас бальнеологический курорт и есть много предложений по оздоровительным и СПА услугам.
На курорте много сувенирных магазинов и лавок, которые продают алтайскую продукцию.
Эти дни можно провести с пользой для души и тела.
Сходить на горнолыжку или покататься на коньках, прогуляться по курорту, можно приобрести дополнительные экскурсии.
У нас бальнеологический курорт и есть много предложений по оздоровительным и СПА услугам.
На курорте много сувенирных магазинов и лавок, которые продают алтайскую продукцию.
Выезд с отеля в аэропорт к своему вылету.
Время будет известно ближе к проведению тура.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Отель "Беловодье" 4*
|38 000 руб
|56 800 руб
|Отель "Нео" 2*
|33 000 руб
|47 900 руб
Бонус при размещении в отеле “Беловодье”: аквапарк с термокомплексом (1час).
По индивидуальному запросу и возможности возможно подселение.
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска – 70 км.
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
Документы:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Трансфер включен в первый день тура с 8.00 до 10.00 прилет по местному времени.
Возможные места встречи: аэропорт Горно-Алтайска, г. Бийск ж/д вокзал.
В последний день тура трансфер утренний, если гости вылетают в 8 утра, то выезд с курорта в 05.30. По трансферу решается заранее, часто вылет у всех в разное время.
У нас несколько склонов: