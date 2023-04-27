Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат

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Познакомитесь с природой курортного Алтая в нашей классической обзорной экскурсии до Ороктойского моста. Мы заглянем в волшебную деревню мастеров Аскат. Далее увидим долину реки Катунь – крупнейшей реки Горного Алтая. Ощутите мощь ее потоков на Еландинских порогах и погрузитесь в атмосферу розовых пещер.
Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат
Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат
Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат
Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат
Обзорная экскурсия Ороктойский мост и деревня Аскат
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
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Что вас ожидает:

  • Ороктойский мост
  • Деревня мастеров и художников Аскатдеревня Аскат
  • Долина реки Катунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Обзорная экскурсия Ороктойского моста – уникальный и знаменитый Ороктойский мост, построенный усилиями местных жителей в самом узком и в то же время в самом глубоком месте реки. Очень мощное место, заряженное энергией гор и водной стихии.
  • Деревня мастеров и художников Аскат.
  • Долина реки Катунь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чаптынова, 12
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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