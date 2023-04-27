Познакомитесь с природой курортного Алтая в нашей классической обзорной экскурсии до Ороктойского моста. Мы заглянем в волшебную деревню мастеров Аскат. Далее увидим долину реки Катунь – крупнейшей реки Горного Алтая. Ощутите мощь ее потоков на Еландинских порогах и погрузитесь в атмосферу розовых пещер.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ороктойский мост
- Деревня мастеров и художников Аскатдеревня Аскат
- Долина реки Катунь
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Обзорная экскурсия Ороктойского моста – уникальный и знаменитый Ороктойский мост, построенный усилиями местных жителей в самом узком и в то же время в самом глубоком месте реки. Очень мощное место, заряженное энергией гор и водной стихии.
- Деревня мастеров и художников Аскат.
- Долина реки Катунь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Чаптынова, 12Завершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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