Мы посетим основные достопримечательности курортного Алтая. Это и знаменитый Ороктойский мост и бурные Тельдекпенские и прекрасные Еландинские пороги. Изюминкой нашей экскурсии станет посещение замечательного маральника.
Там вас ждет увлекательная прогулка, где вы можете увидеть естественную среду обитания алтайских маралов и то, почему же их панты обладают уникальной целительной силой.
Там вас ждет увлекательная прогулка, где вы можете увидеть естественную среду обитания алтайских маралов и то, почему же их панты обладают уникальной целительной силой.
Ближайшие даты:
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даты
Что вас ожидает:
- Ороктойский мост
- Тельдекпенские и Еландинские пороги
- Маральник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Ороктойский мост.
- Тельдекпенские и Еландинские пороги.
- Маральник.
Что брать с собой:
- воду, солнцезащитные очки и крем,
- можно взять корм для собак.
ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Сопровождение гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: ул. Чаптынова, 12Завершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневноЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Что брать с собой:
- Воду, солнцезащитные очки и крем
- Можно взять корм для собак
- Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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