Это индивидуальный тур для пары, семьи или группы друзей, кому важен высокий уровень сервиса и комфорта. Даты заезда могут быть любыми! Тур состоится от 2 участников.
сен
сен
сен
сен
окт
окт
окт
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, трансфер в Горно-Алтайск, национальный музей, Манжерок
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.
Посетим национальный музей им А. В. Анохина.
В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока.
Также там находится самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.
Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» (или в других заведениях города, за свой счёт).
Заезжаем во всесезонный курорт «Манжерок». Курорт расположен у подножия горы Малая Синюха, на берегу Манжерокского озера в Майминском районе Горного Алтая.
Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведёт новая гондольная канатная дорога, протяжённость которой — 2516 метров!
Заселяемся в отель Altai Palace 4* / Altai Palace Шале 4*. С коррекцией цены возможно размещение в отелях: Манжерок 5*, Гранд Шале 5*.
Авто по маршруту — 60 км.
На протяжении всего маршрута организаторы подготовят для вас перекусы от местных производителей (зачастую их хватает для обедов).
Примерный состав перекусов:
- борсоки (пончики алтайские);
- мед несколько видов (2-3 вида, разнотравье и Усть-Коксинский);
- варенье из шишек, черной смородины и / или ревня;
- сыры (быштак алтайский (мягкий), курут алтайский (копченый) и несколько видов (российский, швейцарский);
- колбаса из маралятины / сарлычатины;
- травяной чай.
Голубые озера, с. Чемал и о. Патмос, «Долина горных духов»
Завтракаем в отеле.
Путешествуя по живописному Чемальскому тракту, мы посетим удивительное место — Голубые озера.
Голубые озера — одно из природных чудес Алтая, глубокие водоемы с кристально чистой водой бирюзового оттенка. Среди местного населения распространено иное название озер – «Глаза Катуни».
Всего же в состав Голубых озер входит два или три водоема, в зависимости от уровня воды в реке. Максимальная глубина озера в дни полноводья достигает 16 метров!
На некоторых участках озера можно отчетливо рассмотреть дно, удаленное от поверхности воды на 3-4 метра, что оказывает очень сильное впечатление.
Далее переезжаем в с. Чемал.
Чемал — одно из самых популярных мест отдыха в Горном Алтае. Ведь здесь не только мягкий климат, но и большое количество солнечных дней в году, чистейший воздух и хвойные леса.
Одной из достопримечательностей Чемала является остров Патмос с православным храмом, построенным в 1849 году. Там же расположился женский скит Иоанна Богослова барнаульского Знаменского монастыря.
Для того, чтобы увидеть часовню, вам придётся преодолеть подвесной мост над Катунью.
Обедаем в кафе в Чемале (по желанию гостей).
По желанию посетим пасеку, где вам проведут экскурсию: вы узнаете, как устроено жилище пчел, какой мёд вкуснее, для чего нужен сон на пчёлах. Также вы сможете приобрести продукцию пасеки.
После мы поедем к урочищу Че-Чкыш* — скальному каньону в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь.
*Если будет открыто, т. к проход через частную территорию.
Возвращаемся в отель.
Авто по маршруту — 200 км.
Чуйский тракт: перевалы Семинский и Чике-Таман, урочище Калбак-Таш
Завтракаем, выселяемся с вещами.
Сегодня нас ждет удивительное путешествие по одной из красивейших дорог мира — Чуйскому тракту!
Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными!
По дороге остановимся возле места слияния рек Чуи и Катуни, археологических памятников, петроглифов Калбак-Таш и исторических объектов этого края.
Не забудем пообедать по маршруту (за доп. плату).
Позднее прибытие на турбазу и заселение (Расул, Хуторок, глэмпинг Панорама или аналогичные базы, номера с удобствами, с коррекцией цены возможен отель Речные Земли).
Ужинаем (включено).
Авто по маршруту — 350 км (6 часов в дороге).
Гейзерное озеро, Алтайский Марс
Завтракаем.
Начнём день осмотром редкого по красоте Голубого озера. На дне его время от времени оживают «гейзеры», выбрасывая на поверхность смесь голубоватой глины и песка, рисуя узоры.
Далее едем до села Чаган-Узун и посещаем долину Кызыл-Чин* с марсианскими пейзажами. Это место привлекает тысячи туристов, фотографов, археологов и учёных. Вы точно сделаете красивые панорамные фото!
*В случае неблагоприятных погодных условий возможен показ других локаций: с. Кош-Агач, Курайской степи, Каракольской долины.
**Посещение Марса-2 — по согласованию с участниками группы, оплачивается дополнительно, стоимость распределяется между желающими.
Путешествие по Чуйскому тракту продолжается красотами заснеженных пиков Северо-Чуйского хребта и просторами Курайской степи.
Возвращаемся в отель «Altai Palace» 4* / «Altai Palace Шале» 4*.
Авто по маршруту — 600 км.
Телецкое озеро, Лебединое озеро или другие активности по желанию
Завтракаем в отеле.
В зависимости от месяца и погодных условий в этот день вы можете выбрать экскурсию по Телецкому озеру или дополнительные активности.
Путешествие по Телецкому озеру к водопадам на катере (сентябрь).
Телецкое озеро — это один из крупнейших водоёмов Южной Сибири, одно из самых глубоких озёр в России. По объёму чистой пресной воды оно уступает только Байкалу. Его так и называют — алтайский Байкал.
Озеро — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Алтын-Кёль — так его называют коренные алтайцы, что переводе означает «золотое озеро». Посетим водопады Корбу и Эстюбэ.
Поездка на квадроциклах, болотоходах или снегоходах: от 1 до 12 часов на выбор. На квадроцикле можно ехать как в одиночку, так и вдвоем.
Пример маршрута на 3 часа: маршрут проходит по хребтам гор со смотровыми площадками и завораживающими видами.
Пример маршрута на 12 часов: к Каракольским озерам! Озера представляют собой цепочку из семи ступенчатых озер ледникового происхождения, расположенных на различной высоте.
Нижние озера лежат в окружении царства кедрового леса, верхнее же — в царстве каменно-моховой тундры.
Конные прогулки. Конная база занимается полным циклом организации конных прогулок: от разведения и выездки лошадей до конструирования специальных мягких сёдел и обучения желающих основам верховой езды в условиях горной местности.
С вами будут квалифицированные инструкторы и проводники.
Вы можете выбрать разные варианты: от короткой конной прогулки на 40 минут до маршрута для бывалых — в седле вы проведете 6,5 часов.
Вертолетные прогулки. Можно, например, полетать над долиной Катуни, отправиться на гору Белуха, облететь Телецкое озеро, полетать над каскадом Каракольских озер.
Поездка на Лебединое озеро (ноябрь, когда прилетят лебеди).
Поистине удивительным местом в Алтайском крае является незамерзающее озеро Светлое (Лебединое). Зимой сюда прилетает до 2,5 тысяч лебедей-кликунов!
У вас будет уникальная возможность сделать прекрасные кадры величественных лебедей на глади незамерзающего озера.
А понаблюдать за грациозными пернатыми и покормить их можно со смотровых площадок, удобно обустроенных для гостей заповедника.
Стоимость дополнительных программ дня уточняйте отдельно.
Трансфер в аэропорт. Окончание программы
Завтракаем (возможен ранний завтрак в формате ланч-боксов).
Трансфер в аэропорт к любым рейсам, вылетающим в этот день.
Прощаемся с Алтаем и обещаем вернуться! Вылетаем домой.
Авто по маршруту — 20-30 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Altai Palace» / «Altai Palace Шале» в Манжероке, а также на турбазе в с. Акташ.
Размещение в номерах с удобствами.
Варианты проживания
Отель Altai Palace 4
Отель Altai Palace располагает рестораном, баром, садом и казино в Манжероке.
К услугам гостей этого 4-звездочного отеля бесплатный Wi-Fi, доставка еды и напитков в номер и банкомат.
К услугам гостей открытый бассейн, фитнес-центр, вечерняя развлекательная программа и круглосуточная стойка регистрации.
Altai Palace Шале 4
Новые комфортные дома с панорамными окнами, расположенные в самом сердце Алтая.
Шале Altai Palace – это совершенно новые, комфортные номера, выполненные в современном дизайне.
Удачное расположение шале даёт возможность уединиться и отдохнуть от городской суеты. Панорамные окна – важная особенность, которая подарит гостям чувства спокойствия и умиротворения.
Манжерок 5* (с доплатой)
Новый отель премиум-класса.
Инфраструктура курорта Манжерок: спа-комплекс, тренажерный зал, конгресс-холл, рестораны и бары, семейный досуговый центр, канатные дороги и прокат спортивного инвентаря.
Grand Chalet Altay (с доплатой)
Гостиничный комплекс Grand Chalet Altay расположился на площади 8,5 Га на левом берегу реки Катунь, на территории природного комплекса «Бирюзовая Катунь»
Комфортабельные коттеджи в стиле современных шале из массива алтайского кедра и сосны или стильных номерах отеля.
Гостиница Расул
К услугам гостей уютная кухня, гладильная доска с утюгом, прачка, бесплатная парковка с видеонаблюдением.
Бесплатный WI-FI.
База отдыха Хуторок
База отдыха «Хуторок Акташ» — это отличное место для отдыха с семьей, компанией друзей и с детьми.
Главное преимущество базы в том, что она находится за пределами населенного пункта, вдали от шума и суеты, в живописном месте Горного Алтая рядом с лесом.
Бесплатно предоставляется парковка на территории базы, горячий душ с водонагревателем, летняя кухня со всем необходимым инвентарем для приготовления пищи, мангал.
Купольный отель Панорама
Благоустроенные домики 29 кв/м в туристическом центре Алтая.
Речные земли (с доплатой)
Домики с панорамным остеклением и террасой, оборудованные всем необходимым для комфортного проживания.
В номерах есть собственные ванные комнаты с душем, горячей водой, туалетом и умывальником.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы по программе
- Проживание в стандартных номерах в отеле «Altai Palace» / «Altai Palace Шале» + 1 ночь в с. Акташ (стоимость указана за человека при двухместном размещении)
- Экскурсии по программе
- Входные билеты
- Питание по программе: завтраки, 1 ужин, перекусы от местных производителей
- Услуги гида-экскурсовода, возможен формат гида-водителя
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Одноместное размещение (стоимость — по запросу)
- Питание по пути следования, которое не включено в программу
- Страховка от клеща
- Баня и другие личные расходы
- Размещение в отелях: Манжерок 5*, Гранд Шале 5*, Речные Земли
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Что еще важно знать о программе тура?
Транспорт по программе: Toyota Verso, Toyota Land Cruiser, Toyota Alphard, Lexus.
Очерёдность дней экскурсий может меняться. Также маршрут может меняться в зависимости от погодных условий!
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору