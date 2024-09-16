1 день

Встреча, трансфер в Горно-Алтайск, национальный музей, Манжерок

Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, по запросу можем забрать вас в городе. Время встречи может корректироваться в зависимости от времени прилёта участников тура.

Посетим национальный музей им А. В. Анохина.

В фондах музея хранятся уникальные коллекции первых краеведов Алтая, археологические материалы из раскопок курганов Ак-Алаха с плато Укок, а именно — мумия всемирно известной принцессы Укока.

Также там находится самая большая коллекция живописных и графических работ первого алтайского художника Г. И. Чорос-Гуркина.

Завтракаем или обедаем в ресторане национальной кухни «Типография» (или в других заведениях города, за свой счёт).

Заезжаем во всесезонный курорт «Манжерок». Курорт расположен у подножия горы Малая Синюха, на берегу Манжерокского озера в Майминском районе Горного Алтая.

Красота алтайских гор откроется вам с вершины горы Малая Синюха, куда ведёт новая гондольная канатная дорога, протяжённость которой — 2516 метров!

Заселяемся в отель Altai Palace 4* / Altai Palace Шале 4*. С коррекцией цены возможно размещение в отелях: Манжерок 5*, Гранд Шале 5*.

Авто по маршруту — 60 км.

На протяжении всего маршрута организаторы подготовят для вас перекусы от местных производителей (зачастую их хватает для обедов).

Примерный состав перекусов: