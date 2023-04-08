Экскурсия с факелом запомнится любому искушенному путешественнику.
Каменные лабиринты были построены в 2011 году в виде спиралевидных сооружений, выложенные на земле из камней и валунов. За время экскурсии Вы пройдете по пяти разным лабиринтам.
Каменные лабиринты были построены в 2011 году в виде спиралевидных сооружений, выложенные на земле из камней и валунов. За время экскурсии Вы пройдете по пяти разным лабиринтам.
Ближайшие даты:
2
июн
июн
12
июн
июн
16
июн
июн
26
июн
июн
12
июл
июл
24
июл
июл
3
авг
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Лабиринт любви
- Лабиринт Крепость
- Лабиринт Колесо Воина
- Лабиринт великая Матерь
- Жреческий лабиринт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии:
- Экскурсия с факелом запомнится любому искушенному путешественнику. Каменные лабиринты были построены в 2011 году в виде спиралевидных сооружений, выложенные на земле из камней и валунов. За время экскурсии Вы пройдете по пяти разным лабиринтам.
- Первый лабиринт любви.
- Самый популярный из них — это Лабиринт любви, пройдя по тропам которого, можно избавиться от конфликтных ситуаций в жизни и обрести душевное спокойствие.
- Второй лабиринт крепость.
- Второй лабиринт носит название «Крепость» — он убережет от негативных влияний и поможет набраться решимости для принятия важных решений.
- Третий лабиринт колесо воина.
- Следующий лабиринт, который откроет свою силу туристам — «Колесо Воина».
- Четвёртый лабиринт великая Матерь.
- Четверым на маршруте будет лабиринт «великая Матерь», где можно будет ощутить единство с природой и достичь гармонии женской энергетики.
- Пятый Жреческий лабиринт.
- Завершит пятерку лабиринтов «Жреческий» — именно здесь люди часто открывают для себя новые знания, особо это место вдохновляет творческих людей и тех, кто ищет чего-то нового в своей жизни.
- Прохождение всех лабиринтов увеличивает внутренние ресурсы и силы человека, способствует реализации всех его желаний.
- Важно!
- В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании