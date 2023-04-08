Парк лабиринтов с факелами

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Экскурсия с факелом запомнится любому искушенному путешественнику.

Каменные лабиринты были построены в 2011 году в виде спиралевидных сооружений, выложенные на земле из камней и валунов. За время экскурсии Вы пройдете по пяти разным лабиринтам.
Парк лабиринтов с факелами
Парк лабиринтов с факелами
Парк лабиринтов с факелами
Парк лабиринтов с факелами
Парк лабиринтов с факелами
Ближайшие даты:
2
июн
12
июн
16
июн
26
июн
12
июл
24
июл
3
авг
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Лабиринт любви
  • Лабиринт Крепость
  • Лабиринт Колесо Воина
  • Лабиринт великая Матерь
  • Жреческий лабиринт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Об экскурсии:

  • Экскурсия с факелом запомнится любому искушенному путешественнику. Каменные лабиринты были построены в 2011 году в виде спиралевидных сооружений, выложенные на земле из камней и валунов. За время экскурсии Вы пройдете по пяти разным лабиринтам.
  • Первый лабиринт любви.
  • Самый популярный из них — это Лабиринт любви, пройдя по тропам которого, можно избавиться от конфликтных ситуаций в жизни и обрести душевное спокойствие.
  • Второй лабиринт крепость.
  • Второй лабиринт носит название «Крепость» — он убережет от негативных влияний и поможет набраться решимости для принятия важных решений.
  • Третий лабиринт колесо воина.
  • Следующий лабиринт, который откроет свою силу туристам — «Колесо Воина».
  • Четвёртый лабиринт великая Матерь.
  • Четверым на маршруте будет лабиринт «великая Матерь», где можно будет ощутить единство с природой и достичь гармонии женской энергетики.
  • Пятый Жреческий лабиринт.
  • Завершит пятерку лабиринтов «Жреческий» — именно здесь люди часто открывают для себя новые знания, особо это место вдохновляет творческих людей и тех, кто ищет чего-то нового в своей жизни.
  • Прохождение всех лабиринтов увеличивает внутренние ресурсы и силы человека, способствует реализации всех его желаний.
  • Важно!
  • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.

Согласно расписанию в календаре

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
  • Страховка от клеща
Место начала и завершения?
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Групповые
На машине
Необычные
Парки
Природа и пейзажи

Похожие туры из Горно-Алтайска

Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Тавдинские пещеры, Дракон и Малая Синюха
Открыть древние и сакральные места Горного Алтая в окрестностях села Манжерок
в селе Манжерок
Сегодня
Завтра
10 апр
14 апр
6 500 за всё до 6 чел.
Священная Каракольская долина
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Священная Каракольская долина
Отправиться в центральный район Горного Алтая и открыть одно из главных мест силы коренных народов
на площади Ленина
Завтра
14 апр
15 апр
16 апр
16 000 за всё до 2 чел.
Природный парк Уч-Энмек и озеро Ару-Кем
9 часов
Мини-группа
9 часов
Природный парк Уч-Энмек и озеро Ару-Кем
ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
31 мая
15 июня
28 июня
7 июля
4 600 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ