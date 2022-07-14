1 день

Встреча группы, переезд на Телецкое озеро

Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.

Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.

В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу.

В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.

Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.

Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.

От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.

Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.

С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.

Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.

На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).

Авто (от Бийска): 280 км. В дороге 5 – 6 часов (без учета пробок и санитарных остановок).