Первое знакомство с Алтаем
После Телецкого озера нас ждёт Чемальский район, а далее начнем движение на юг к заснеженным пикам Северо-Чуйского хребта и красным землям урочища Кызыл-Чин.
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Программа тура по дням
Встреча группы, переезд на Телецкое озеро
Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.
Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.
В прошлые века здесь проходили караваны с грузами из Азии в Европу.
В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.
Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.
Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.
От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.
Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.
С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.
Считается, что путешественник, побывавший на Алтае, но не видевший Телецкого озера, не увидел ничего.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).
Авто (от Бийска): 280 км. В дороге 5 – 6 часов (без учета пробок и санитарных остановок).
Экскурсия по Телецкому озеру на катере
Во время экскурсии вы услышите легенды и были Телецкого озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами: величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса.
Мы посетим эколого-просветительскую площадку Алтайского биосферного заповедника, а также водопады Корбу и Чедор.
На обратном пути увидим с воды водопад Киште, мыс Айран, Камгинский залив, а также заповедный поселка Яйлю.
Продолжительность экскурсии на катере: 3 – 3,5 часа.
Артыбаш - моторафтинг - водопад Камышлинский - Чемал
Сегодня мы покидаем Телецкое озеро и едем в Чемальский район.
По дороге делаем остановку для экскурсии к Камышлинскому водопаду.
Путь от с. Барангол, до Камышлинского водопада мы преодолеем на моторафте, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Авто: 260 км, в пути 5 – 6 часов. Моторафтинг: 15 – 20 мин. Экскурсия: 30 – 40 мин.
Чемал - ущелье Чечкыш - Ороктойский мост - водопад Бельтертуюк - Чемал
В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш.
Атмосфера ущелья камерная.
Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.
С площадки открывается вид на реку Катунь.
Далее едем в сторону Ороктойского моста.
С него открывается вид на пороги Тельдекпень.
Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Название водопада в переводе с алтайского означает устье, закрытое со всех сторон, замкнутое.
Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3 – 4 часа. Пешая часть: 6 – 7 км, 3 – 4 часа.
Чемал - Чемальская ГЭС - Чуйский тракт - перевалы Семинский и Чике-Таман - Чибит
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
В начале дня совершим небольшую прогулку по козьей тропке от Чемальской ГЭС, до мостика к острову Патмос.
Далее нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.
В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.
Далее едем к слиянию рек Чуи и Катуни.
Следующая достопримечательность — археологический комплекс Адыр-Кан, где увидим каменного воина и наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км, в дороге, 6 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
Курайская степь - Алтайский Марс - Кош-Агач - Гейзерное озеро
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач.
До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Авто: 240 км, в дороге 5 часов. Пешая часть: 3 – 4 км, 2 – 3 часа.
Чибит - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск
Сегодня нас ждет обратная дорога.
На обратном пути мы совершим остановки у водопада Ширлак (Девичьи слезы), осмотрим фрагмент старого Чуйского тракта и памятник Кольке Снигереву, а также песчаные бомы Катуни.
Далее отправляемся в Каракольскую долину.
Там мы поднимемся на гору Межелик у села Бичикту-Бом.
На горе возведен памятник суслику.
Истощённый мальчик бережно держит в руках маленького зверька.
Лицо как зеркало, посмотрев в которое каждый может увидеть себя.
В годы войны дети охотились на суслика и благодаря ему выжили.
Надпись на памятнике «В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны».
Авто (до Барнаула): 440 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9 – 10 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в номерах и домиках (эконом), раздельное, по 2-4 человека, удобства на территории базы отдыха.
Варианты проживания
Турбазы
В домиках (эконом), раздельное, по 2,3,4 человека.
Семейные пары размещаются без подселения.
Парни и девушки, путешествующие в одиночку, размещаются с подселением, девушки с девушками, парни с парнями по 2,3,4 человека в номере.
Туалет общий, находятся на территории баз отдыха (не в номере). В долине реки Чулышман электричество только вечером от генератора.
На всех базах есть баня. На некоторых базах есть общий душ. Пользование общим душем и баней, если это дополнительно не прописано в программе, в стоимость не включено.
Размещение осуществляется только по программе тура. Если турист самостоятельно, при возможности, оплачивает размещение более комфортного уровня, компенсация за размещение туроператором не производится.
Одиночное размещение в плановых турах невозможно, только с подселением, на раздельных кроватях.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно. Внутри маршрутные переезды по программе (1700 км от Бийска)
- Проживание на турбазах, 6 ночей
- Питание. С ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Завтрак и ужин горячее, обед перекус из ланч-бокса (бутерброды, фрукты, сладости). Готовит гид
- Услуги гидов проводников
- Экскурсии по программе
- Катер на Телецком озере
- Моторафтинг до Камышлинского водопада
- Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
- Баня по программе, один раз
- Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
- Рекреационные сборы (сборы заповедников)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайска, Бийска и обратно
- Питание в придорожных кафе, во время переездов и кафе мест размещения. Средний чек ~ 500 руб.
- Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
- Дополнительные бани, платный душ на базах
- Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
- Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
- Место начала и завершения?
- г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск, г. Бийск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
• Обувь для пеших переходов, лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки. Избегайте новой не разношенной обуви.
• Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
• Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом.
• Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
• Термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна).
• Теплый свитер.
• Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
• Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
• Кепка или панама
• Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
• Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
• Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена.
• Купальный костюм.
• Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
• Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
• Маленький фонарик (налобный).
• Индивидуальные лекарственные средства.
• Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию.
• Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
• Сидение туристическое (хоба).
• Личная посуда (миска, кружка, ложка).
Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.
- Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?
Встреча организована в Новосибирске, Барнауле и Бийске. Обязательно сообщите нам информацию о транспорте, которым вы прибываете в Новосибирск / Барнаул / Бийск (номер авиарейса, время прибытия или номер поезда). Местное время составляет разницу с московским – 4 часа (когда в Москве 12:00 – у нас 16:00).
Встреча туристов осуществляется:
- на ж/д вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
- в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
- на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
- в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.
В оговоренное время вас будет встречать автобус на автопарковке возле ж/д вокзала, либо аэропорта, в зависимости от места вашего прибытия. Автобус нужно будет найти самостоятельно.
Точные данные по встрече, марку автобуса, регистрационный номер, номер телефона водителя мы вышлем СМС уведомлением на номер вашего сотового телефона за день до встречи.
Посадка производится водителем автобуса по списку. Рюкзаки и габаритное снаряжение загружаются либо в багажники, либо в салон в зависимости от вместимости автотранспорта.
Из гостиниц, где-нибудь по дороге и тд, водитель не забирает, постарайтесь прибыть к месту встречи вовремя.
Если Ваш транспорт (самолет, поезд, автобус или автомобиль) опаздывает с прибытием и возникает угроза опоздания к отправлению автотранспорта, обязательно сообщите туроператору о сложившейся ситуации для принятия решения о координации дальнейших действий.
После сбора группа переезжает в г. Бийск на перевалочную базу туроператора, где осуществляется оформление документов и страховки, знакомство с гидом-проводником, получение снаряжения.
- На какой день покупать обратный билет?
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня.
Ориентировочное время прибытия:
- в Горно-Алтайск 18:00 - 19:00 (время местное);
- в Бийск 20:30 - 21:30 (время местное);
- в Барнаул 23:00 - 00:00 (время местное);
- в Новосибирск 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура, т. е. если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту: Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным, не зависящим от нас причинам, возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Необходимо ли иметь с собой индивидуальную аптечку?
Группа, выходящая на маршрут, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:
• пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
• рулонный пластырь (1 шт.);
• бинт среднего размера (1 шт.);
• обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
• Аспирин (1 уп.);
• Цитрамон (1 уп.);
• капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
• глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
• средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
• антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
• средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
• эластичный бинт (1 шт.);
• средство от боли в горле (1-2 уп.);
• быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
• энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
• антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
• поливитамины (по желанию).
- Будут на маршруте комары, мошки, клещи?
Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активен в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
- Какая нас ожидает погода в туре?
Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.
- Какие требования к участнику тура?
Основным условием для участия в туре является способность выдерживать умеренную физическую нагрузку. Специальная подготовка для участия в данном туре не требуется.
В туре могут участвовать дети с 8 лет, но при условии, что сопровождающие их взрослые готовы лично нести полную ответственность за них.
Приобретение тура, означает, что Вы готовы стать его полноправным участником. Вы здраво оценили свое физическое, также психологическое здоровье и уверены, что справитесь с прохождением выбранного маршрута.
При наличии хронических заболеваний сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и нервной системы не рекомендуется отправляться в турпоход, если высока вероятность их обострения или они смогут стать причиной трудностей на маршруте.
Обязательно предварительно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом и прислушайтесь к его рекомендациям! При наличии каких-либо отклонений в Вашем здоровье необходимо заранее предупредить своего инструктора. Все ваши проблемы будут сохранены в тайне.
- Какие особенности тура?
Весь апрель и начало мая на маршруте еще нет зелени, но природа начинает просыпаться, цветут первые цветы, скидывают ледяные оковы реки и водопады. В конце апреля и начале мая активно цветет маральник. После майских праздников появляется активно зелень, на Алтае начинается активное цветение, которое поэтапно проходит на разных высотах маршрута. Осенью нас ждут яркие краски, утопающие в золоте деревья и бирюзовые реки. В туре путешественники познакомятся с природными достопримечательностями и историко-культурными памятниками Республики Алтай.
- Как организовано питание?
В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.
В туре гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.
В тур закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности.
Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.
Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Людмила очень спортивный инструктор, она не впервой проходит экскурсионными тропами и знает каждый камушек. Поэтому ее средний темп похода (по ее мнению)для новичка- туриста оказывается слишком быстрый (мы- то обходим каждый камушек, дабы нее получит вывих голеностопа), в результате чего часть туристов отстала и вернулась обратно. Стоит отметить, что Людмила заранее предупредила, что подъем к Каменным грибам сложный, но еще труднее будет спуск. И туристы сами для себя решили- испытывать свою судьбу или просто погулять около горного ручья.
Что не понравилось: группа туристов 12 человек. А машина, на которой мы передвигались в течение тура, оборудована полноценными 10-ю посадочными местами. Два оставшихся места - приставные откидывающиеся сиденья. Двум пассажирам было некомфортно на них сидеть; откинуться назад, чтобы подремать во время переезда, не предоставлялось возможным. При этом они оплатили ту же сумму тура, что и остальные. А первый день тура составлял переезд в 620 км!!!!!!
Просим учесть- транспорт должен быть оборудован полноценными сидячими местами согласно количеству туристов!! Понимаем, что хочется заработать больше, но все - таки комфорт должен быть для всех одинаков!! Мне бы не хотелось в следующий раз сидеть на неудобных сиденьях.
Водитель Вячеслав вёл транспорт аккуратно. Когда съехали с асфальтной дороги упаковал наши чемоданы в пакеты, в целях защиты от пыли (молодец!!!), так как наши вещи ехали в прицепе. Помогал с загрузкой и выгрузкой вещей.
Очень хочется, чтобы организаторы запланировали так называемый вечер знакомств в один из свободных вечеров, чтобы коллектив стал более сплоченным.
Отдельное спасибо Людмиле за прекрасную песню про Алтай!
Имею желание вернуться вновь на Алтай со своей семьей. Хочется, чтобы организаторы тура прислушались к нашим пожеланиям. Спасибо!!