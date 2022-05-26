Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника

Первое знакомство с Алтаем - это путешествие для каждого, кто хочет погрузится

5
3 отзыва
Первое знакомство с Алтаем – это путешествие для каждого, кто хочет погрузится в мир другой культуры и первозданной природы.

Покрытая нежно-розовым ковром цветущего маральника весенняя тайга, бурлящие реки и грохочущие водопады.
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Первое знакомство с Алтаем. Цветение маральника
Ближайшие даты:
24
апр
01
мая
08
мая

Что вас ожидает 🤩

Освежающий моторафтинг
Освежающий моторафтинг
Отправимся на моторафте до Камышлинского водопада, новые эмоции и впечатления гарантированы
Интересная экскурсия на катере по Телецкому озеру
Интересная экскурсия на катере по Телецкому озеру
Услышим легенды и были Телецкого озера, познакомимся с теорией его происхождения, полюбуемся красотами и водопадами
Великолепие весеннего Алтая
Великолепие весеннего Алтая
Насладимся сезоном цветения маральника и оживающей первозданной природы

Программа тура по дням

1 день
Встреча группы, переезд на Телецкое озеро

Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.

Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.

В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.

Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.

Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.

От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.

Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.

С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.

На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).

Авто (от Бийска): 280 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.

2 день
Экскурсия по Телецкому озеру на катере

Во время экскурсии вы услышите легенды и были Телецкого озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами: величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса.

Мы посетим эколого-просветительскую площадку Алтайского биосферного заповедника, а также водопады Корбу и Чедор.

На обратном пути увидим с воды водопад Киште, мыс Айран, Камгинский залив, а также заповедный поселок Яйлю.

Продолжительность экскурсии на катере – 3-3,5 часа.

3 день
Артыбаш – моторафтинг – водопад Камышлинский – Чемал

Сегодня мы покидаем Телецкое озеро и едем в Чемальский район.

По дороге делаем остановку для экскурсии к Камышлинскому водопаду.

Путь от с. Барангол, до Камышлинского водопада мы преодолеем на моторафте, новые эмоции и впечатления гарантированы.

Авто: 260 км, в пути 5-6 часов. Моторафтинг 15-20 мин. Экскурсия 30-40 мин.

4 день
Чемал – ущелье Чечкыш – Ороктойский мост – водопад Бельтертуюк – Чемал

В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш. 

Атмосфера ущелья камерная.

Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.

С площадки открывается вид на реку Катунь.

Далее едем в сторону Ороктойского моста.

С него открывается вид на пороги Тельдекпень. 

Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.

Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.

Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.

Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.

Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.

После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.

Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.

5 день
Чемал – Чемальская ГЭС – Чуйский тракт – перевалы Семинский и Чике-Таман – Чибит

Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.

В начале дня совершим небольшую прогулку по козьей тропке от Чемальской ГЭС, до мостика к острову Патмос.

Далее нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.

В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.

Далее едем к слиянию рек Чуи и Катуни.

Следующая достопримечательность – археологический комплекс Адыр-Кан, где увидим каменного воина и наскальные рисунки.

На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.

Размещение в домиках.

Авто: 320 км. В дороге, 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.

6 день
Курайская степь – Алтайский Марс – Кош-Агач – Гейзерное озеро

В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.

Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).

Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач.

До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.

На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.

Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.

Возвращение на базу отдыха.

Баня.

Авто: 240 км. В дороге, 5 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.

7 день
Чибит – Горно-Алтайск – Бийск – Барнаул – Новосибирск

Сегодня нас ждет обратная дорога.

На обратном пути мы совершим остановки у водопада Ширлак (Девичьи слезы), осмотрим фрагмент старого Чуйского тракта и памятник Кольке Снигереву, а также песчаные бомы Катуни.

Далее отправляемся в Каракольскую долину.

Там мы поднимемся на гору Межелик у села Бичикту-Бом.

На горе возведен памятник суслику.

Истощённый мальчик бережно держит в руках маленького зверька.

Лицо как зеркало, посмотрев в которое каждый может увидеть себя.

В годы войны дети охотились на суслика и благодаря ему выжили.

Надпись на памятнике «В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны»

Авто (до Барнаула): 440 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка от Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно. Внутри маршрутные переезды по программе (1700 км от Бийска)
  • Проживание на турбазах, 6 ночей.
  • Питание. В кафе мест размещения, либо близлежащих кафе, комплексное, завтрак и ужин. С ужина первого дня тура, по завтрак в последний день тура. Всего 6 завтраков и 6 ужинов.
  • Услуги гидов проводников
  • Экскурсии по программе
  • Катер на Телецком озере
  • Моторафтинг до Камышлинского водопада
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе, один раз
  • Входные билеты на все экскурсионные объекты, указанные в программе
  • Рекреационные сборы (сборы заповедников)
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты
  • Обеды в кафе, на маршруте. Один обед в среднем ~ 450 руб.
  • Питание в придорожных кафе, во время трансферов
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани, платный душ на базах
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Паспорт (для детей – свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги (на сувениры, дополнительные бани и т. д.).
  • Обувь для пеших переходов, лучше всего подойдут кроссовки или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопного сустава (избегайте новой не разношенной обуви).
  • Сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы).
  • Удобная одежда для пеших радиальных переходов – спортивные брюки, не сковывающие движения, сделанные из легкого быстросохнущего материала, рубашка или футболка с длинным рукавом.
  • Комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка.
  • Термо-белье. Либо трико, теплые колготки с тельняшкой или водолазкой (для сна).
  • Теплый свитер.
  • Теплая куртка (синтепоновая или пуховая).
  • Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
  • Кепка или панама
  • Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
  • Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных.
  • Непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь – обязательно! Дождевик должен быть прочный, не из тонкого полиэтилена.
  • Купальный костюм.
  • Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты.
  • Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
  • Маленький фонарик (налобный).
  • Индивидуальные лекарственные средства.
  • Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л. Термос по желанию.
  • Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой.
  • Сидение туристическое (хоба).

Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • Аспирин (1 уп.);
  • Цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Как происходит встреча с группой в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • На ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени.
  • В аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени.
  • На ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени.
  • На ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени.
  • В аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору по бесплатному телефону 8 (800) 250-42-84.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

Погодные условия на маршруте

Температурный диапазон в горах очень большой: от +35 днем до 0 ночью, возможны заморозки в мае. В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер.

На какое время брать билеты после окончания тура?

Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

В Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное)
В Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное)
В Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное)
В Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Что нужно взять для профилактики укуса клеща?

Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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С
26 мая 2022
Добрый вечер!
Дорогие друзья, хочу поблагодарить Вас за это первое, но такое важное, знакомство с Алтаем. Мы давно планировали эту встречу, встречу с мечтой "Алтай". Нас ждала теплая и дружеская атмосфера, уютные и домашние номера. Нас поразило огромное кол-во домов из натурального дерева, было очень приятно засыпать и просыпаться под этот аромат. Погода стояла просто чудесная, нас просто ждали). Хотелось бы добавить, что если Вы захотите добавить памятные сувениры от организаторов в честь поездки, или поздравить именинников в туре, будет только большим плюсом. А так все было просто чудесно.
Н
23 мая 2022
Не забываемые впечатления об Алтае!
Всю красоту Алтая, горы, озера, водопады, реки не передать словами, это надо видеть!
Спасибо организаторам тура и Аккем-тур за хорошую организацию тура.
Огромное спасибо гиду Людмиле за интересное путешествие, рассказы и легенды Алтая и доброе отношение.
Отдельное спасибо водителю Юрию за профессионализм, комфортное передвижение в автомобиле по горным дорогам и чувство юмора.
Большое всем спасибо!
Е
9 мая 2021
Добрый день!
Мне все понравилось: Горный Алтай прекрасен, новые люди из разных уголков России, составившие компанию друг другу, гид и ее помощники))) Узнала много нового в этой поездке, вдохновилась на дальнейшие путешествия.

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