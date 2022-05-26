Сегодня нас ждет поездка к жемчужине Горного Алтая – Телецкому озеру.
Часть пути будет проходит по Чуйскому тракту, где можно видеть следы, оставленные древнейшими цивилизациями.
В с. Майма мы свернем с Чуйского тракта в сторону Телецкого озера, проедем через столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.
Дальше дорога идет через водораздел рек Бии и Катуни.
Преодолев несколько перевалов, мы спустимся к реке Бия.
От слияния Катуни и Бии берет начало крупнейшая река региона Обь.
Продолжая путь вдоль Бии, можно добраться до Телецкого озера – конечного пункта путешествия.
С Телецким озером связано немало тайн, загадок, мифов Алтая.
На ночь размещаемся на базе отдыха, в районе с. Артыбаш (Телецкое озеро).
Авто (от Бийска): 280 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 5-6 часов.
Во время экскурсии вы услышите легенды и были Телецкого озера, узнаете о климатических и ландшафтных особенностях уникального горного водоема, познакомитесь с теорией происхождения озера с точки зрения науки и алтайской мифологии, полюбуетесь красотами: величественными горами, скальными отвесными берегами, прекрасной панорамой южного плеса.
Мы посетим эколого-просветительскую площадку Алтайского биосферного заповедника, а также водопады Корбу и Чедор.
На обратном пути увидим с воды водопад Киште, мыс Айран, Камгинский залив, а также заповедный поселок Яйлю.
Продолжительность экскурсии на катере – 3-3,5 часа.
Сегодня мы покидаем Телецкое озеро и едем в Чемальский район.
По дороге делаем остановку для экскурсии к Камышлинскому водопаду.
Путь от с. Барангол, до Камышлинского водопада мы преодолеем на моторафте, новые эмоции и впечатления гарантированы.
Авто: 260 км, в пути 5-6 часов. Моторафтинг 15-20 мин. Экскурсия 30-40 мин.
В начале дня отправляемся в ущелье Чеч-Кыш.
Атмосфера ущелья камерная.
Здесь мы посетим водопад и дойдем до смотровой площадки.
С площадки открывается вид на реку Катунь.
Далее едем в сторону Ороктойского моста.
С него открывается вид на пороги Тельдекпень.
Пороги представляют собой коридор из скал, через который проходит быстрый речной поток с водоворотами и подводными течениями.
Здесь самое глубокое и узкое место реки Катунь.
Пообедав едем к водопаду Бельтертуюк.
Водопад имеет статус памятника природы Республики Алтай.
Состоит из двух каскадов, высота нижнего 11 метров и верхнего 29 метров.
После экскурсии к водопаду возвращаемся на базу отдыха.
Авто: 120 км, в дороге 3-4 часа. Пешая часть 6-7 км, 3-4 часа.
Выезжаем из Чемала и движемся по Чуйскому тракту.
В начале дня совершим небольшую прогулку по козьей тропке от Чемальской ГЭС, до мостика к острову Патмос.
Далее нам предстоит проехать два перевала – Семинский и Чике-Таман.
В селе Иня мы посетим уникальное сооружение – мост Цаплина.
Далее едем к слиянию рек Чуи и Катуни.
Следующая достопримечательность – археологический комплекс Адыр-Кан, где увидим каменного воина и наскальные рисунки.
На ночь останавливаемся на базе отдыха в районе Чибита.
Размещение в домиках.
Авто: 320 км. В дороге, 6 часов. Пешая часть 3-4 км, 2 – 3 часа.
В начале дня едем в Курайскую степь, чтобы насладится видами Северо-Чуйского хребта.
Далее выезжаем в село Чаган-Узун, где пересев на машины повышенной проходимости, отправляемся в урочище Кызыл-Чин (Алтайский Марс).
Обед у нас запланирован в с. Кош-Агач.
До села Кош-Агач будем ехать через живописную Чуйскую степь.
На обратном пути делаем остановку у Гейзерного озера.
Озеро уникально и имеет свою хрупкую экосистему, зимой оно не замерзает.
Возвращение на базу отдыха.
Баня.
Авто: 240 км. В дороге, 5 часов. Пешая часть 3-4 км, 2-3 часа.
Сегодня нас ждет обратная дорога.
На обратном пути мы совершим остановки у водопада Ширлак (Девичьи слезы), осмотрим фрагмент старого Чуйского тракта и памятник Кольке Снигереву, а также песчаные бомы Катуни.
Далее отправляемся в Каракольскую долину.
Там мы поднимемся на гору Межелик у села Бичикту-Бом.
На горе возведен памятник суслику.
Истощённый мальчик бережно держит в руках маленького зверька.
Лицо как зеркало, посмотрев в которое каждый может увидеть себя.
В годы войны дети охотились на суслика и благодаря ему выжили.
Надпись на памятнике «В годы военного лихолетья от голода спасшему суслику. Благодарные дети войны»
Авто (до Барнаула): 440 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 9-10 часов.
Тур предусматривает размещение на турбазах.
Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:
Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.
Встреча туристов осуществляется:
В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.
Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.
Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.
Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору по бесплатному телефону 8 (800) 250-42-84.
День заезда считается днем начала тура по Алтаю.
После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.
Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.
Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.
Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.
От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.
Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.
ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).
Температурный диапазон в горах очень большой: от +35 днем до 0 ночью, возможны заморозки в мае. В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер.
Обратный переезд по окончании тура осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:
В Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное)
В Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное)
В Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное)
В Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.
Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.
Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.
Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.
Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.
Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.
При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.