Заезд на т/к Таежник.
Знакомство с гидом.
Завтрак в кафе т/к "Таежник" для тех, кто прибыл до 10:30 (из Новосибирска и Горно-Алтайска).
Встреча туристов прибывших из Барнаула.
Выезд к месту начала активной части маршрута, с. Тюнгур.
Место обеда либо в кафе т\к Таежник, либо в придорожном кафе, в зависимости от времени приезда всех участников.
Во время автопутешествия туристы проедут по знаменитому Чуйскому тракту до Семинского перевала, затем по автодороге на Усть-Коксу.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Размещение в деревянных домиках.
Ужин в кафе т/к Байару.
Инструктаж, подготовка к походу.
Баня.
Протяженность: авто – 430 км.
После завтрака в кафе т\к Байару распределяем и упаковываем вещи и продукты по арчимакам и драйбегам, складываем необходимые мелочи в личные рюкзаки и отправляемся в путь.
Часть пути от т/к “Байару” до Визит-центра Сайлюгемского национального парка преодолевается на автомобиле повышенной проходимости, далее отправляемся в первый пеший переход до р. Ороктой.
Пеший переход этого дня проходит по территории Сайлюгемского национального парка.
Обед в виде перекуса.
Установка лагеря на поляне возле Ороктоя.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
В пути 4-5 часов. Протяженность: на авто – 15 км, пешком – 10 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня мы начинаем движение по тропе находящейся между Ороктойским хребтом и рекой Ороктой.
Тропа идет по хвойному лесу.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Перевалив невысокий Актаринский хребет спускаемся к подножию следующего хребта Тукмеш, высшая точка которого имеет высоту 2460 метров, откуда берет начало р. Тухман у которой и разбивается лагерь.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пеший переход 4-5 часов. Протяженность: 15 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня нас ждет длинный переход, поэтому встав пораньше и позавтракав, сворачиваем лагерь, грузим коней и выходим на тропу.
В первой половине дня группа пересечет несколько небольших речушек, являющихся притоками реки Мал. Араскан и выйдет к хребту Муйкох и далее вдоль реки Караайры дойдет до оз. Кюльдуайры на берегу которого разбиваем лагерь на ночлег.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
В озере Кюльдуайры можно искупаться, несмотря на то, что температура воды не очень высока.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пеший переход 5-6 часов. Протяженность: 16 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
Вскоре после выхода на маршрут этого дня путники смогут полюбоваться обрывом Скынчак, рядом с которым пролегает тропа до р. Текелю, где и предстоит разбить лагерь на ночевку.
Обед в виде перекуса.
После обеда экскурсия на красивейший водопад Текелю, высота падения воды в котором составляет 60 метров.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пеший переход 3-4 часа. Протяженность: 12 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня мы отправимся в путь до овеянной легендами долины Ярлу.
Многие считают эту долину местом силы.
Разбиваем лагерь на берегу реки Ярлу, после обеда отправляемся на экскурсию по долине Ярлу, где посещаем каменный город и Камень Рериха.
Склоны гор, окружающих мистическую долину окрашены чуть ли не во все цвета радуги.
Долина Ярлу оставляет неизгладимые впечатления на многих людей, а некоторых притягивает к себе из года в год.
Обед в виде перекуса.
Мы не зря выбрали берег реки Ярлу в качестве места ночевки, здесь есть дрова и место, где можно пасти лошадей, то чего нет на берегу озера Аккем.
Кроме того на берегу озера не всегда можно найти свободное и удобное место для стоянки.
По решению гида, в зависимости от состояния группы и погодных условий и с согласия всех участников группы, лагерь может быть установлен на берегу Аккемского озера, что увеличит дневной переход и будет необходимость сбора и переноса дров до места установки лагеря всеми членами группы.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пеший переход 3-4 часа. Протяженность: 12 км.
Дневка.
Радиальный выход к Ак-Кемскому леднику.
Путь на ледник лежит мимо Аккемского озера.
Тропа идет по западному берегу озера, затем по мосту проходит через ручей Ак-Оюк и далее следует по заболоченному левому берегу реки Ак-Кем до мостика.
От него тропа поднимается на старую, сложенную из гранитов морену и выходит к месту где стояла часовенка архангела Михаила, построенной в 2006 году в память о погибших альпинистах.
Дальше вверх по морене тропа поднимается к Аккемскому леднику, откуда туристы снова смогут полюбоваться сверкающей вершиной Священной горы.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Время в пути 7-8 часов. Протяженность: пешком – 15 км.
Ранний подъем.
Завтрак готовится гидом на костре.
Сегодня нам предстоит крайний раз взглянуть на величественную Гору и попрощаться с ней.
Но какой это будет взгляд!
Ведь прощание с Белухой предстоит совершить с вершины перевала Кара-Тюрек, что в переводе означает “Черное Сердце” высота которого составляет 3080 метров над уровнем моря.
Поистине вид впечатлит даже самого не впечатлительного человека.
После расставания с Горой спускаемся по каменным россыпям до урочища Айры-Карасу, где нам и предстоит ночевка.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Место стоянки может быть изменено, оно определяется погодными условиями, состоянием группы и иными объективными причинами, что повлечет за собой небольшое изменение протяженности перехода.
Ужин готовит гид на костре, помощь участников группы приветствуется.
Пеший переход 7-8 часов. Протяженность: 18 км.
Завтрак готовится гидом на костре.
В этот завершающий активную часть маршрута день путниками предстоит преодолеть довольно длинное расстояние, но часть из пути – на автомобиле.
После спуска в долину реки Кучерла, путники движутся вдоль реки Кучерла по довольно ровной местности.
Дойдя до поляны Изекерю туристы садятся в автомобиль повышенной проходимости и едут до т/б Байару.
Обед в виде перекуса, место определяется гидом.
Размещение на территории т/комплекса в деревянных домиках без удобств.
Ужин в кафе т/к Байару.
Баня.
Пеший переход 3-4 часа. Переезд 2-3 часа. Протяженность: пешком – 15 км, авто – 15 км.
Завтрак в кафе т/к Байару.
Выезд из т/к Байару.
Обед в придорожном кафе.
Ужин в кафе т\к Таежник.
Выезд.
Отправление в 22:30.
Прибытие в Барнаул в 4 утра следующего дня, в Новосибирск в 7 утра следующего дня.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется к времени вылета самолета.
Для тех, кто выезжает из т\к Таежник на следующий день после окончания программы тура размещение согласно заранее выбранному варианту, завтрак в стоимость тура не входит.
Тур предусматривает ночевки в туристических палатках, а также проживание в 2-х, 4-х местных деревянных домиках в первую и девятую ночь.
Размещение в деревянных домиках без удобств.
Для пешего тура с конным сопровождением необходимо иметь:
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
Маршрут пеший с конным сопровождением.
Часть личных вещей, основное снаряжение и продукты перевозятся на лошадях в арчимаках (переметные сумки на лошадях). Лошадей с грузом поведут конюхи. Для перевозки груза используются лошади из расчета на трех туристов одна лошадь.
На маршруте работают 1-2 инструктора, 1-2 конюха.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Маршрут сложный, для участия в нем туристы должны иметь опыт пеших походов по Горному Алтаю. Дети до 16 лет на маршрут не допускаются.
Все активные туры, организуемые на территории Республики Алтай, проходят по малонаселенным и ненаселенным территориям, лишенных благ цивилизации, поэтому турист должен быть готов к путешествию и не бояться походных условий и невзгод погоды.
Туры не рекомендованы больным хроническими заболеваниями легких, сердечнососудистой, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, если наличие этих заболеваний может воспрепятствовать прохождению маршрута и/или ухудшить состояние здоровья.
При наличии проблем со здоровьем обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом!
Тур начинается на туркмоплексе «Таёжник» (с. Манжерок Республики Алтай).
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса "Таёжник" (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный Вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула: встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании).
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайскаосуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-913-990-67-74, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если Вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
Многие маршруты проходят в горных районах, где температура воздуха колеблется от +14+28 С днем до +5+15 С ночью, в августе в высокогорных районах возможно понижение температуры до 0 С.
В горах погода неустойчива – ясная безветренная может смениться осадками и ветром, возможен дождь, гроза, мокрый снег, туман, и очень сильный, штормовой ветер, низкие и высокие температуры воздуха, пожары, паводки. Поэтому Вы должны знать, что горы, реки, лес являются местами повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),