Пеший тур к подножью Белухи

Почувствуй величие Горного Алтая, дойдя до самого его сердца - священной горы Белухи! Мы пройдем по долинам двух

5
3 отзыва
Почувствуй величие Горного Алтая, дойдя до самого его сердца – священной горы Белухи! Мы пройдем по долинам двух легендарных рек – Кучерлы и Аккема.

Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3 060 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – царицу Белуху. Остановимся на берегу красивейших озер – Кучерлинского и Аккемского. Дойдем до Аккемского ледника и озера Горных духов. Посетим долину Семи озер и необыкновенную долину Ярлу.
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Пеший тур к подножью Белухи
Ближайшие даты:
20
июл
15
авг

Что вас ожидает 🤩

Кучерлинское озеро
Кучерлинское озеро
Отдохнем на берегу живописного озера с бирюзовой водой и в окружении могучих горных вершин
Царица Белуха
Царица Белуха
Преодолеем перевал Кара-Тюрек и насладимся потрясающим видом на высшую точку Горного Алтая
Жаркая банька
Жаркая банька
В завершении похода нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах

Программа тура по дням

1 день
г. Новосибирск – Горно-Алтайск – Тюнгур

Наше путешествие начнётся в 08.00 в г. Новосибирск. 

По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске. 

Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур. 

По пути остановимся на обед. 

После размещения на турбазе мы приготовим вкусный ужин, и заночуем в палатках.

2 день
Скифский стан – река Кучерла

Встав с рассветом, мы распределим снаряжение и продукты питания по рюкзакам, а также отправим часть продуктов на Аккемское озеро на лошадях.

А после этого забросимся до точки начала пешеходного маршрута на транспорте повышенной проходимости.

Преодолев 2-3 ходовых часа с привалами, остановимся на обеденный перекус.

На ночевку встанем на уютной поляне на берегу реки Кучерла.

Приготовим ужин и будем делиться впечатлениями от первого дня и продолжим наше знакомство, сидя за костром под звездным Алтайским небом.

3 день
Озеро Кучерлинское

Сегодня мы встанем пораньше.

Вообще надо привыкать к ранним подъемам.

Находясь в таком замечательном месте, как Горный Алтай, не стоит тратить драгоценный световой день на сон, когда можно просто пораньше лечь спасть.

Мы дойдем до озера Кучерлинское, где установим лагерь на берегу.

Вокруг этого живописного озера с бирюзовой водой возвышаются могучие горные вершины, что придает этому пейзажу действительно неповторимый вид.

4 день
Днёвка на Кучерлинском озере

Отдыхаем после первых дней похода, и готовимся к подъёму на перевал Кату-Ярык.

При желании вечером можно сходить в баню и искупаться в озере.

5 день
Переход до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам

От Кучерлинского озера мы совершим переход траверсом до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам, постепенно набирая высоту.

Среди вековых кедров мы разобьем наш лагерь.

6 день
Долина реки Кучерла – долина реки Аккем. Перевал Кара-Тюрек и Аккемское озеро

Сегодня мы достигнем максимальной высоты нашего путешествия.

Попадем из долины реки Кучерла в долину реки Аккем.

Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3060 метров над уровнем моря.

Отсюда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – Царицу Белуху и весь Белухинский узел.

Сделав массу незабываемых фотографий, мы спустимся до ближайшего ручья, где сделаем обеденный перекус.

К вечеру мы спустимся к Аккемскому озеру, где встанем на ночевку.

7 день
Дневка на Аккемском озере

Выход к Аккемскому леднику и подъем к озеру Ак-Оюк (озеро Горных духов).

Прикоснуться к вечной мерзлоте возрастом сотни тысяч лет – удивительное чувство.

Озеро считается настолько священным, что сюда не отважится подняться ни один алтаец.

Считается, что это озеро, находящееся в непосредственной близости с вершиной Белухи в географическом плане, также очень близко ко входу в мир духов.

8 день
Дневка. Радиальный выход в Долину семи озер

Дневка.

Радиальный выход в Долину семи озер.

В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположились семь разноцветных горных озёр.

9 день
Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу

Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу.

Мы посетим очень интересную долину реки Ярлу с ее яшмовыми каньонами.

Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок, называемый "Город солнца".

Считается, что именно в долине Ярлу расположено "место силы" и вход в Шамбалу.

Долина Ярлу интересна своими цветными скалами, краски которых становятся особенно яркими после дождя.

В очертании хребта, разделяющего долины рек Ярлу и Текелю, можно, при определенной фантазии, рассмотреть профиль женщины, а ярко фиолетово-красная скала называется Сердце Матери.

10 день
По долине реки Аккем в сторону Тюнгура

Сегодня мы в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха и отправимся в путь вниз по долине реки Аккем в сторону Тюнгура.

По пути нас ждут густые леса кедров и лиственниц, между которых расстилаются брусничные и черничные одеяла.

Также издалека мы увидим крупнейший Алтайский водопад Текелю высотой 60 м.
 

11 день
Стоянка &quot;Три березы&quot;

Завершающий ходовой день.

Сегодня мы доберемся до стоянки "Три березы" неподалеку от перевала Кузуяк, который преодолеем на ГАЗ-66.

Мы прибудем на базу, где нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах!

12 день
Завершающий день

На рассвете мы выдвигаемся обратно в г. Новосибирск.

При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск. 

По пути обязательно остановимся, чтобы посетить сувенирный рынок. 

Обратные билеты мы советуем покупать после 22.00. 

Если вы едете через г. Новосибирск, советуем посетить: аквапарк, зоопарк и океанариум.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке на маршруте и на территории туристической базы в Тюнгуре (первая ночь — в палатках, ночь перед отъездом — в домиках).

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на территории туристической базы в Тюнгуре (первая ночь — в палатках, ночь перед отъездом — в домиках)
  • Заброска части продовольствия на лошадях
  • Заброска участников из Тюнгура до урочища Елань на машинах повышенной проходимости
  • Заброска участников через перевал Кузуяк в Тюнгур на ГАЗ-66
  • Питание на маршруте
  • Работа инструкторов
  • Аренда группового снаряжения (палатки, тенты и пр.)
  • Групповая аптечка, средства навигации
  • Баня на базе отдыха в последний день
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска / г. Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер из Новосибирска / Горно-Алтайска до места начала маршрута и обратно (от 10 до 12 тысяч рублей в зависимости от численности группы)
  • Питание в дороге
  • Страховка от н/c
  • Баня на озерах Кучерлинское и Ак-кем (около 800 руб.)
  • Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Новосибирск, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • спальный мешок (комфорт 0);
  • коврик туристический;
  • палки треккинговые;
  • рюкзак 70-90 л;
  • hюкзак 15-30л (легкий) для радиальных выходов;
  • накидка на рюкзак от дождя;
  • хоба (сидушка, она же поджопник).

Одежда и обувь:

  • ботинки треккинговые (голеностоп фиксирован, толстая подошва);
  • гамаши /"фонарики" (надеваются поверх ботинок);
  • сандалии (с фиксированной пяткой);
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • дождевик (лучше мембрана, бюджетный одноразовый вариант - полиэтиленовый);
  • куртка или жилетка утепленная;
  • шапка флисовая, бафф, панама/кепка;
  • кофта утепленная (флисовая);
  • футболка либо рубашка с длинным рукавом;
  • 1-2 футболки (лучше синтетические);
  • носки треккинговые (3 пары, синтетические)+теплые носки 1 пара;
  • штаны ходовые легкие, можно ещё шорты;
  • нательное белье;
  • комплект термобелья влагоотводящего;
  • купальные принадлежности.

Что взять еще:

  • 2 литра сухарей (можно уложить в тетрапак из под сока на 2 л.);
  • тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички;
  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора) + эластичный бинт, стерильный бинт - 2 шт., перекись водорода, пластырь рулонный на тканевой основе широкий;
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.);
  • термос (0,5 -1 литр);
  • бутылка для воды или гидратор;
  • очки солнцезащитные, не пропускающие ультрафиолет;
  • крем от загара SPF 20-30;
  • помада гигиеническая;
  • фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек.

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования от н/с;
  • деньги на сувениры и дополнительные расходы.

Дополнительно:

  • фотоаппарат (видеокамера);
  • набор ниток с иголкой;
  • веревка 5 м диаметром 5 мм (для просушки одежды, ремонта).
Входят ли билеты на самолет в стоимость?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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