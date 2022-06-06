Наше путешествие начнётся в 08.00 в г. Новосибирск.
По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске.
Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур.
По пути остановимся на обед.
После размещения на турбазе мы приготовим вкусный ужин, и заночуем в палатках.
Встав с рассветом, мы распределим снаряжение и продукты питания по рюкзакам, а также отправим часть продуктов на Аккемское озеро на лошадях.
А после этого забросимся до точки начала пешеходного маршрута на транспорте повышенной проходимости.
Преодолев 2-3 ходовых часа с привалами, остановимся на обеденный перекус.
На ночевку встанем на уютной поляне на берегу реки Кучерла.
Приготовим ужин и будем делиться впечатлениями от первого дня и продолжим наше знакомство, сидя за костром под звездным Алтайским небом.
Сегодня мы встанем пораньше.
Вообще надо привыкать к ранним подъемам.
Находясь в таком замечательном месте, как Горный Алтай, не стоит тратить драгоценный световой день на сон, когда можно просто пораньше лечь спасть.
Мы дойдем до озера Кучерлинское, где установим лагерь на берегу.
Вокруг этого живописного озера с бирюзовой водой возвышаются могучие горные вершины, что придает этому пейзажу действительно неповторимый вид.
Отдыхаем после первых дней похода, и готовимся к подъёму на перевал Кату-Ярык.
При желании вечером можно сходить в баню и искупаться в озере.
От Кучерлинского озера мы совершим переход траверсом до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам, постепенно набирая высоту.
Среди вековых кедров мы разобьем наш лагерь.
Сегодня мы достигнем максимальной высоты нашего путешествия.
Попадем из долины реки Кучерла в долину реки Аккем.
Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3060 метров над уровнем моря.
Отсюда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – Царицу Белуху и весь Белухинский узел.
Сделав массу незабываемых фотографий, мы спустимся до ближайшего ручья, где сделаем обеденный перекус.
К вечеру мы спустимся к Аккемскому озеру, где встанем на ночевку.
Выход к Аккемскому леднику и подъем к озеру Ак-Оюк (озеро Горных духов).
Прикоснуться к вечной мерзлоте возрастом сотни тысяч лет – удивительное чувство.
Озеро считается настолько священным, что сюда не отважится подняться ни один алтаец.
Считается, что это озеро, находящееся в непосредственной близости с вершиной Белухи в географическом плане, также очень близко ко входу в мир духов.
Дневка.
Радиальный выход в Долину семи озер.
В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположились семь разноцветных горных озёр.
Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу.
Мы посетим очень интересную долину реки Ярлу с ее яшмовыми каньонами.
Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок, называемый "Город солнца".
Считается, что именно в долине Ярлу расположено "место силы" и вход в Шамбалу.
Долина Ярлу интересна своими цветными скалами, краски которых становятся особенно яркими после дождя.
В очертании хребта, разделяющего долины рек Ярлу и Текелю, можно, при определенной фантазии, рассмотреть профиль женщины, а ярко фиолетово-красная скала называется Сердце Матери.
Сегодня мы в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха и отправимся в путь вниз по долине реки Аккем в сторону Тюнгура.
По пути нас ждут густые леса кедров и лиственниц, между которых расстилаются брусничные и черничные одеяла.
Также издалека мы увидим крупнейший Алтайский водопад Текелю высотой 60 м.
Завершающий ходовой день.
Сегодня мы доберемся до стоянки "Три березы" неподалеку от перевала Кузуяк, который преодолеем на ГАЗ-66.
Мы прибудем на базу, где нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах!
На рассвете мы выдвигаемся обратно в г. Новосибирск.
При необходимости завезем часть группы в Горно-Алтайск.
По пути обязательно остановимся, чтобы посетить сувенирный рынок.
Обратные билеты мы советуем покупать после 22.00.
Если вы едете через г. Новосибирск, советуем посетить: аквапарк, зоопарк и океанариум.
Тур предусматривает проживание в палатке на маршруте и на территории туристической базы в Тюнгуре (первая ночь — в палатках, ночь перед отъездом — в домиках).
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что взять еще:
Документы:
Дополнительно:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.