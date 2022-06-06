Почувствуй величие Горного Алтая, дойдя до самого его сердца – священной горы Белухи! Мы пройдем по долинам двух легендарных рек – Кучерлы и Аккема. Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3 060 метров над уровнем моря, откуда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – царицу Белуху. Остановимся на берегу красивейших озер – Кучерлинского и Аккемского. Дойдем до Аккемского ледника и озера Горных духов. Посетим долину Семи озер и необыкновенную долину Ярлу.

В завершении похода нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах

Преодолеем перевал Кара-Тюрек и насладимся потрясающим видом на высшую точку Горного Алтая

Отдохнем на берегу живописного озера с бирюзовой водой и в окружении могучих горных вершин

Программа тура по дням

1 день г. Новосибирск – Горно-Алтайск – Тюнгур

Наше путешествие начнётся в 08.00 в г. Новосибирск. По пути при необходимости заберем часть группы в Горно-Алтайске. Впереди длинная дорога до посёлка Тюнгур. По пути остановимся на обед. После размещения на турбазе мы приготовим вкусный ужин, и заночуем в палатках.

2 день Скифский стан – река Кучерла

Встав с рассветом, мы распределим снаряжение и продукты питания по рюкзакам, а также отправим часть продуктов на Аккемское озеро на лошадях. А после этого забросимся до точки начала пешеходного маршрута на транспорте повышенной проходимости. Преодолев 2-3 ходовых часа с привалами, остановимся на обеденный перекус. На ночевку встанем на уютной поляне на берегу реки Кучерла. Приготовим ужин и будем делиться впечатлениями от первого дня и продолжим наше знакомство, сидя за костром под звездным Алтайским небом.

3 день Озеро Кучерлинское

Сегодня мы встанем пораньше. Вообще надо привыкать к ранним подъемам. Находясь в таком замечательном месте, как Горный Алтай, не стоит тратить драгоценный световой день на сон, когда можно просто пораньше лечь спасть. Мы дойдем до озера Кучерлинское, где установим лагерь на берегу. Вокруг этого живописного озера с бирюзовой водой возвышаются могучие горные вершины, что придает этому пейзажу действительно неповторимый вид.

4 день Днёвка на Кучерлинском озере

Отдыхаем после первых дней похода, и готовимся к подъёму на перевал Кату-Ярык. При желании вечером можно сходить в баню и искупаться в озере.

5 день Переход до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам

От Кучерлинского озера мы совершим переход траверсом до реки Текелюшка к Кедровым стоянкам, постепенно набирая высоту. Среди вековых кедров мы разобьем наш лагерь.

6 день Долина реки Кучерла – долина реки Аккем. Перевал Кара-Тюрек и Аккемское озеро

Сегодня мы достигнем максимальной высоты нашего путешествия. Попадем из долины реки Кучерла в долину реки Аккем. Преодолеем перевал Кара-Тюрек высотой 3060 метров над уровнем моря. Отсюда открывается потрясающий вид на высшую точку Горного Алтая – Царицу Белуху и весь Белухинский узел. Сделав массу незабываемых фотографий, мы спустимся до ближайшего ручья, где сделаем обеденный перекус. К вечеру мы спустимся к Аккемскому озеру, где встанем на ночевку.

7 день Дневка на Аккемском озере

Выход к Аккемскому леднику и подъем к озеру Ак-Оюк (озеро Горных духов). Прикоснуться к вечной мерзлоте возрастом сотни тысяч лет – удивительное чувство. Озеро считается настолько священным, что сюда не отважится подняться ни один алтаец. Считается, что это озеро, находящееся в непосредственной близости с вершиной Белухи в географическом плане, также очень близко ко входу в мир духов.

8 день Дневка. Радиальный выход в Долину семи озер

Дневка. Радиальный выход в Долину семи озер. В замкнутом амфитеатре, образованном горными вершинами, среди альпийских лугов расположились семь разноцветных горных озёр.

9 день Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу

Дневка на Аккемском озере. Радиальный выход в долину Ярлу. Мы посетим очень интересную долину реки Ярлу с ее яшмовыми каньонами. Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок, называемый "Город солнца". Считается, что именно в долине Ярлу расположено "место силы" и вход в Шамбалу. Долина Ярлу интересна своими цветными скалами, краски которых становятся особенно яркими после дождя. В очертании хребта, разделяющего долины рек Ярлу и Текелю, можно, при определенной фантазии, рассмотреть профиль женщины, а ярко фиолетово-красная скала называется Сердце Матери.

10 день По долине реки Аккем в сторону Тюнгура

Сегодня мы в крайний раз взглянем на Аккемскую стену и гору Белуха и отправимся в путь вниз по долине реки Аккем в сторону Тюнгура. По пути нас ждут густые леса кедров и лиственниц, между которых расстилаются брусничные и черничные одеяла. Также издалека мы увидим крупнейший Алтайский водопад Текелю высотой 60 м.



11 день Стоянка "Три березы"

Завершающий ходовой день. Сегодня мы доберемся до стоянки "Три березы" неподалеку от перевала Кузуяк, который преодолеем на ГАЗ-66. Мы прибудем на базу, где нас будут ждать долгожданный отдых и жаркая русская баня на дровах!

12 день Завершающий день