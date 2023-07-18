Плато Укок — алтайский Тибет

Высокогорное плато Укок одно из самых удивительных мест Горного Алтая, с самобытной природой и очень богатой древней историей. Туристическую привлекательность плато Укок получило не так давно, после резонансного открытия новосибирских археологов хорошо сохранившегося захоронения молодой женщины, получившей известность как Принцесса Алтая.

Это дно из самых красивых и мистических мест Горного Алтая — «место силы». Название Укок звучит как «слушай небеса».

Приглашаем присоединиться в эзотерический тур, где Вы с головой окунётесь в небесные силы Ак Тенгри.

Внимание! Дата заезда на 2023 г: с 18 по 24 июля 2023г.