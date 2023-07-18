Тур на Плато Укок с Камом — возможность познакомиться с одной из самых сильных шаманок Сибири, узнать интересные факты про шаманизм в России и алтайский шаманизм.
Вы откроете некоторые секреты шаманов, увидите обряды и всё это в одном из самых сильных мест на Алтае — Плато Укок.
Вы откроете некоторые секреты шаманов, увидите обряды и всё это в одном из самых сильных мест на Алтае — Плато Укок.
Ближайшие даты:
18
июл
июл
Что вас ожидает:
- Тархатинский мегалитический комплекс
- Джумалинские ключи
- Перевал Тёплый ключ
- Долина реки Калгуты
- Калгутинские наскальные рисунки
- Долина реки Аргамджи
- Озеро Гусиное
- Сайлюгемский хребет
- Массив Табын-Богдо-Ола
- АкАлахинский курганный комплекс
- Долина реки АкАлаха
- Пик Алахинский
- Горный хребет Южный Алтай
- Гора Джагыртау
- Плато Укок
- Ритуалы и обряды, личный приём
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Плато Укок — алтайский Тибет
Высокогорное плато Укок одно из самых удивительных мест Горного Алтая, с самобытной природой и очень богатой древней историей. Туристическую привлекательность плато Укок получило не так давно, после резонансного открытия новосибирских археологов хорошо сохранившегося захоронения молодой женщины, получившей известность как Принцесса Алтая.
Это дно из самых красивых и мистических мест Горного Алтая — «место силы». Название Укок звучит как «слушай небеса».
Приглашаем присоединиться в эзотерический тур, где Вы с головой окунётесь в небесные силы Ак Тенгри.
Внимание! Дата заезда на 2023 г: с 18 по 24 июля 2023г.
с 18 по 24 июля
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные расходы
- Походное питание (горячий завтрак, ужин и перекусы в дороге с горячим чаем)
- Оформление разрешительных документов
- Работа гида
- Ночёвки в палатках, аилах по несколько человек
- Что не входит
- Билеты до г. Горно-Алтайска
- Обеды в придорожных кафе
- Дополнительные услуги вне программы — миниконцерты горлового пения, аренда коней, квадроциклов, вертолётные прогулки, сплавы по рекам Горного Алтая, полёты на параплане и т. п
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 18 по 24 июляЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Тур считается забронированным если внесена предоплата
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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