По следам алтайских кочевников

Этот тур - путешествие во времени

5
3 отзыва
Этот тур – путешествие во времени.

Через особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы, через наследие кочевников и приключения вы прикасаетесь к древнему и сакральному.

Концептуальное размещение, сочетание комфорта и аутентичности, погружение в древнюю культуру кочевой цивилизации.
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
По следам алтайских кочевников
Ближайшие даты:
03
июл
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Что вас ожидает 🤩

Конная прогулка по живописным местам
Конная прогулка по живописным местам
Совершим умиротворяющую конную прогулку и пообщаемся с алтайскими лошадками
Проживание в аутентичных юртах
Проживание в аутентичных юртах
Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни
Освежающий сплав
Освежающий сплав
Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах
Блюда алтайских кочевников
Блюда алтайских кочевников
Будем наслаждаться этно-кулинарными шедеврами алтайской кухни и сможем поучаствовать в мастер-классе
Расслабляющий сон на ульях
Расслабляющий сон на ульях
Закрыв глаза, мы почувствуем монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл и запах меда

Программа тура по дням

1 день
Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь

Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию). 

Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км). 

Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье».

Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности. 

Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор. 

Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай. 

Обед. 

Отдых. 

Экскурсия по крупнейшему центру туризма «Бирюзовой Катуни». 

Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. 

Вы также увидите древний грот Ихтиандра, уникальные красно-книжные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора. 

Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов. (1.5 часа, 2 км). 

Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. 

Ужин. 

Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом “кормление огня”. 

Пешком – 3 км, авто – 135 км.

Горно-Алтайск – Бирюзовая КатуньГорно-Алтайск – Бирюзовая КатуньГорно-Алтайск – Бирюзовая КатуньГорно-Алтайск – Бирюзовая Катунь
2 день
Этно-программа &quot;Алтайский Аил&quot;. Айский мост. Скала &quot;Чертов палец&quot;

Завтрак. 

Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км). 

Этно-программа «Алтайский Аил»

Знакомство с жилищем алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами. 

Занимательные тюркские истории погрузят нас в быт, этнику и гастрономию этого народа.

Со смотровой площадки на горе Тугая «заселфитесь» с видом на уютную столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск. 

Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост – символический пограничный переход из Республики Алтай в Алтайский край. 

Прогулка по мостику на левобережье Катуни. 

Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути. 

Обед –ланч-бокс.

Совершим пешую прогулку к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец. 

Поднимаемся по тропе, с обзорной точки которой открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая. 

Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км). 

Ужин в стиле гастро-тревел-пати.

Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете: 

  • поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе в стиле алтайской традиции «чой-чой»;
  • совершить конную прогулку по живописной местности вблизи кемпинга;
  • увидеть, как можно поставить юрту за 30 минут и помочь в этом. 

Пешком – 7 км, авто – 105 км.

Этно-программа &quot;Алтайский Аил&quot;. Айский мост. Скала &quot;Чертов палец&quot;Этно-программа &quot;Алтайский Аил&quot;. Айский мост. Скала &quot;Чертов палец&quot;Этно-программа &quot;Алтайский Аил&quot;. Айский мост. Скала &quot;Чертов палец&quot;Этно-программа &quot;Алтайский Аил&quot;. Айский мост. Скала &quot;Чертов палец&quot;
3 день
Легендарный Чуйский тракт

Завтрак. 

Экскурсия на целый день по знаменитому Чуйскому тракту (250 км). 

Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП- 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. 

В пути преодолеваем два перевала – Семинский (1717 м) и Чике-Таман

Поднимаясь наверх, Вы сможете насладиться впечатляющими изгибами серпантина, а преодолев его, на вершине со смотровой площадки открывается великолепная панорама гор. 

По пути посетим знаменитые Ининские каменные стелы. 

Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы. 

Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе.

Посещаем урочище Калбак-Таш, где сможем не только увидеть, но и соприкоснуться с самой историей, с древнейшими петроглифами. 

Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на правом берегу уже знакомой нам реки Чуи. 

Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», где вы сможете продегустировать блюда алтайской локальной кухни: каан – колбаса кочевников, курут (в переводе с тюркского «сухой») – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов.

Обед – ланч-бокс. 

Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте. 

Трансфер Чуй-Оозы – Каракол (100 км). 

Размещение в гостинице каракольского природного парка «Уч-Энмек» – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые долины плавно переходят в мохнатый горный лес.

Ужин. 

По желанию: прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. 

Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор». 

Пешком – 3 км, авто – 350 км.

Легендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский трактЛегендарный Чуйский тракт
4 день
Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада

Завтрак. 

Трансфер Каракол – Усть-Сема (130 км).

Погрузимся в быт нео-кочевников и совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада. 

Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой. 

Рафтинг по этой части Катуни интересен не столько любителям экстрима, сколько тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. 

Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом. 

Обед – ланч-бокс. 

Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км), размещение.

По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга. 

Концептуальный ужин «Кухня алтайских кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой. 

С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), и, возможно, станете исполнителем импровизированного алтайского оркестра. 

Пешком – 7 км, авто – 140 км.

Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопадаРафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада
5 день
Свободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасеку

Завтрак. 

Свободное время. 

По желанию (за доп.плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс или рыбалка на пруду в районе юрточного кемпинга, прогулка по эко-тропе с видом на реку Катунь. Фотосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков». Попробуйте «поймать» уникальные кадры с животными: пятнистыми оленями, козлами, кроликами, сарлыком, лисицей, кабанами, голубями и страусами. 

Обед – ланч-бокс. 

Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. 

Также именно здесь можно попробовать расслабляющий сон на ульях, который наполнит Вас силами и здоровьем. 

Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. 

Медитативный релакс.

 Ужин и «Вечерний чай по-алтайски»: сидя на мягкой бараньей шкуре, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников с талканом, так и свежий, только что собранный травяной чай, а сопровождать чаепитие будет рассказ о культе можжевельника – алтайского вереска – и поверьях, связанных с ним. 

Завершением вечера станет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников». 

Пешком – 3 км, авто – 0 км.

Свободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасекуСвободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасекуСвободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасекуСвободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасеку
6 день
Отъезд

Завтрак. 

Трансфер в аэропорт (45 км). 

Отъезд. 

Пешком – 2 км, авто – 45 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в юрточном кемпинге «Алтайское Кочевье» и на туркомплексе «Уч-Энмек».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб.:

12 июня, 19 июня, 26 июня, 28 августа, 04 сентября, 11 сентября49 950
3 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 7 августа, 14 августа, 21 августа54 950
18 сентября39 950

Доплата за одноместное размещение – 15 800 руб.

Трехместное размещение – по согласованию.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд от Горно-Алтайска на комфортабельном автобусепроживание
  • Указанное в программепитание – завтрак (шведский стол)
  • Обед (ланч-бокс) и ужин (шведский стол) авторские этно-кулинарные события сплавконная прогулкаэкскурсии и активности согласно программефольклорная программа с горловым пениемстрахование услуги гида
Что не входит
  • Авиабилет до г. Горно-Алтайска и обратновходные билеты в мини-зоопарк
  • На пляж (150-800 руб. /чел.)рекреационные сборы (100 руб. /чел) сувениры и личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект удобной одежды для отдыха;
  • непродуваемая и непромокаемая куртка;
  • теплый свитер;
  • две пары удобной обуви;
  • лёгкие тапочки (сланцы) для гостиниц;
  • защиту от солнца (крем, очки, головной убор);
  • предметы личной гигиены;
  • индивидуальные медикаменты;
  • репелленты;

Для сплава:

  • кроссовки (легкие, возможно намокание), куртка (легкая непромокаемая), головной убор по погоде (кепка-шляпа-бандана или шапочка), непромокаемый чехол для телефона (если планируете фотографирование).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли на маршруте клещи?

Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).

Какие дополнительные экскурсии можно заказать с туром?
  1. 2-4 дня – Алтайский Марс, Актру, Укок (авто или на регулярных авиарейсах Горно-Алтайск – Кош- Агач)
  2. 2-4 дня – Чулышман, Телецкое озеро, Каменные грибы, Учар (авто или на заказных рейсах вертолетом)
  3. 2-6 дней – Белуха, Уймонская долина, Мультинские озера (авто или на регулярных авиарейсах Горно-Алтайск – Кош-Агач)
  4. 2 и более дней – релакс в Белокурихе (авто).
  5. 2-4 дня – Алтайский Марс, Актру, Укок (авто или на регулярных авиарейсах Горно-Алтайск – Кош- Агач)
  6. 2-4 дня – Чулышман, Телецкое озеро, Каменные грибы, Учар (авто или на заказных рейсах вертолетом)
  7. 2-6 дней – Белуха, Уймонская долина, Мультинские озера (авто или на регулярных авиарейсах Горно-Алтайск – Кош-Агач)
  8. 2 и более дней – релакс в Белокурихе (авто) – от 1000 руб. /чел.
  9. 2 и более дней – пантолечение в маральнике (авто) – от 3000 руб. /чел.
Рекомендованные рейсы

Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Горно-Алтайск: SU 1524, S7 2629, DP 473, DP 6551, ЮВ 565

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мая 2022
Ксения очень заботливый менеджер. Оперативно доводила всю информацию, решала возникшие вопросы. Молодец, впечатления только хорошие. Обязательно буду рекомендовать знакомым.
В
29 апр 2022
Организация отличная, продумана каждая мелочь. Огромная благодарность нашему гиду Катерине и водителю Юрию.
П
12 авг 2021
Организация тура на высоте. Размещение более чем хорошее, автобус очень чистый и комфортабельный. Замечательный гид Марина, очень отзывчивая и с широким кругозором.

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