Этот тур – путешествие во времени. Через особый образ жизни, наполненный энергией и силой природы, через наследие кочевников и приключения вы прикасаетесь к древнему и сакральному. Концептуальное размещение, сочетание комфорта и аутентичности, погружение в древнюю культуру кочевой цивилизации.

Закрыв глаза, мы почувствуем монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл и запах меда

Будем наслаждаться этно-кулинарными шедеврами алтайской кухни и сможем поучаствовать в мастер-классе

Совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада и купанием в его бодрящих водах

Погрузимся в подлинную атмосферу кочевой культуры, сохранив при этом современный стиль жизни

Совершим умиротворяющую конную прогулку и пообщаемся с алтайскими лошадками

Программа тура по дням

1 день Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь

Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию). Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км). Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье». Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности. Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор. Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай. Обед. Отдых. Экскурсия по крупнейшему центру туризма «Бирюзовой Катуни». Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность. Вы также увидите древний грот Ихтиандра, уникальные красно-книжные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора. Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов. (1.5 часа, 2 км). Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами. Ужин. Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом “кормление огня”. Пешком – 3 км, авто – 135 км.

2 день Этно-программа "Алтайский Аил". Айский мост. Скала "Чертов палец"

Завтрак. Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км). Этно-программа «Алтайский Аил». Знакомство с жилищем алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами. Занимательные тюркские истории погрузят нас в быт, этнику и гастрономию этого народа. Со смотровой площадки на горе Тугая «заселфитесь» с видом на уютную столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск. Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост – символический пограничный переход из Республики Алтай в Алтайский край. Прогулка по мостику на левобережье Катуни. Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути. Обед –ланч-бокс. Совершим пешую прогулку к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец. Поднимаемся по тропе, с обзорной точки которой открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая. Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км). Ужин в стиле гастро-тревел-пати. Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете: поучаствовать в объединяющем кулинарном мастер-классе в стиле алтайской традиции «чой-чой»;

совершить конную прогулку по живописной местности вблизи кемпинга;

увидеть, как можно поставить юрту за 30 минут и помочь в этом. Пешком – 7 км, авто – 105 км.

3 день Легендарный Чуйский тракт

Завтрак. Экскурсия на целый день по знаменитому Чуйскому тракту (250 км). Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП- 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic. В пути преодолеваем два перевала – Семинский (1717 м) и Чике-Таман. Поднимаясь наверх, Вы сможете насладиться впечатляющими изгибами серпантина, а преодолев его, на вершине со смотровой площадки открывается великолепная панорама гор. По пути посетим знаменитые Ининские каменные стелы. Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы. Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе. Посещаем урочище Калбак-Таш, где сможем не только увидеть, но и соприкоснуться с самой историей, с древнейшими петроглифами. Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на правом берегу уже знакомой нам реки Чуи. Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», где вы сможете продегустировать блюда алтайской локальной кухни: каан – колбаса кочевников, курут (в переводе с тюркского «сухой») – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов. Обед – ланч-бокс. Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте. Трансфер Чуй-Оозы – Каракол (100 км). Размещение в гостинице каракольского природного парка «Уч-Энмек» – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые долины плавно переходят в мохнатый горный лес. Ужин. По желанию: прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь. Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор». Пешком – 3 км, авто – 350 км.

4 день Рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада

Завтрак. Трансфер Каракол – Усть-Сема (130 км). Погрузимся в быт нео-кочевников и совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада. Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой. Рафтинг по этой части Катуни интересен не столько любителям экстрима, сколько тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса. Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом. Обед – ланч-бокс. Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км), размещение. По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга. Концептуальный ужин «Кухня алтайских кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой. С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), и, возможно, станете исполнителем импровизированного алтайского оркестра. Пешком – 7 км, авто – 140 км.

5 день Свободное время, альтернативная программа. Экскурсия на пасеку

Завтрак. Свободное время. По желанию (за доп.плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс или рыбалка на пруду в районе юрточного кемпинга, прогулка по эко-тропе с видом на реку Катунь. Фотосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков». Попробуйте «поймать» уникальные кадры с животными: пятнистыми оленями, козлами, кроликами, сарлыком, лисицей, кабанами, голубями и страусами. Обед – ланч-бокс. Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства. Также именно здесь можно попробовать расслабляющий сон на ульях, который наполнит Вас силами и здоровьем. Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного. Медитативный релакс. Ужин и «Вечерний чай по-алтайски»: сидя на мягкой бараньей шкуре, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников с талканом, так и свежий, только что собранный травяной чай, а сопровождать чаепитие будет рассказ о культе можжевельника – алтайского вереска – и поверьях, связанных с ним. Завершением вечера станет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников». Пешком – 3 км, авто – 0 км.

6 день Отъезд