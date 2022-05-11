Встреча в Горно-Алтайске: аэропорт, автовокзал; Барнауле (по согласованию).
Трансфер Горно-Алтайск – Бирюзовая Катунь (45 км).
Размещение в юрточном кемпинге «Алтайское кочевье».
Юрточный кемпинг «Алтайское кочевье» – это сочетание комфорта и аутентичности.
Мы познакомим Вас с духом кочевников, поможем исследовать опыт предков, при этом сохраним атмосферу современного, комфортного отдыха в окружении чистого воздуха и алтайских гор.
Приветственное слово с привычным кофе в непривычной алтайской обстановке, а также травяной таежный или облепиховый чай.
Обед.
Отдых.
Экскурсия по крупнейшему центру туризма «Бирюзовой Катуни».
Мы пройдемся по эко-тропе, побываем сразу в нескольких ландшафтах: альпийские луга, смешанные леса, луговые участки и гористая местность.
Вы также увидите древний грот Ихтиандра, уникальные красно-книжные растения, вдохнете целебный воздух гор и соснового бора.
Завершением экскурсии станет посещение Тавдинских пещер – это знаковое место Алтая, где мы погрузимся в изучение Тропы предков, посетим шесть пещер, гротов и арочных сводов. (1.5 часа, 2 км).
Продолжим прогулку до смотровой площадки к величественному памятнику Н.К.Рериха, откуда открывается захватывающий вид на живописную реку Катунь, неутомимо бурлящую своими бирюзовыми волнами.
Ужин.
Ритуал «Алтайская сказка на ночь: Ваши предсказания», в тесной обстановке у костра поделимся и предскажем то, что будет ожидать нас в этом путешествии, закрепим эффект обрядом “кормление огня”.
Пешком – 3 км, авто – 135 км.
Завтрак.
Трансфер Бирюзовая Катунь – Горно-Алтайск (45 км).
Этно-программа «Алтайский Аил».
Знакомство с жилищем алтайцев, их национальной одеждой, традициями и уникальными обрядами.
Занимательные тюркские истории погрузят нас в быт, этнику и гастрономию этого народа.
Со смотровой площадки на горе Тугая «заселфитесь» с видом на уютную столицу Республики Алтай город Горно-Алтайск.
Трансфер Горно-Алтайск – пешеходный Айский мост – символический пограничный переход из Республики Алтай в Алтайский край.
Прогулка по мостику на левобережье Катуни.
Именно здесь мы совершим ритуал очищения, попрощаемся с проблемами и перейдем к новому этапу путешествия, возможно для кого-то это будет следующая грань или «алтайская» страница жизненного пути.
Обед –ланч-бокс.
Совершим пешую прогулку к скале «Чертов палец», которая получила свое название благодаря крутому каменному выступу, напоминающему палец.
Поднимаемся по тропе, с обзорной точки которой открывается величественная панорама на горы, долину реки Катуни и озера Ая.
Трансфер Ая – Бирюзовая Катунь (35 км).
Ужин в стиле гастро-тревел-пати.
Вечерняя интерактивная программа, где Вы сможете:
Пешком – 7 км, авто – 105 км.
Завтрак.
Экскурсия на целый день по знаменитому Чуйскому тракту (250 км).
Сейчас Чуйский тракт входит в ТОП- 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.
В пути преодолеваем два перевала – Семинский (1717 м) и Чике-Таман.
Поднимаясь наверх, Вы сможете насладиться впечатляющими изгибами серпантина, а преодолев его, на вершине со смотровой площадки открывается великолепная панорама гор.
По пути посетим знаменитые Ининские каменные стелы.
Фотостоп в сакральном месте – Чуй-Оозы.
Здесь сливаются две реки: кремовые воды Чуи и бирюзовые Катуни, которые, прежде чем смешаться, «идут» рука об руку вместе.
Посещаем урочище Калбак-Таш, где сможем не только увидеть, но и соприкоснуться с самой историей, с древнейшими петроглифами.
Около 500 композиций с более чем 5 тысячами рисунков от неолита до тюркской эпохи расположились на правом берегу уже знакомой нам реки Чуи.
Посещение историко-культурного комплекса «Чуй-Оозы», где вы сможете продегустировать блюда алтайской локальной кухни: каан – колбаса кочевников, курут (в переводе с тюркского «сухой») – соленый сыр, боорсаки – традиционный десерт кочевников-скотоводов.
Обед – ланч-бокс.
Закрепим WOW-эффект от экскурсии ритуалом «Слушаем тишину» в «секретном» энергетическом месте.
Трансфер Чуй-Оозы – Каракол (100 км).
Размещение в гостинице каракольского природного парка «Уч-Энмек» – особо охраняемая территория в окрестностях священной горы Уч-Энмек, где сочные, зеленые долины плавно переходят в мохнатый горный лес.
Ужин.
По желанию: прогулка к символичному памятнику суслику, где Вы узнаете, почему именно это животное так почитается здесь.
Фотосеты алтайских закатов «Солнце в ладонях гор».
Пешком – 3 км, авто – 350 км.
Завтрак.
Трансфер Каракол – Усть-Сема (130 км).
Погрузимся в быт нео-кочевников и совершим рафтинг по Катуни с посещением Камышлинского водопада.
Именно сплав позволит Вам сблизиться с еще одной стихией – водой.
Рафтинг по этой части Катуни интересен не столько любителям экстрима, сколько тем, кто хочет увидеть природу и берега Катуни с необычного ракурса.
Камышлинский водопад удивит даже искушенных: два каскада разбивают воду на миллион мелких брызг, ударяющихся о землю с характерным рокотом.
Обед – ланч-бокс.
Трансфер до юрточного кемпинга «Алтайское кочевье» (10 км), размещение.
По желанию: сбор лекарственных трав вблизи кемпинга.
Концептуальный ужин «Кухня алтайских кочевников» с дегустацией местных блюд и фольклорной программой.
С помощью мелодий кайчи (уникального горлового пения) Вы погрузитесь в сакральную атмосферу, сможете ближе познакомиться с национальными легендами, узнаете, как же играют на национальных музыкальных инструментах (комус, топшуур), и, возможно, станете исполнителем импровизированного алтайского оркестра.
Пешком – 7 км, авто – 140 км.
Завтрак.
Свободное время.
По желанию (за доп.плату): купание на озере Бирюзовая Катунь, релакс или рыбалка на пруду в районе юрточного кемпинга, прогулка по эко-тропе с видом на реку Катунь. Фотосессия в фермерском зоопарке «Снимаем пушистиков». Попробуйте «поймать» уникальные кадры с животными: пятнистыми оленями, козлами, кроликами, сарлыком, лисицей, кабанами, голубями и страусами.
Обед – ланч-бокс.
Экскурсия на пасеку, где Вы сможете не только продегустировать, но и приобрести знаменитый алтайский мед, прополис, медовуху, соты, пергу, маточное молочко и другие продукты пчеловодства.
Также именно здесь можно попробовать расслабляющий сон на ульях, который наполнит Вас силами и здоровьем.
Закрыв глаза, Вы почувствуете монотонную вибрацию пчелиного роя, умиротворяющее жужжание пчёл, запах меда, сот и еще чего-то неуловимо приятного.
Медитативный релакс.
Ужин и «Вечерний чай по-алтайски»: сидя на мягкой бараньей шкуре, Вы сможете попробовать, как ароматный традиционный чай кочевников с талканом, так и свежий, только что собранный травяной чай, а сопровождать чаепитие будет рассказ о культе можжевельника – алтайского вереска – и поверьях, связанных с ним.
Завершением вечера станет уже знакомый нам ритуал «Алтайская сказка на ночь: преображение нео-кочевников».
Пешком – 3 км, авто – 0 км.
Завтрак.
Трансфер в аэропорт (45 км).
Отъезд.
Пешком – 2 км, авто – 45 км.
Тур предусматривает проживание в юрточном кемпинге «Алтайское Кочевье» и на туркомплексе «Уч-Энмек».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранных дат, руб.:
|12 июня, 19 июня, 26 июня, 28 августа, 04 сентября, 11 сентября
|49 950
|3 июля, 10 июля, 17 июля, 24 июля, 31 июля, 7 августа, 14 августа, 21 августа
|54 950
|18 сентября
|39 950
Доплата за одноместное размещение – 15 800 руб.
Трехместное размещение – по согласованию.
Для сплава:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Несмотря на то, что за последние годы случаев заболевания туристов клещевым энцефалитом зарегистрировано не было, Алтайский регион – местность, где встречаются клещи, змеи. Просьба соблюдать меры безопасности и противоклещевой защиты и иметь при себе противоклещевые репелленты (мази, гели).
Рекомендуемые рейсы по маршруту Москва – Горно-Алтайск: SU 1524, S7 2629, DP 473, DP 6551, ЮВ 565