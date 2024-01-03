Отправьтесь в приключение на снегоходе по горным хребтам Алтая! Этот тур подойдёт для опытных путешественников, любящих скорость и драйв. Каждый день на снегоходах мы будем совершать переезды разной сложности к перевалам через заснеженную тайгу. Вы насладитесь атмосферой зимнего курорта, покатаетесь в горнолыжном комплексе на Телецком озере и даже попробуете себя в роли старателя в бывшем посёлке золотодобытчиков.

Описание

Организационные детали

Возможно повышение уровня гостиницы с доплатой.

На маршрут не допускаются дети до 12 лет. Дети с 12 до 18 лет допускаются в сопровождении взрослого.

С собой необходимо иметь вещи, указанные в Памятке по туру.

Памятка по туру:

Небольшой рюкзак или сумку через плечо для ежедневных поездок

Теплую шапку и варежки + запасные на случай, если основные промокнут

Теплую одежду. Отлично зарекомендовали себя флисовые костюмы, который отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло.

Термобелье

Несколько пар теплых носков

Разношенную обувь, лучше всего подходят трекинговые ботинки. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала.

Теплый пуховик + утепленные брюки / горнолыжный костюм

Личная аптечка

Гигиеническую помаду

Солнцезащитные очки

Химические грелки для рук и ног. Их можно купить в «Спортмастере» или рыболовном магазине

Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство

Туристическая сидушка – не обязательно, но очень удобно, когда во время прогулок можно присесть на камни или бревна