Испытать прилив адреналина, намыть золото и покорить горнолыжные склоны
Каждый день на снегоходах мы будем совершать переезды разной сложности к перевалам через заснеженную тайгу.
Вы насладитесь атмосферой зимнего курорта, покатаетесь в горнолыжном комплексе на Телецком озере и даже попробуете себя в роли старателя в бывшем посёлке золотодобытчиков.
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фев
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 350 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно повышение уровня гостиницы с доплатой.
На маршрут не допускаются дети до 12 лет. Дети с 12 до 18 лет допускаются в сопровождении взрослого.
С собой необходимо иметь вещи, указанные в Памятке по туру.
Памятка по туру:
Небольшой рюкзак или сумку через плечо для ежедневных поездок
Теплую шапку и варежки + запасные на случай, если основные промокнут
Теплую одежду. Отлично зарекомендовали себя флисовые костюмы, который отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло.
Термобелье
Несколько пар теплых носков
Разношенную обувь, лучше всего подходят трекинговые ботинки. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала.
Теплый пуховик + утепленные брюки / горнолыжный костюм
Личная аптечка
Гигиеническую помаду
Солнцезащитные очки
Химические грелки для рук и ног. Их можно купить в «Спортмастере» или рыболовном магазине
Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство
Туристическая сидушка – не обязательно, но очень удобно, когда во время прогулок можно присесть на камни или бревна
Программа тура по дням
Встреча в Горно-Алтайске и пробный выезд
Знакомимся и переезжаем в село Артыбаш. Размещаемся в уютной гостинице на берегу Телецкого озера. После отдыха вы пройдёте инструктаж по технике безопасности.
Далее — ознакомительный выезд на обзорную гору Тилан-Туу, откуда открывается захватывающая панорама Телецкого озера и истока реки Бия.
Перевал Калычак и посёлок старателей
Сегодня ваш маршрут (около 80 км) на снегоходе будет пролегать по местам, где ещё в царское время добывали золотую руду, а в советский период был построен целый посёлок золотодобытчиков на слиянии рек Самыш и Калычак. На высоте 1500 метров над уровнем моря вам откроется величественный вид на горные хребты и лесные массивы. Желающие могут примерить на себя роль старателя и попробовать своими руками намыть золото.
Радиальный выезд до горы Арча
Сегодня вам предстоит самый длительный переезд (около 120 км, 6-7 часов) к одной из вершин хребта Алтын-Туу — горе Арча (1904 метра). Вы проедете через живописную прителецкую тайгу. На подъезде к горе расположены обширные заснеженные поляны, где можно выжать максимум скорости из снегохода.
После фотосъёмки на горе возвращаемся в гостиницу и отдыхаем после насыщенного дня.
Активный отдых
Сегодня вас ждут активные развлечения на Телецком озере: выезжаем на курорт, берём в прокат горнолыжное снаряжение и рассекаем по склонам. Прокат и подъёмники оплачиваются самостоятельно на месте.
Ещё больше окунуться в атмосферу этого региона вам помогут дополнительные услуги: после или вместо горнолыжных спусков можно покататься в упряжке с хаски или заказать конную прогулку (эти услуги также оплачиваются дополнительно: упряжка с хаски стоит от 3000 рублей, конные прогулки — от 500 рублей).
Отъезд
После завтрака — выезд в Горно-Алтайск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, утро (возможна встреча в Барнауле, стоимость трансфера уточняйте дополнительно)Завершение: Горно-Алтайск, утро
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 днейБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.