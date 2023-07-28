Побывать на таинственном плато Укок, переночевать в юрте и полюбоваться каскадными озёрами
Отправляемся подальше от шума городов, чтобы оказаться с природой наедине. 3 ночи мы проведём в гостиницах, а 4 дня проживём в палатках под звёздами среди заснеженных гор.
Будем совершать треккинги по степям и долинам, купаться в термальных источниках и покорять живописные перевалы.
Посетим захоронение загадочной принцессы Укок, рассмотрим узоры на дне Гейзерового озера, а одну ночь переночуем в традиционном жилище алтайских народов.
Будем совершать треккинги по степям и долинам, купаться в термальных источниках и покорять живописные перевалы.
Посетим захоронение загадочной принцессы Укок, рассмотрим узоры на дне Гейзерового озера, а одну ночь переночуем в традиционном жилище алтайских народов.
Ближайшие даты:
28
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 9 лет в сопровождении родителей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, до 11:00. Встретим вас у выхода из зала прилёта. Если отель, где вы остановились, расположен на Чуйском тракте, мы можем забрать вас по пути. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы поможем организовать трансфер (оплачивается дополнительно)Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Горно-Алтайске
Провёл 128 экскурсий для 26 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Николай. Моя команда уже 14 лет объединяет людей, стремящихся выйти за рамки обычной жизни, готовых каждый день заново открывать для себя этот мир, быть в гармонии с ним и собой. Все эти годы мы доказываем: «Активно жить не запретишь!». Путешествия — это не отдых, это стиль жизни. Горы дают ни с чем не сравнимое чувство свободы и силы, учат преодолевать себя. Захватывающие дух пейзажи, новые впечатления, а главное — люди, разделяющие с тобой этот восторг — вот ради чего мы проводим наши путешествия. Мы стремимся сделать путешествия доступными каждому и по финансам, и по нагрузкам. Вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наши туры. Мы постоянно изучаем новые направления и доказываем, что нет ничего невозможного, даже в том, чтобы отправиться на другой конец света. Впереди много новых маршрутов, ведь не вся карта мира ещё освоена!Задать вопрос
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