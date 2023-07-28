По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком

Побывать на таинственном плато Укок, переночевать в юрте и полюбоваться каскадными озёрами

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся подальше от шума городов, чтобы оказаться с природой наедине. 3 ночи мы проведём в гостиницах, а 4 дня проживём в палатках под звёздами среди заснеженных гор.

Будем совершать треккинги по степям и долинам, купаться в термальных источниках и покорять живописные перевалы.

Посетим захоронение загадочной принцессы Укок, рассмотрим узоры на дне Гейзерового озера, а одну ночь переночуем в традиционном жилище алтайских народов.
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
Ближайшие даты:
28
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 9 лет в сопровождении родителей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, до 11:00. Встретим вас у выхода из зала прилёта. Если отель, где вы остановились, расположен на Чуйском тракте, мы можем забрать вас по пути. Если время вашего прибытия отличается от времени прибытия остальных участников группы, мы поможем организовать трансфер (оплачивается дополнительно)
Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
Многодневные туры
На микроавтобусе

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