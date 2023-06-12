Групповой тур в Чемал: посетим остров Патмос и храм Иоанна Богослова
Мы отправляемся в село Чемал — место, особенно популярное у гостей Горного Алтая. Прогуляемся по «Козьей тропке», откуда открывается чудесный вид на слияние рек. Увидим Ворота Сартаклая, Чемальскую ГЭС и скалистые Зубы дракона. Также сможем посетить остров Патмос, где спрятан храм Иоанна Богослова.
Ближайшие даты:
12
июн
июн
19
июн
июн
26
июн
июн
3
июл
июл
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июл
июл
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июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Чемальская ГЭС
- «Козья тропка»
- Ворота Сартакпая
- Храм Иоанна Богослова
- Остров Патмос
- Аржан Суу – сувенирный рынок
- Зубы Дракона
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Сибирский курортЧемал — туристический центр Горного Алтая. Он славится мягким и тёплым климатом (по сравнению с остальными регионами Сибири), чистейшим горным воздухом и восхитительными видами. Вы посетите главные достопримечательности района: Чемальскую ГЭС, «Козью тропку», Ворота Сартакпая.
Также наше путешествие приведет вас на остров с греческим названием «Патмос», где находится храм Иоанна Богослова — путь к нему пролегает через подвесной деревянный мост над рекой. Маршрут завершается посещением сувенирного рынка у минерального источника Аржан Суу. Здесь вы сможете приобрести мед, варенье из кедровых шишек, берестяные украшения и многое другое. Организационные детали • В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
- Способ передвижения: авто — 200 км, пешком — 4 км.
- Продолжительность: 8-9 часов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
- Что не входит
- Питание
- Страховка от клеща
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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