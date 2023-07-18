Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера

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Этот поход на Алтай мы решили сделать длинным, чтобы не спеша посмотреть на самые красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла.

За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах.
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Поход на Алтай без рюкзаков, гора Белуха и Кучерлинские озера
Ближайшие даты:
18
июл

Что вас ожидает:

  • Долина реки Аккем
  • Аккемское озеро
  • Долина реки Ярлу, камень Рериха
  • Аккемский ледник, часовня Архангела Михаила, озеро горных Духов
  • Долина Семи озер
  • Перевал Кара-Тюрек – р. Текелюшка
  • Озеро Кучерла
  • Поход на Зеленое и Синее озера
  • Спуск по долине реки Кучерла
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Поход на 12 дней без рюкзаков, увидим красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла! В самых красивых местах задержимся подольше: 4 дня постоим лагерем возле озера Аккем с видом на гору Белуха и на 3 ночи остановимся возле большого Кучерлинского озера. Все имеющееся время с удовольствием используем, чтобы сходить в радиалки к ближайшим озерам.
Мы знаем, что наши туристы привыкли к турам налегке, потому в походе на Алтай задействуем алтайских горных лошадок. Лошади будут нести все личные вещи туристов и общественное снаряжение. Мы же будем ходить в треккинги налегке, гулять по кедровым лесам, наслаждаться рассветами на озерах и делать тысячи снимков!

Важно знать:

  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
  • Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 08:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 19:00-20:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке.
  • Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: трехразовое.
  • Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м.
  • Даты поездок на 2023 г. (12 дней): 8-29 июля 2023.

Согласно расписанию

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
  • Переезд на транспорте повышенной проходимости на стоянку «Три березы».
  • Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
  • Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в дни перемещения палаточного лагеря (2-3 день, 7, 8, 10, 11 день). Во все дни туристы ходят без больших рюкзаков, за спиной только рюкзак на 20-25 л с личными вещами для радиалки (дождевик, флиска, вода и тд).
  • Регистрация группы в МЧС.
  • Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
  • Обеды во время трансфера (день 1, 12). Стоимость обедов в кафе: 350-450 руб.
  • Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
  • Баня в горах на озере Аккем и Кучерла(по желанию)
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай.
  • Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 08:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
  • Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 19:00-20:00 по местному времени (МСК + 4 часа)..
  • Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке.
  • Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади.
  • Проживание: палатки.
  • Питание: трехразовое.
  • Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Природа и пейзажи
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