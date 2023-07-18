Этот поход на Алтай мы решили сделать длинным, чтобы не спеша посмотреть на самые красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла.
За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах.
За 12 дней похода увидим Аккемское озеро, Кучерлинские озера, гору Белуха, посетим озеро Горных духов, Семиозерье, огромный Аккемский ледник и эффектную деревянную часовню в горах.
Ближайшие даты:
18
июл
июл
Что вас ожидает:
- Долина реки Аккем
- Аккемское озеро
- Долина реки Ярлу, камень Рериха
- Аккемский ледник, часовня Архангела Михаила, озеро горных Духов
- Долина Семи озер
- Перевал Кара-Тюрек – р. Текелюшка
- Озеро Кучерла
- Поход на Зеленое и Синее озера
- Спуск по долине реки Кучерла
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поход на 12 дней без рюкзаков, увидим красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла! В самых красивых местах задержимся подольше: 4 дня постоим лагерем возле озера Аккем с видом на гору Белуха и на 3 ночи остановимся возле большого Кучерлинского озера. Все имеющееся время с удовольствием используем, чтобы сходить в радиалки к ближайшим озерам.
Мы знаем, что наши туристы привыкли к турам налегке, потому в походе на Алтай задействуем алтайских горных лошадок. Лошади будут нести все личные вещи туристов и общественное снаряжение. Мы же будем ходить в треккинги налегке, гулять по кедровым лесам, наслаждаться рассветами на озерах и делать тысячи снимков!
Важно знать:
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура. Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 08:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 19:00-20:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке.
- Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади.
- Проживание: палатки.
- Питание: трехразовое.
- Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м.
- Даты поездок на 2023 г. (12 дней): 8-29 июля 2023.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Автотранспортные переезды по маршруту на микроавтобусе
- Переезд на транспорте повышенной проходимости на стоянку «Три березы».
- Трехразовое питание по комплексному меню (меню не индивидуальное!): завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) готовятся в лагере, обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Каждый день назначаются дежурные туристы, которые занимаются приготовлением пищи.
- Перевозка общественного снаряжения и личных вещей туристов лошадьми в дни перемещения палаточного лагеря (2-3 день, 7, 8, 10, 11 день). Во все дни туристы ходят без больших рюкзаков, за спиной только рюкзак на 20-25 л с личными вещами для радиалки (дождевик, флиска, вода и тд).
- Регистрация группы в МЧС.
- Прокат группового снаряжения (костровое оборудование, котлы, тент, газовые горелки, групповая аптечка)
- Услуги инструктора-проводника
- Что не входит
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Горно-Алтайск).
- Обеды во время трансфера (день 1, 12). Стоимость обедов в кафе: 350-450 руб.
- Личное снаряжение (палатка, спальник, каремат)
- Баня в горах на озере Аккем и Кучерла(по желанию)
- Страховка (не обязательно)
- Место начала и завершения?
- г. Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Алтай.
- Старт маршрута: г. Горно-Алтайск в 08:00 по местному времени (МСК + 4 часа).
- Финиш маршрута: г. Горно-Алтайск в 19:00-20:00 по местному времени (МСК + 4 часа)..
- Тип отдыха: проживание в палатках, треккинг по ущельям налегке.
- Личные вещи и общественные продукты по маршруту несут лошади.
- Проживание: палатки.
- Питание: трехразовое.
- Маршрут проходит на высоте: 990-3050 м
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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