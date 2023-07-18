Поход на 12 дней без рюкзаков, увидим красивые горы и озера долин Аккем и Кучерла! В самых красивых местах задержимся подольше: 4 дня постоим лагерем возле озера Аккем с видом на гору Белуха и на 3 ночи остановимся возле большого Кучерлинского озера. Все имеющееся время с удовольствием используем, чтобы сходить в радиалки к ближайшим озерам.

Мы знаем, что наши туристы привыкли к турам налегке, потому в походе на Алтай задействуем алтайских горных лошадок. Лошади будут нести все личные вещи туристов и общественное снаряжение. Мы же будем ходить в треккинги налегке, гулять по кедровым лесам, наслаждаться рассветами на озерах и делать тысячи снимков!

Важно знать: