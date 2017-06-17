Нижние озёра окружены горной тайгой, с высотой она сменяется альпийскими лугами, а самые верхние озёра обнимает высокогорная тундра.
Мы будем наслаждаться каждым моментом, сидеть у костра под звёздным небом, лакомиться дикими ягодами и встречать невероятные рассветы. Присоединяйтесь!
июн
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Барнаул - Элекмонар. Ставим лагерь у Катуни
Наша первая ночёвка будет на берегу Катуни в с. Элекмонар.
Утром выезжаем из Барнаула, примерно через 5 часов будем на месте.
Поставим лагерь, приготовим обед. На берегу очень живописно.
Сегодня расслабляемся, сидим у костра, знакомимся. Желающие смогут искупаться в Катуни.
В пути: 5 часов на машине.
Заброска и треккинг к Каракольским озёрам
Рано утром нам предстоит заброска на пятое озеро. 2 часа по бездорожью до слияния рек Элекмонар и Тура.
Здесь мы выходим, и дальше пешком по живописной таёжной тропе. Вокруг будут кусты малины и ежевики, так что скорость наша будет невысока, так как удержаться и пройти мимо лесной ягоды будет очень сложно.
Тропа очень приятная, с плавным набором высоты. В конце будет затяжной подъём. Через 5-7 часов мы будем на месте. Поставим лагерь, приготовим ужин и будем отдыхать душой и телом.
В пути: 2 часа на машине, 5-7 часов пешком с рюкзаком.
Верхнее Каракольское озеро
Сегодня утром, хорошенько выспавшись и плотно позавтракав, выходим на экскурсию по озёрам.
Цель — дойти до самого верхнего. Прямо в него сходит снежный ледник — потрясающее зрелище! Тропа несложная, но будут и крупные камни, и грязь, и усыпанные хвоей участки.
Температура воздуха с высотой будет снижаться, с собой обязательно возьмем тёплые вещи и дождевики. И, конечно, термос с чаем и перекус.
В пути: 4 часа пешком без рюкзаков.
Перевал Багаташ, «Замок горных духов»
Сегодня пойдём в другую сторону. Перевал Багаташ (каменная лягушка) представляет собой плато, усыпанное плоскими камнями. Еще с советских времен туристы стали складывать разные фигуры из них.
Теперь это целый город — долина туров — очень красиво, еще и на фоне потрясающих пейзажей! Туристы продолжают здесь строить, так что с каждым годом долина разрастается.
Чуть дальше перевала Багаташ возвышается гребень Озерный Белок 2146 м. На пути к нему есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на цепочку Каракольких озёр.
Дальше тропа ведет к «Замку горных духов» — скалы причудливой формы на склоне гребня. Ветер, проходя через узкие проходы скал, создает звук, похожий на вой или жалобный стон.
В этот же день нам предстоит спуск на ГАЗ 66 до Элекмонара. Примерно в 9 вечера будем на нашем первом месте ночёвки.
В пути: 5 часов пешком без рюкзаков, 4 часа на внедорожнике.
Элекмонар - Барнаул
Сегодня мы никуда не спешим. Утром позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в Барнаул. Ориентировочно в 15:00 будем в городе.
В пути: 5 часов на автобусе.
Проживание
Проживание в палатках на организованных стоянках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь в Элекмонаре
Палаточный лагерь на берегу Каракольского озера
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка на все активные дни тура
- Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
- Проезд из Барнаула до Элекмонара и обратно
- Заброска до реки Тура
- Выброска с Каракольских озёр до Элекмонара
- Питание на маршруте (начиная с обеда первого дня и заканчивая завтраком пятого)
- Проживание в палатках на организованных территориях
- Работа гида
- Общественное туристское снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ, тент)
- Полноценная групповая аптечка
- Фирменный подарок
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
- Питание в дороге Барнаул-Элекмонар и обратно
- Баня
- Личное туристское снаряжение
- Место начала и завершения?
- Алтайский край, Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах непредсказуема. Поэтому мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно. Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.
Одежда и обувь:
- носки х/б;
- носки треккинговые — 1-2 пары;
- носки утеплённые (шерстяные, флисовые для сна);
- нижнее белье;
- термобельё для сна;
- футболка;
- лёгкие треккинговые штаны;
- штаны флисовые или иные тёплые;
- штаны ветро- и влагозащитные;
- флисовая кофта;
- куртка ветро- и влагозащитная;
- куртка пуховая (или тёплая на синтетическом утеплителе);
- шапочка тёплая;
- бафф;
- перчатки флисовые;
- перчатки рабочие;
- треккинговые ботинки;
- резиновые сапоги;
- легкие тапочки или сандалии;
- купальник.
Личное снаряжение:
- налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
- треккинговые палки;
- очки солнцезащитные;
- гамаши на ботинки;
- рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
- накидка от дождя (дождевик);
- каремат (коврик);
- спальник (температура комфорта не выше 0 градусов);
- кружка, тарелка, ложка, нож;
- термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
- спички в непромокаемой упаковке;
- аптечка индивидуальная;
- повербанк;
- крем солнцезащитный;
- помада гигиеническая;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
- полотенце;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.