Поход на Каракольские озёра

Групповой тур в Горно-Алтайске
Отправляемся в поход к Каракольским озёрам в места удивительной красоты.

Нижние озёра окружены горной тайгой, с высотой она сменяется альпийскими лугами, а самые верхние озёра обнимает высокогорная тундра.

Мы будем наслаждаться каждым моментом, сидеть у костра под звёздным небом, лакомиться дикими ягодами и встречать невероятные рассветы. Присоединяйтесь!
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Поход на Каракольские озёра
Ближайшие даты:
8
июн
22
авг

Что вас ожидает:

Сияние Каракольских озёр
Сияние Каракольских озёр
Полюбуемся цепочкой из семи горных озёр, каждое из которых по-своему прекрасно
Перевал Багаташ
Перевал Багаташ
Увидим плато, усыпанное плоскими камнями, похожее на целый город из причудливых фигур
Походная романтика
Походная романтика
Полевая кухня, уютные вечера у костра и звёздное небо станут нашими верными спутниками

Программа тура по дням

1 день

Барнаул - Элекмонар. Ставим лагерь у Катуни

Наша первая ночёвка будет на берегу Катуни в с. Элекмонар.

Утром выезжаем из Барнаула, примерно через 5 часов будем на месте.

Поставим лагерь, приготовим обед. На берегу очень живописно.

Сегодня расслабляемся, сидим у костра, знакомимся. Желающие смогут искупаться в Катуни.

В пути: 5 часов на машине.

Барнаул - Элекмонар. Ставим лагерь у КатуниБарнаул - Элекмонар. Ставим лагерь у КатуниБарнаул - Элекмонар. Ставим лагерь у Катуни
2 день

Заброска и треккинг к Каракольским озёрам

Рано утром нам предстоит заброска на пятое озеро. 2 часа по бездорожью до слияния рек Элекмонар и Тура.

Здесь мы выходим, и дальше пешком по живописной таёжной тропе. Вокруг будут кусты малины и ежевики, так что скорость наша будет невысока, так как удержаться и пройти мимо лесной ягоды будет очень сложно.

Тропа очень приятная, с плавным набором высоты. В конце будет затяжной подъём. Через 5-7 часов мы будем на месте. Поставим лагерь, приготовим ужин и будем отдыхать душой и телом.

В пути: 2 часа на машине, 5-7 часов пешком с рюкзаком.

Заброска и треккинг к Каракольским озёрамЗаброска и треккинг к Каракольским озёрамЗаброска и треккинг к Каракольским озёрамЗаброска и треккинг к Каракольским озёрам
3 день

Верхнее Каракольское озеро

Сегодня утром, хорошенько выспавшись и плотно позавтракав, выходим на экскурсию по озёрам.

Цель — дойти до самого верхнего. Прямо в него сходит снежный ледник — потрясающее зрелище! Тропа несложная, но будут и крупные камни, и грязь, и усыпанные хвоей участки.

Температура воздуха с высотой будет снижаться, с собой обязательно возьмем тёплые вещи и дождевики. И, конечно, термос с чаем и перекус.

В пути: 4 часа пешком без рюкзаков.

Верхнее Каракольское озероВерхнее Каракольское озероВерхнее Каракольское озероВерхнее Каракольское озеро
4 день

Перевал Багаташ, «Замок горных духов»

Сегодня пойдём в другую сторону. Перевал Багаташ (каменная лягушка) представляет собой плато, усыпанное плоскими камнями. Еще с советских времен туристы стали складывать разные фигуры из них.

Теперь это целый город — долина туров — очень красиво, еще и на фоне потрясающих пейзажей! Туристы продолжают здесь строить, так что с каждым годом долина разрастается.

Чуть дальше перевала Багаташ возвышается гребень Озерный Белок 2146 м. На пути к нему есть смотровая площадка, откуда открывается шикарный вид на цепочку Каракольких озёр.

Дальше тропа ведет к «Замку горных духов» — скалы причудливой формы на склоне гребня. Ветер, проходя через узкие проходы скал, создает звук, похожий на вой или жалобный стон.

В этот же день нам предстоит спуск на ГАЗ 66 до Элекмонара. Примерно в 9 вечера будем на нашем первом месте ночёвки.

В пути: 5 часов пешком без рюкзаков, 4 часа на внедорожнике.

Перевал Багаташ, «Замок горных духов»Перевал Багаташ, «Замок горных духов»Перевал Багаташ, «Замок горных духов»Перевал Багаташ, «Замок горных духов»
5 день

Элекмонар - Барнаул

Сегодня мы никуда не спешим. Утром позавтракаем, соберём лагерь и отправимся в Барнаул. Ориентировочно в 15:00 будем в городе.

В пути: 5 часов на автобусе.

Проживание

Проживание в палатках на организованных стоянках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палаточный лагерь в Элекмонаре

2 ночи

Палаточный лагерь на берегу Каракольского озера

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка на все активные дни тура
  • Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
  • Проезд из Барнаула до Элекмонара и обратно
  • Заброска до реки Тура
  • Выброска с Каракольских озёр до Элекмонара
  • Питание на маршруте (начиная с обеда первого дня и заканчивая завтраком пятого)
  • Проживание в палатках на организованных территориях
  • Работа гида
  • Общественное туристское снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ, тент)
  • Полноценная групповая аптечка
  • Фирменный подарок
Что не входит
  • Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
  • Питание в дороге Барнаул-Элекмонар и обратно
  • Баня
  • Личное туристское снаряжение
Место начала и завершения?
Алтайский край, Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Погода в горах непредсказуема. Поэтому мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно. Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.

Одежда и обувь:

  • носки х/б;
  • носки треккинговые — 1-2 пары;
  • носки утеплённые (шерстяные, флисовые для сна);
  • нижнее белье;
  • термобельё для сна;
  • футболка;
  • лёгкие треккинговые штаны;
  • штаны флисовые или иные тёплые;
  • штаны ветро- и влагозащитные;
  • флисовая кофта;
  • куртка ветро- и влагозащитная;
  • куртка пуховая (или тёплая на синтетическом утеплителе);
  • шапочка тёплая;
  • бафф;
  • перчатки флисовые;
  • перчатки рабочие;
  • треккинговые ботинки;
  • резиновые сапоги;
  • легкие тапочки или сандалии;
  • купальник.

Личное снаряжение:

  • налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
  • треккинговые палки;
  • очки солнцезащитные;
  • гамаши на ботинки;
  • рюкзак 90-120 л (с накидкой от дождя);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • каремат (коврик);
  • спальник (температура комфорта не выше 0 градусов);
  • кружка, тарелка, ложка, нож;
  • термос 0.7-1 л и бутылка для воды;
  • спички в непромокаемой упаковке;
  • аптечка индивидуальная;
  • повербанк;
  • крем солнцезащитный;
  • помада гигиеническая;
  • средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
  • полотенце;
  • туалетная бумага;
  • влажные салфетки.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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