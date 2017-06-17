2 день

Заброска и треккинг к Каракольским озёрам

Рано утром нам предстоит заброска на пятое озеро. 2 часа по бездорожью до слияния рек Элекмонар и Тура.

Здесь мы выходим, и дальше пешком по живописной таёжной тропе. Вокруг будут кусты малины и ежевики, так что скорость наша будет невысока, так как удержаться и пройти мимо лесной ягоды будет очень сложно.

Тропа очень приятная, с плавным набором высоты. В конце будет затяжной подъём. Через 5-7 часов мы будем на месте. Поставим лагерь, приготовим ужин и будем отдыхать душой и телом.

В пути: 2 часа на машине, 5-7 часов пешком с рюкзаком.