3 день

Треккинг на верхнее Мультинское или Поперечное озеро

Сегодня предстоит радиальный выход к одному из озёр — Верхнему Мультинскому или Поперечному.

Верхнее Мультинское — самое удалённое. С ледников на склонах гор в озеро стекают многочисленные ручьи. Озеро находится на высоте 1795 м. и входит в состав Катунского биосферного заповедника, поэтому перед походом необходимо получить пропуск. Его мы оформим на месте.

По пути к Поперечному встретим восьмиметровый водопад. Само озеро окружено снежниками — невероятно красивое зрелище! Озеро находится на высоте 1885 м.

Если группа будет готова, можно будет сходить и на два озера.

В пути: 14 −16 км пешком без рюкзаков