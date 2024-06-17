Каскад Мультинских озёр питается множеством ручейков и ледниками, а с берегов открывается захватывающий вид на заснеженные горные вершины.
Транспортная доступность района, красота бирюзовых озёр, тайга и альпийские луга, водопады — лишь неполный список причин, по которым стоит пойти в этот поход.
Мы максимально облегчили тур и продумали маршрут так, чтобы вы могли полноценно насладиться видами и атмосферой.
июн
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Барнауле, дорога в Маральник-2 по Чуйскому тракту
Ранний отъезд из Барнаула.
Предстоит дальняя дорога до с. Замульта по Чуйскому тракту, одной из самых красивых дорог России.
По пути будем останавливаться для фотографий лучших мест, на обед в кафе.
По приезде разместимся в палатках на территории базы, приготовим чай и будем знакомиться.
В пути: 12 часов на микроавтобусе
Выезд на Среднее Мультинское озеро
Утром предстоит заброска до Нижнего Мультинского озера на пассажирском внедорожнике — весьма увлекательное путешествие!
С Нижнего Мультинского доедем на моторной лодке до нашего места ночёвки на кордоне Катунского заповедника.
Прокатимся с ветерком по Нижнему и Среднему озёрам. После установки лагеря прогуляемся до «Шумов».
В пути: 3 часа на внедорожнике, 20 минут на моторной лодке
Треккинг на верхнее Мультинское или Поперечное озеро
Сегодня предстоит радиальный выход к одному из озёр — Верхнему Мультинскому или Поперечному.
Верхнее Мультинское — самое удалённое. С ледников на склонах гор в озеро стекают многочисленные ручьи. Озеро находится на высоте 1795 м. и входит в состав Катунского биосферного заповедника, поэтому перед походом необходимо получить пропуск. Его мы оформим на месте.
По пути к Поперечному встретим восьмиметровый водопад. Само озеро окружено снежниками — невероятно красивое зрелище! Озеро находится на высоте 1885 м.
Если группа будет готова, можно будет сходить и на два озера.
В пути: 14 −16 км пешком без рюкзаков
Спуск на Нижнее Мультинское озеро. Свободное время
Садимся на катер и едем вниз до стоянки на Нижнем Мультинском озере.
Остаток дня расслабляемся, загораем и купаемся.
Треккинг к озеру Куйгук
Сегодня наш заключительный активный день. Ранний подъем и прогулка в долину Куйгук к одноименному озеру. Путь неблизкий, а в награду вас ждет ярко-бирюзовое озеро и водопад.
По пути предстоит преодолеть реку вброд. А вдоль тропы будут кусты сибирской дикой ягоды. Вечером будет греться у костра и делиться впечатлениями.
В пути: 18 км (6-8 часов) пешком без рюкзаков
Спуск в Маральник 2
Сегодня прогуляемся по окрестностям Нижнего Мультинского, а после обеда соберем лагерь и сядем в уже знакомый ГАЗ-66.
Спускаемся, ставим лагерь на территории базы и идем в баню.
В пути: 3 часа на внедорожнике
Возвращение в Барнаул
Возвращение в Барнаул, ориентировочное время прибытия в 21:00.
Проживание
Проживание в палатках на оборудованных территориях. При наличии мест возможно размещение на турбазе за доплату.
Варианты проживания
Палатки на территории базы в Маральнике-2
Вечный странник
Стоимость двухместного номера от 2500 рублей
На берегу озера
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка на все активные дни тура
- Все консультации по подготовке, подбору одежды и т. д.
- Проезд из Барнаула до Маральника-2 и обратно
- Заброска на внедорожнике до Нижнего Мультинского озера и обратно
- Проезд на катере по Нижнему и Среднему Мультинскому озёрам во 2 и 4 дни
- Проживание в палатках на территории базы
- Пропуска в заповедную зону
- Питание на маршруте (начиная с завтрака второго дня и заканчивая ужином шестого)
- Работа гида
- Общественное туристское снаряжение (палатки, котлы, горелки, газ, тент)
- Полноценная групповая аптечка (гиды умеют ей пользоваться)
- Посещение бани (1 час)
- Фирменный подарок
- Что не входит
- Билеты из вашего города в Барнаул и обратно
- Питание в дороге Барнаул-Маральник-2 и обратно
- Проживание в доме
- Дополнительная баня
- Место начала и завершения?
- Россия, Алтайский край, Барнаул
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Погода в горах непредсказуема. Поэтому мы должны быть готовы ко всем четырём сезонам одновременно. Самый лучший вариант — это одеваться слоями. В зависимости от погоды убирать или добавлять слои. И, конечно, важно иметь непромокаемую одежду и хорошую удобную обувь.
Одежда и обувь
- носки х/б;
- носки трекинговые — 1-2 пары;
- носки утепленные (шерстяные, флисовые для сна);
- нижнее белье;
- термобелье;
- футболка;
- лёгкие трекинговые штаны;
- штаны флисовые;
- штаны ветро- и влагозащитные;
- флисовая кофта;
- куртка ветро- и влагозащитная;
- куртка пуховая (или тёплая на синтетическом утеплителе);
- шапочка тёплая;
- бафф;
- перчатки флисовые;
- перчатки рабочие;
- трекинговые ботинки;
- легкие тапочки или сандалии;
- купальник;
Личное снаряжение
- налобный фонарик (плюс запасные батарейки);
- трекинговые палки;
- очки солнцезащитные;
- гамаши на ботинки;
- рюкзак 75-120 л (с накидкой от дождя);
- накидка от дождя (дождевик);
- каремат (коврик);
- спальник (температура комфорта не выше 0 градусов);
- кружка, тарелка, ложка, нож;
- бутылка для воды;
- спички в непромокаемой упаковке;
- аптечка индивидуальная;
- повербанк;
- крем солнцезащитный;
- помада гигиеническая;
- средства личной гигиены (зубная щетка и паста, мыло);
- полотенце;
- туалетная бумага;
- влажные салфетки.
Туристское снаряжение можно взять в аренду у нас.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.