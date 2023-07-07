Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал

Побыть наедине с нетронутой природой, покорить вершины и перевалы и насладиться видами и тишиной

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Отправляемся в поход по заповедным и уединённым местам, богатым ручьями, реками и озёрами. Идти будем в конном сопровождении — вам не придётся нести тяжёлые вещи, снаряжение и продукты.

Дойдём до знаменитых Каракольских озёр в Чемальском районе, рождённых ледником, когда-то покрывавшим все вершины Алтая.

Искупаемся в тёплых Тогускольских озёрах и поднимемся на Альбаган, чтобы с высоты полюбоваться тундрой, лугами и живописными горными хребтами. Погуляем по мистическим Замкам горных духов, окутанным легендами.

Ночи у костра под звёздами, пение птиц по утрам и никого вокруг на десятки километров — чего ещё желать!
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Поход по Алтаю налегке: Каракольские озёра и подъём на Альбаганский перевал
Ближайшие даты:
7
июл
13
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 12 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 12:00
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
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Природа и пейзажи
Многодневные походы

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