Побыть наедине с нетронутой природой, покорить вершины и перевалы и насладиться видами и тишиной
Отправляемся в поход по заповедным и уединённым местам, богатым ручьями, реками и озёрами. Идти будем в конном сопровождении — вам не придётся нести тяжёлые вещи, снаряжение и продукты.
Дойдём до знаменитых Каракольских озёр в Чемальском районе, рождённых ледником, когда-то покрывавшим все вершины Алтая.
Искупаемся в тёплых Тогускольских озёрах и поднимемся на Альбаган, чтобы с высоты полюбоваться тундрой, лугами и живописными горными хребтами. Погуляем по мистическим Замкам горных духов, окутанным легендами.
Ночи у костра под звёздами, пение птиц по утрам и никого вокруг на десятки километров — чего ещё желать!
Дойдём до знаменитых Каракольских озёр в Чемальском районе, рождённых ледником, когда-то покрывавшим все вершины Алтая.
Искупаемся в тёплых Тогускольских озёрах и поднимемся на Альбаган, чтобы с высоты полюбоваться тундрой, лугами и живописными горными хребтами. Погуляем по мистическим Замкам горных духов, окутанным легендами.
Ночи у костра под звёздами, пение птиц по утрам и никого вокруг на десятки километров — чего ещё желать!
Ближайшие даты:
7
июл
июл
13
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Горно-Алтайск, аэропорт, 12:00Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, после 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 11 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Горно-Алтайске
Привет, мы компания людей, влюблённых в Алтай. Каждый наш сотрудник — бывалый путешественник. Наши гиды — люди, которые обошли Алтай вдоль и поперёк и знают регион как дважды два. Все наши туры разработаны индивидуально. 95% туристов никогда не увидят тех мест, которые мы покажем вам! Путешествия с нами — это путешествия в компании единомышленников. Мы влюблены в свою работу, так что на протяжении путешествия будем вместе с вами радоваться потрясающим видам.Задать вопрос
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Пешеходные
Можно с детьми
Многодневные туры
Природа и пейзажи
Многодневные походы
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