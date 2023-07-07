Ольга — ваш гид в Горно-Алтайске

Привет, мы компания людей, влюблённых в Алтай. Каждый наш сотрудник — бывалый путешественник. Наши гиды — люди, которые обошли Алтай вдоль и поперёк и знают регион как дважды два. Все наши туры разработаны индивидуально. 95% туристов никогда не увидят тех мест, которые мы покажем вам! Путешествия с нами — это путешествия в компании единомышленников. Мы влюблены в свою работу, так что на протяжении путешествия будем вместе с вами радоваться потрясающим видам.