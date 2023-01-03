Праздничные выходные на Алтае

В этом туре вы окунетесь в настоящую снежную атмосферу Алтая

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3 отзыва
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В этом туре вы окунетесь в настоящую снежную атмосферу Алтая.

Пройдете пешком по подвесному мосту до Камышлинского водопада, узнаете почему не замерзают Голубые озера, побываете на Лебедином озере, покормите зубров, посетите гору Малая Синюха. Каждый день будете видеть главную водную артерию р. Катунь, дышать свежим воздухом и проживать в окружении соснового леса в эко-отеле «Таёжник».
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Праздничные выходные на Алтае
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Снежные трассы ГЛК «Манжерок»
Снежные трассы ГЛК «Манжерок»
Сможем покататься на горных лыжах, сноуборде или сноутюбах
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Посетим незамерзающее озеро, где зимуют прекрасные птицы
Праздник в горах
Праздник в горах
Отметим 23 февраля или 8 марта в путешествии по Алтаю

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска. Время встречи определяется и сообщается накануне дня заезда, на основании полетных данных всех участников группы, прибывающих на маршруты.

Переезд до эко-отеля Таёжник, знакомство с гидом.

Завтрак в ресторане для тех, кто прибыл на Таёжник не позднее 10:45, расселение в номера.

Свободное время до обеда.

Сбор всей группы, включая тех, кто прибывает самостоятельно либо из Барнаула.

Обед с 13:00 до 14:00.

Экскурсия на всесезонный курорт Манжерок.

В стоимость тура включен 1 экскурсионный подъем на смотровую площадку на горе Малая Синюха.

За дополнительную плату можно попробовать свои силы в таких зимних видах спорта как сноубординг, горные лыжи, лыжный спорт, а также покататься на сноутюбах, снегоходах, а также воспользоваться любыми другими услугами, предоставляемые ВК «Манжерок», включая прокат снаряжения.

Ужин в ресторане эко-отеля «Таежник».

Протяжённость маршрута: авто – 32 км.

Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»Заезд. Экскурсия на подъемник ГЛК «Манжерок»
2 день

Камышлинский водопад. Зубровый питомника

Завтрак в ресторане эко-отеля «Таёжник» с 09:00 до 10:00.

Авто-пешая экскурсия на Камышлинский водопад.

Водопад, состоящий их двух каскадов общей высотой падения 12 метров находится на левом берегу реки Катунь. Даже в самую морозную зиму вода продолжает бежать с вершины утеса, создавая причудливые формы льда, искрящегося под зимними лучами солнца.

Чтобы добраться до водопада гостя Алтая предстоит перейти по мосту через Катунь и пройти по сказочному зимнему лесу.

Обед в кафе.

Переезд в с. Камлак посещение единственного за Уралом Зубрового питомника.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Ужин в кафе.

Протяжённость маршрута: авто – 44 км, пешком – 6 км.

Камышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомникаКамышлинский водопад. Зубровый питомника
3 день

Голубые озера Катуни и Чемал

Завтрак в ресторане «Таежник» с 08:30 до 9:30

В 10:00 выезд на экскурсию к Голубым озерам, по другому их еще называют глаза Катуни.

Это сезонно образующиеся озёра в русле р. Катунь, которые имеют глубину до 17м, прозрачную воду и голубой оттенок.

На микроавтобусе доезжаем до села Аскат, далее идем по сосновому лесу до Голубых озер, дышим чистым горным воздухом, наслаждаемся красотой зимнего леса.

Доходим до озер, желающие могут искупаться, во время новогодних праздников на озере работает походная баня, где можно согреться после купания.

Обед в виде пикника в полевых условиях на берегу озера.

Переезд в с. Чемал главный туристический центр нашей Республики.

Здесь вы отправитесь на о. Патмос, который расположился посреди реки Катунь и к которому ведет подвесной мост, храм Иоанна Богослова, козью тропку.

Возвращение в эко-отель «Таёжник».

Ужин в ресторане эко-отеля «Таёжник».

Протяжённость маршрута: авто – 120 км, пешком – 5 км.

Голубые озера Катуни и ЧемалГолубые озера Катуни и ЧемалГолубые озера Катуни и ЧемалГолубые озера Катуни и Чемал
4 день

Экскурсия на Лебединое озеро. Гора Черепан или катание на горнолыжном склоне

Завтрак в ресторане «Таежник» с 8:30 до 9:30 утра.

После завтрака выезд на экскурсию на озеро Светлое, находящееся в Алтайском крае.

Поздней осенью на это озеро прилетает стая белоснежных лебедей и остается зимовать на незамерзающей глади озера.

Именно поэтому народное название этого озера – Лебединое.

Для желающих понаблюдать за птицами построена смотровая площадка высотой 10 метров, откуда можно понаблюдать за процессом подкормки лебедей на специальных плотах-кормушках.

Обед в кафе.

После обеда для желающих восхождение на гору Черепан.

С вершины горы открывается великолепный вид на долину реки Катунь.

На вершине горы гид угостит вас вкуснейшим алтайским чаем.

Либо воспользоваться доп. услугой трансфером до ВК Манжерок для катания на горнолыжном склоне.

Свободное время.

Ужин в ресторане «Таежник».

Протяжённость маршрута: авто – 210 км.

Экскурсия на Лебединое озеро. Гора Черепан или катание на горнолыжном склонеЭкскурсия на Лебединое озеро. Гора Черепан или катание на горнолыжном склонеЭкскурсия на Лебединое озеро. Гора Черепан или катание на горнолыжном склонеЭкскурсия на Лебединое озеро. Гора Черепан или катание на горнолыжном склоне
5 день

Отъезд

Завтрак в кафе (или ланч-боксы для тех, кто рано выезжает).

Освобождение номеров до 12:00

Групповой трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в эко-отеле «Таежник» 1* в номерах категории стандарт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОдноместноеДвухместноеТрехместное
61 25050 00048 000

Если вы едете один, есть возможность выбрать двухместное с подселением.

Трехместное размещение для туристов по одной заявке.

Варианты проживания

Эко-отель «Таежник»

4 ночи

Эко-отель «Таежник» 1* расположен в Республике Алтай на 469-км Чуйского тракта не доезжая с. Манжерок.

Особенности туркомплекса:

  • он находится в 20мин езды от аэропорта,
  • тихий, уютный уголок цивилизации в горах Алтая,
  • туркомплекс расположен у подножья горы Черепан на смотровую площадку которой вы можете подняться самостоятельно,
  • через дорогу находится главная водная артерия Республики Алтай - река Катунь,
  • на берегу Катуни расположен памятник им В. Я. Шишкова – проектировщика Чуйского тракта,
  • около туркомплекса проходит знаменитый Чуйский тракт,
  • ближайший населенный пункт находится в 2,5 км и до него можно дойти пешком,
  • в 500м от туркомплекса находится АЗС,
  • собственное кафе,
  • wi-fi,
  • беседки с мангалами.

Размещение в номерах с удобствами, категории Стандарт+.

Оснащение номера Стандарт +:

Эл. техника: телевизор, мини-холодильник, фен;

Ванная комната: банные полотенца, душ, раковина, унитаз, водонагреватель, туалетные средства, тапочки.

Кровати: две раздельные кровати или двуспальная кровать.

Мебель: стулья, раскладной диван, шкаф для одежды, стол, прикроватные тумбочки.

Эко-отель «Таежник»Эко-отель «Таежник»Эко-отель «Таежник»Эко-отель «Таежник»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в теплых комфортных номерах с удобствами (4 ночи)
  • Трехразовое питание (обед в виде ланч-боксов по программе)
  • Перевозки согласно программы тура
  • Работа гида
  • Входные билеты по программе тура
  • Медицинская страховка от несчастного случая
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Обед и ужин в 5 день
  • Дополнительные услуги, не включенные в программу тура, включая услуги всесезонного курорта Манжерок, не по программе тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • нижнее белье (удобное, желательно х/б) и термобелье (теплое, многослойное);
  • носки полушерстяные и синтетические ТЕПЛЫЕ (несколько пар);
  • свитер теплый (полушерстяной, шерстяной или флисовый);
  • штаны утепленные (не стесняющие движений.), подойдут горнолыжные брюки;
  • куртка утепленная (на синтепоне, пуху и проч., не продуваемая. помните температура может опускаться до -35 ночью и до -25 днем, поэтому куртка должна быть теплая);
  • обувь верховая теплая и свободная (валенки, чуни, унты, дутыши);
  • шапка, шарф и перчатки. (Тёплые и не продуваемые, + капюшон.);
  • обувь для дома и бани (резиновые шлепанцы (сланцы), не вьетнамки.);
  • одежда для дома и сна (футболки/тельняшки, трико/леггинсы);
  • солнцезащитные очки и солнцезащитный крем (да зимой в Горах Алтая, когда светит солнце можно обгореть);
  • гигиенические средства (мыло, мочалка, щетка, паста, полотенце и проч.);
  • аптечка индивидуальная (у гида будет общая аптечка, с собой взять личные лекарственные средства, если имеются показания к приему специфических средств);
  • видео- или фото- камера (с чехлом на прочном ремне и доп. веревке);
  • документы (паспорт и полис ОМС);
  • фонарик.

И самое важное не забудьте – ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер?

Стоимость доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса «Таежник» (туда-обратно) бесплатная!

Время доставки корректируется в зависимости от времени прибытия самолетов, окончательное время встречи формируется накануне начала тура. Бесплатно можем забрать из отелей расположенных только между аэропортом Горно-Алтайска и эко-отелем Таежник, по дороге из аэропорта.

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 12:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса «Таежник» (туда-обратно): В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Барнаула (организуем со сторонними перевозчиками):

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи.

Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами.

Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: от 1300 руб. из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1200 рублей от ж/д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим вас сообщать о фактических задержках времени вылета, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальной доставки с / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб. /машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

Можно будет покататься на горных лыжа в свободное время?

Проживание на нашем эко-отеле «Таежник» дарит гостям особые условия при посещении ВК «Манжерок»:

  • скидку в размере 15% на ски-пасс.

На курорте для любителей активного отдыха можно покататься на лыжах или сноуборде на горнолыжном склоне. Работает 3 подъемника до 16:00 (Чуйский тракт, Альбаган, Карусель). Категории сложности трасс на горнолыжном склоне: 4 зеленых, 8 синих, 5 красных, черная, а тюбинговая трасса составляет 300м.

Для детей есть возможность покататься на учебной трассе и сноутюбах. Для новичков работает горнолыжная школа.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
3 янв 2023
Организация тура на высоте!
О
20 окт 2022
Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
О
11 окт 2022
Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо

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Можно с детьми
Многодневные туры
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